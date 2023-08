LIVESTREAM: Evenepoel en tandem van Jumbo-Visma willen sterke kopgroep niet te veel speelruimte geven

clock 15:54 15 uur 54. Ik denk dat er vandaag al wat klassementsmannen een draai om de oren zullen krijgen. . José De Cauwer. Ik denk dat er vandaag al wat klassementsmannen een draai om de oren zullen krijgen. José De Cauwer

clock 15:54 15 uur 54. Live beelden. Renaat Schotte en José De Cauwer zitten klaar om de finale van deze 3e rit in te leiden op VRT1 en via de livestream op deze pagina. U hoeft dus geen moment meer te missen van de 2 Pyreneeën-cols in deze etappe. . Live beelden Renaat Schotte en José De Cauwer zitten klaar om de finale van deze 3e rit in te leiden op VRT1 en via de livestream op deze pagina. U hoeft dus geen moment meer te missen van de 2 Pyreneeën-cols in deze etappe.

clock 15:45 15 uur 45. Het werk van Van Baarle en Serry in het peloton is het signaal voor Sütterlin om zich in de kopgroep ook wat meer plat over het stuur te leggen. Bahrain Victorious is het enige team met een duo vooraan, het is dus duidelijk dat Sütterlin het leeuwendeel van het werk zal moeten doen met ook nog Caruso mee. . Het werk van Van Baarle en Serry in het peloton is het signaal voor Sütterlin om zich in de kopgroep ook wat meer plat over het stuur te leggen. Bahrain Victorious is het enige team met een duo vooraan, het is dus duidelijk dat Sütterlin het leeuwendeel van het werk zal moeten doen met ook nog Caruso mee.

clock 15:43 15 uur 43. In het peloton hebben de ploegen van klassementsmannen een werker op kop gezet.

clock 15:42 15 uur 42. Het peloton is één lang lint onder het beukwerk van Dylan van Baarle en co. Met nog 64 kilometer te gaan is het verschil nog slechts 3'40" in het voordeel van de kopgroep. Over een kleine 30 kilometer is het tijd voor de eerste col in deze rit en in deze Vuelta tout court. De Coll d'Ordino is een lange en grillige klim van liefst 17,3 km, waar op de top bonificatieseconden te rapen vallen. . Het peloton is één lang lint onder het beukwerk van Dylan van Baarle en co. Met nog 64 kilometer te gaan is het verschil nog slechts 3'40" in het voordeel van de kopgroep. Over een kleine 30 kilometer is het tijd voor de eerste col in deze rit en in deze Vuelta tout court. De Coll d'Ordino is een lange en grillige klim van liefst 17,3 km, waar op de top bonificatieseconden te rapen vallen.

clock 15:38 15 uur 38. Driestrijd Evenepoel, Roglic & Vingegaard. We kijken nu al uit naar de strijd tussen Evenepoel, Roglic en Vingegaard op de slotklim en tijdens de rest van de komende 3 weken. Veel aanknopingspunten uit het verleden hebben we namelijk niet. De laatste keer dat de 3 de degens kruisten in koers, was in de Ronde van het Baskenland van vorig seizoen. Daar werd Evenepoel 4e in het eindklassement, Vingegaard 6e en Roglic 8e. Met de Belg en de tandem van Jumbo-Visma staan bovendien de winnaars van de 4 meest recente grote rondes aan de start. Spektakel gegarandeerd dus. . Driestrijd Evenepoel, Roglic & Vingegaard We kijken nu al uit naar de strijd tussen Evenepoel, Roglic en Vingegaard op de slotklim en tijdens de rest van de komende 3 weken. Veel aanknopingspunten uit het verleden hebben we namelijk niet. De laatste keer dat de 3 de degens kruisten in koers, was in de Ronde van het Baskenland van vorig seizoen. Daar werd Evenepoel 4e in het eindklassement, Vingegaard 6e en Roglic 8e. Met de Belg en de tandem van Jumbo-Visma staan bovendien de winnaars van de 4 meest recente grote rondes aan de start. Spektakel gegarandeerd dus.

clock 15:31 De regio in en rond Andorra staat garant voor mooie plaatjes. . 15 uur 31. De regio in en rond Andorra staat garant voor mooie plaatjes.

clock 15:29 15 uur 29. De eerste 2 wedstrijduren hebben de renners afgewerkt met een gemiddelde van ongeveer 43 km/u. Van een stevig begin van deze eerste bergrit gesproken. De entente tussen Jumbo-Visma, Soudal-Quick Step en Ineos in het peloton verkleint de voorsprong van de kopgroep wel beetje bij beetje, tot 4 minuten nu. . De eerste 2 wedstrijduren hebben de renners afgewerkt met een gemiddelde van ongeveer 43 km/u. Van een stevig begin van deze eerste bergrit gesproken. De entente tussen Jumbo-Visma, Soudal-Quick Step en Ineos in het peloton verkleint de voorsprong van de kopgroep wel beetje bij beetje, tot 4 minuten nu.

clock 15:27 15 uur 27. Lennard Kämna. Bij Bora-Hansgrohe beschikken ze over een heel pak ijzers in het vuur in de bergritten van deze Vuelta. Lennard Kämna, eerder dit seizoen 9e in de Giro, is een van die klimmers. De Duitser kan zijn trilogie van ritzeges de komende 3 weken proberen te vervolledigen in zijn 2e Ronde van Spanje. Het is al van 2017 geleden dat Kämna de Vuelta afwerkte, toen nog als 20-jarig jonkie voor Sunweb. Samen met Caruso is Kämna de torenhoge favoriet om het vanuit deze kopgroep af te maken. . Lennard Kämna Bij Bora-Hansgrohe beschikken ze over een heel pak ijzers in het vuur in de bergritten van deze Vuelta. Lennard Kämna, eerder dit seizoen 9e in de Giro, is een van die klimmers. De Duitser kan zijn trilogie van ritzeges de komende 3 weken proberen te vervolledigen in zijn 2e Ronde van Spanje. Het is al van 2017 geleden dat Kämna de Vuelta afwerkte, toen nog als 20-jarig jonkie voor Sunweb. Samen met Caruso is Kämna de torenhoge favoriet om het vanuit deze kopgroep af te maken.

clock 15:15 Leegloper Diaz. Met José Manuel Diaz (Burgos-BH) valt een van de Spanjaarden vooraan weg met een lekke band, al kan hij wel weer de aansluiting maken in deze fase van de koers. Diaz is bezig aan zijn 2e Vuelta voor de Spaanse ProContinentale formatie op zijn 28e. Jon Barrenetxae is de andere thuisrijder voor een kleiner team in de kopgroep. Die maakt op zijn 23e zijn debuut in de ronde van zijn eigen land. Het is voor de tweede dag op een rij dat Caja Rural een pion mee heeft, zo kennen we hen. . 15 uur 15. flat tyre Leegloper Diaz Met José Manuel Diaz (Burgos-BH) valt een van de Spanjaarden vooraan weg met een lekke band, al kan hij wel weer de aansluiting maken in deze fase van de koers. Diaz is bezig aan zijn 2e Vuelta voor de Spaanse ProContinentale formatie op zijn 28e. Jon Barrenetxae is de andere thuisrijder voor een kleiner team in de kopgroep. Die maakt op zijn 23e zijn debuut in de ronde van zijn eigen land. Het is voor de tweede dag op een rij dat Caja Rural een pion mee heeft, zo kennen we hen.

clock 15:11 15 uur 11. Damiano Caruso. De renner waar ze in het peloton het meest bang van zijn uit de kopgroep is zonder twijfel Damiano Caruso. De 35-jarige Italiaan werd eerder dit seizoen nog 4e in de Giro en 2 jaar geleden zelfs 2e. Al is hij in de Vuelta er nog niet dichterbij geweest dan een 9e plaats in 2014. In 2021 pakte Caruso in zijn wonderjaar wel een ritzege in de Ronde van Spanje op dag 9. Met rode lantaarn Jasha Sütterlin heeft Caruso een ideale ploegmakker mee als tempobeul op de komende 50 vlakkere kilometers. Bahrain Victorious heeft virtueel de rode trui in handen, zij zullen het tempo vooraan dus niet laten zakken. . Damiano Caruso De renner waar ze in het peloton het meest bang van zijn uit de kopgroep is zonder twijfel Damiano Caruso. De 35-jarige Italiaan werd eerder dit seizoen nog 4e in de Giro en 2 jaar geleden zelfs 2e. Al is hij in de Vuelta er nog niet dichterbij geweest dan een 9e plaats in 2014. In 2021 pakte Caruso in zijn wonderjaar wel een ritzege in de Ronde van Spanje op dag 9. Met rode lantaarn Jasha Sütterlin heeft Caruso een ideale ploegmakker mee als tempobeul op de komende 50 vlakkere kilometers. Bahrain Victorious heeft virtueel de rode trui in handen, zij zullen het tempo vooraan dus niet laten zakken.

clock 15:06 15 uur 06. Le Berre en Diaz maken de aansluiting bij de kopgroep.

clock 15:04 4'30". Op 90 km van Arinsal loopt de maximale voorsprong van 5 minuten terug met een half minuutje tot 4'30". Het is Dylan van Baarle (Jumbo-Visma) die er werk van maakt, met Ineos Grenadiers daar net achter. Logisch dus dat ze Caruso en Kämna niet te veel speelruimte willen geven. Het rood en de ritzege mogen zij wel pakken waarschijnlijk, al zal dat niet met vele minuten cadeau zijn. . 15 uur 04. time difference 4'30" Op 90 km van Arinsal loopt de maximale voorsprong van 5 minuten terug met een half minuutje tot 4'30". Het is Dylan van Baarle (Jumbo-Visma) die er werk van maakt, met Ineos Grenadiers daar net achter. Logisch dus dat ze Caruso en Kämna niet te veel speelruimte willen geven. Het rood en de ritzege mogen zij wel pakken waarschijnlijk, al zal dat niet met vele minuten cadeau zijn.

clock 15:00 15 uur . Le Berre en Diaz zijn na lang aandringen dan toch bij de kopgroep geraakt. Zo lijkt de definitieve kopgroep nu goed en wel gevormd. De namen: Damiano Caruso & Jasha Sütterlin (Bahrain Victorious) Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl-Trek) Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) Eduardo Sepulveda (Lotto-Dstny) Andrea Vendrame (AG2R-Citroën) Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty) Mathis Le Berre (Arkéa-Samsic) Pierre Latour (TotalEnergies) José Manuel Diaz (Burgos-BH) Jon Barrenetxae (Caja Rural) . Le Berre en Diaz zijn na lang aandringen dan toch bij de kopgroep geraakt. Zo lijkt de definitieve kopgroep nu goed en wel gevormd. De namen: Damiano Caruso & Jasha Sütterlin (Bahrain Victorious) Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl-Trek) Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) Eduardo Sepulveda (Lotto-Dstny) Andrea Vendrame (AG2R-Citroën) Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty) Mathis Le Berre (Arkéa-Samsic) Pierre Latour (TotalEnergies) José Manuel Diaz (Burgos-BH) Jon Barrenetxae (Caja Rural)

clock 14:59 14 uur 59. Zo ziet de laatste 500 meter er vandaag uit. Zo ziet de laatste 500 meter er vandaag uit

clock 14:53 14 uur 53. Kou en regen aan de finish. Momenteel geniet het peloton nog van een lekker zonnetje op de Spaanse wegen, aan de finish wacht een heel ander weertje op de renners. Onze man ter plaatse meldt dat de temperatuur er slechts een graad of 9 bedraagt en dat er ook lichte regen valt. In een eventueel natte en technische afdaling richting de slotklim zal het dus oppassen geblazen zijn. . Kou en regen aan de finish Momenteel geniet het peloton nog van een lekker zonnetje op de Spaanse wegen, aan de finish wacht een heel ander weertje op de renners. Onze man ter plaatse meldt dat de temperatuur er slechts een graad of 9 bedraagt en dat er ook lichte regen valt. In een eventueel natte en technische afdaling richting de slotklim zal het dus oppassen geblazen zijn.

clock 14:50 14 uur 50. In het peloton leidt EF-EasyPost de achtervolging in dienst van rode trui Andrea Piccolo. De best geplaatste renner vooraan is Damiano Caruso, op 23 seconden van Piccolo. Tijdens de komende 70 overwegend vlakke kilometers heeft Piccolo nog wat aan de hulp van zijn teammaats, maar in de Andorrese Pyreneeën zal hij het toch zelf moeten doen. . In het peloton leidt EF-EasyPost de achtervolging in dienst van rode trui Andrea Piccolo. De best geplaatste renner vooraan is Damiano Caruso, op 23 seconden van Piccolo. Tijdens de komende 70 overwegend vlakke kilometers heeft Piccolo nog wat aan de hulp van zijn teammaats, maar in de Andorrese Pyreneeën zal hij het toch zelf moeten doen.

clock 14:47 14 uur 47.

clock 14:45 14 uur 45. Koerssituatie. 9 leiders met Caruso, Sütterlin, Ghebreighzabhier, Kämna, Sepulveda, Vendrame, Herregodts, Latour & Barrenetxae +45" Le Berre & Diaz +3'10" peloton . Koerssituatie 9 leiders met Caruso, Sütterlin, Ghebreighzabhier, Kämna, Sepulveda, Vendrame, Herregodts, Latour & Barrenetxae +45" Le Berre & Diaz +3'10" peloton