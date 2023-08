LIVE: Alpecin-Deceuninck (Groves) en DSM (Dainese) controleren in dienst van hun snelle mannen

clock 15:03 1'35". Op 110 kilometer van Tarragona houden Eduardo Sepulveda (Lotto-Dstny), David Gonzalez (Caja Rural) en Ander Okamika (Burgos-BH) steeds minder van hun voorsprong over. Alpecin-Deceuninck en DSM blijven in hun tweetjes werk maken van de achtervolging. Pas over een dikke 50 kilometer laten de renners de overwegend vlakke wegen achter voor de eerste van 2 gecategoriseerde hellingen van de dag. . 15 uur 03. time difference 1'35" Op 110 kilometer van Tarragona houden Eduardo Sepulveda (Lotto-Dstny), David Gonzalez (Caja Rural) en Ander Okamika (Burgos-BH) steeds minder van hun voorsprong over. Alpecin-Deceuninck en DSM blijven in hun tweetjes werk maken van de achtervolging. Pas over een dikke 50 kilometer laten de renners de overwegend vlakke wegen achter voor de eerste van 2 gecategoriseerde hellingen van de dag.

clock 14:58 14 uur 58. Verliezers van gisteren. Vooral Ineos Grenadiers had een teleurstellende eerste aankomst bergop achter de rug gisteren. Thymen Arensman kwam 21" na Remco Evenepoel over de streep, Egan Bernal en Geraint Thomas zelfs 47". De Britse podiumambities lijken dus al overboord te mogen. Ook de Britse klimmer Hugh Carthy kreeg al een dreun van 1'14" op dag 3. Mikel Landa zal na een magere Tour ook geen klassement rijden in de Vuelta na een verlies van 1'29" op zijn toekomstige ploegmaat. Het verlies van Einer Rubio (1'58") en Eddie Dunbar (2'37") was nog aanzienlijker. De Ierse kopman van Jayco-AlUla zal zijn 7e plaats in de Giro eerder dit seizoen dus niet kunnen bevestigen.

clock 14:41 14 uur 41. Top 10. De rode leiderstrui is voor Remco Evenepoel , die net als vorig jaar in de eindafrekening Enric Mas (op 5") achter zich laat. Op plek 3 staat de verrassende Lenny Martinez (op 11"), 20 jaar jong en bezig aan zijn eerste profseizoen en grote ronde. Jumbo-Visma heeft 3 pionnen in top van het klassement met Jonas Vingegaard (4e op 31"), Wilco Kelderman (9e op 37") en Primoz Roglic (10e op 37"). Aleksandr Vlasov (5e op 33") en Cian Uijtdebroeks (6e op 33") vormen de tandem van Bora-Hansgrohe. Romain Bardet (7e op 35") was gisteren gretig, maar kreeg een tikje en tuimelde wat achteruit in het klassement. Santiago Buitrago (8e op 35") is de enige overgebleven klassementsrenner van Bahrain Victorious.

clock 14:26 14 uur 26. Door de hectiek van de val na de finish gisteren raakte het allemaal wat ondergesneeuwd, maar Remco Evenepoel pakte gisteren zijn eerste bergrit op grotere hoogte in een grote ronde. Vorig jaar won hij al de tijdrit en een aankomst boven in de Vuelta, al was dat niet in het hooggebergte. "Weer iets afgevinkt", zo zei Evenepoel gisteren over zijn nieuwe zege. Na de 2 tijdritwinsten en de 4 dagen roze in de Giro pakt de Belg dus ook in zijn 2e grote ronde van het seizoen een ritzege en draagt hij de leiderstrui. Al op zijn 2e dag in de Belgische kampioenentrui was het raak.

clock 14:17 14 uur 17. De voortdurend dalende lijn in de eerste fase van deze etappe zorgt voor een rotvaart vooraan en in het peloton. De gemiddelde snelheid na een klein uur koers is bijna 48 km/u. Sepulveda, Gonzalez en Okamika moeten het nog steeds rooien met een voorgift van 2 minuten. In het komende wedstrijduur krijgen zij iets meer oplopende wegen op hun bord, al stelt het allemaal niet zo veel voor.

clock 14:08 14 uur 08. De ritzege van Remco Evenepoel gisteren zorgde ervoor dat de reeks van Belgische winsten in de Vuelta in stand blijft. Zo was er al minstens één landgenoot aan het feest in elke Vuelta sinds 2015. Dat is de langste actieve reeks van alle landen.

clock 14:01 14 uur 01. Puntenklassement. Vandaag liggen er 50 punten te rapen voor de ritwinnaar, net als in de Tour werkt ASO hier nu ook met verschillende categorieën van ritten. Zo is het een heel pak waarschijnlijker dat een snelle man met de puntentrui ervandoor gaat dan een aantal jaar geleden in de Vuelta.

clock 13:54 13 uur 54. DSM steekt een handje toe in het peloton. De Nederlandse formatie won al op dag 1 in Barcelona en hun honger is duidelijk nog niet gestild. Vandaag leggen ze hun boontjes te week bij Alberto Dainese. Samen met Alpecin-Deceuninck zorgt DSM ervoor dat de voorsprong van Sepulveda, Gonzalez en Okamika binnen de perken blijft.

clock 13:51 13 uur 51. Zijn rode trui zal Remco Evenepoel vandaag sowieso niet kwijtraken zonder ongelukken. Eduardo Sepulveda is de best geplaatste renner vooraan op bijna 10 minuten. Het verschil tussen het peloton en de kopgroep stabiliseert rond de 2 minuten, vooraan zullen ze zich dus geen illusies maken. Het is overigens de 17e rode trui voor Evenepoel vandaag na zijn 16 dagen vorig jaar. Slechts één Belg stond langer aan de leiding in de Vuelta. Gustaaf Deloor voerde het klassement 32 ritten aan en won in 1935 en 1936 de eerste 2 edities.

clock 13:46 13 uur 46. Edward Theuns: "De positionering in de sprint zal niet evident zijn". Edward Theuns: "De positionering in de sprint zal niet evident zijn"

clock 13:44 13 uur 44. De aankomst van vandaag ligt me echt goed met die oplopende laatste kilometer. . Milan Menten (Lotto-Dstny). De aankomst van vandaag ligt me echt goed met die oplopende laatste kilometer. Milan Menten (Lotto-Dstny)

clock 13:43 13 uur 43. Milan Menten: "Ik verwacht best veel van vandaag". Milan Menten: "Ik verwacht best veel van vandaag"

clock 13:41 Cofidis mikt vandaag op Bryan Coquard in de massasprint. . 13 uur 41. Cofidis mikt vandaag op Bryan Coquard in de massasprint.

clock 13:39 13 uur 39. Alpecin-Deceuninck controleert de boel in het peloton en maakt duidelijk dat het vandaag wil sprinten met topfavoriet Kaden Groves. Op dag 2 bewees de Australiër al dat het wel snor zit met zijn vorm door op de lastige finish in Barcelona 2e te worden. Groves kan er vandaag voor zorgen dat de statistiek van Alpecin-Deceuninck in de grote rondes in stand blijft. De ploeg van de gebroeders Roodhooft won al minstens één rit in alle grote rondes waar ze aan de start stond, vanaf de Giro in 2021.