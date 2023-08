Vandaag klimt het peloton naar een skioord in Andorra. Krijgen we voor het eerst écht vuurwerk?

In de 3e etappe trekken de renners de grens met Andorra over. De finish ligt in het skiresort boven Arinsal. Roeren de klassementsmannen zich op de slotklim van meer dan 8 kilometer? Het gemiddelde stijgingspercentage is er 7,7%, met pieken in het slot tot 13%. Kijk vanaf 15.50 u naar de Vuelta.