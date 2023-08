LIVE: Wie glipt mee in kansrijke ontsnapping voor ritzege én rode trui onder Spaans zonnetje?

clock 14:15 14 uur 15. De Zuid-Amerikanen Sepulveda en Fagundez houden stand en krijgen 2 verse namen mee. Kenny Elissonde en Julius Johansen nemen het stokje van de Fransen Doubey, Bernard en Bidard over. . De Zuid-Amerikanen Sepulveda en Fagundez houden stand en krijgen 2 verse namen mee. Kenny Elissonde en Julius Johansen nemen het stokje van de Fransen Doubey, Bernard en Bidard over.

clock 14:10 10 seconden. Eduardo Sepulveda en Fabien Doubey hebben een klein gaatje kunnen slaan en krijgen het gezelschap van Julien Bernard, Eric Fagundez en François Bidard. Al is hun voorsprong nog erg beperkt. . 14 uur 10. time difference 10 seconden Eduardo Sepulveda en Fabien Doubey hebben een klein gaatje kunnen slaan en krijgen het gezelschap van Julien Bernard, Eric Fagundez en François Bidard. Al is hun voorsprong nog erg beperkt.

clock 14:09 "We zullen onze rode trui verdedigen", sprak Andrea Piccolo (EF-EasyPost) vandaag voor de start. Dat zal zeker meespelen in het feit dat er nog geen vlucht vertrokken is. . 14 uur 09. "We zullen onze rode trui verdedigen", sprak Andrea Piccolo (EF-EasyPost) vandaag voor de start. Dat zal zeker meespelen in het feit dat er nog geen vlucht vertrokken is.

clock 14:07 14 uur 07. Krijgen we in de komende 10 kilometer dan toch een beslissende aanval te zien voor de vroege ontsnapping? Een knikje van 3 kilometer aan een procent of 6 is de zwaarste hindernis op het parcours tot de renners in Andorra aankomen. . Krijgen we in de komende 10 kilometer dan toch een beslissende aanval te zien voor de vroege ontsnapping? Een knikje van 3 kilometer aan een procent of 6 is de zwaarste hindernis op het parcours tot de renners in Andorra aankomen.

clock 14:03 14 uur 03. Klimmen naar een skioord. Aan dit tempo zullen we snel aankomen in Andorra. Daar mag skioord Arinsal net als startplaats Suria voor het eerst de Vuelta verwelkomen als start of aankomst van een rit. Bovendien doet het dat met een onuitgegeven slotklim, die Remco Evenepoel wel verkend heeft tijdens zijn stage vorige week in Andorra. Al is de dwergstaat natuurlijk zeker geen onbekend terrein in de Vuelta. Die doet regelmatig het belastingparadijs gelegen midden in de Pyreneeën aan voor een pittige bergrit. De laatste keer was in 2017, terwijl de Tour in 2021 nog aankwam in Andorra. De ritwinst ging toen naar Sepp Kuss. . Klimmen naar een skioord Aan dit tempo zullen we snel aankomen in Andorra. Daar mag skioord Arinsal net als startplaats Suria voor het eerst de Vuelta verwelkomen als start of aankomst van een rit. Bovendien doet het dat met een onuitgegeven slotklim, die Remco Evenepoel wel verkend heeft tijdens zijn stage vorige week in Andorra. Al is de dwergstaat natuurlijk zeker geen onbekend terrein in de Vuelta. Die doet regelmatig het belastingparadijs gelegen midden in de Pyreneeën aan voor een pittige bergrit. De laatste keer was in 2017, terwijl de Tour in 2021 nog aankwam in Andorra. De ritwinst ging toen naar Sepp Kuss.

clock 13:55 Fameuze tegenwind in de finale. Krijgen we een scenario te zien zoals in de Giro-rit naar Gran Sasso? Ook toen hielden de favorieten het bij een wapenstilstand door de wind die zwaar op kop blies in de finale. De ritzege ging er toen naar de erg verrassende Davide Bais. Stel je voor dat vandaag een van de Spaanse ProContinentale teams raak zou schieten, hun Vuelta zou in één klap geslaagd zijn. . 13 uur 55. wind Fameuze tegenwind in de finale Krijgen we een scenario te zien zoals in de Giro-rit naar Gran Sasso? Ook toen hielden de favorieten het bij een wapenstilstand door de wind die zwaar op kop blies in de finale. De ritzege ging er toen naar de erg verrassende Davide Bais. Stel je voor dat vandaag een van de Spaanse ProContinentale teams raak zou schieten, hun Vuelta zou in één klap geslaagd zijn.

clock 13:53 13 uur 53. In de Vuelta wordt er voor een eerste keer stevig geklommen vandaag. In de Vuelta wordt er voor een eerste keer stevig geklommen vandaag

clock 13:50 13 uur 50. De eerste 20 kilometer hebben de renners razendsnel afgewerkt zonder een geslaagde ontsnappingspoging. Het ritprofiel vertoont iets meer glooiing de komende 20 kilometer, lukt het hier wel? . De eerste 20 kilometer hebben de renners razendsnel afgewerkt zonder een geslaagde ontsnappingspoging. Het ritprofiel vertoont iets meer glooiing de komende 20 kilometer, lukt het hier wel?

clock 13:48 13 uur 48. Latour probeert, maar wordt teruggefloten. Pierre Latour, de nummer voorlaatst in de stand, waagt zijn kans. Hij krijgt het gezelschap van Michal Schlegel, Jason Osborne, Kévin Ledanois en Eric Fagundez. Al zit hun avontuur er even snel alweer op. . Latour probeert, maar wordt teruggefloten Pierre Latour, de nummer voorlaatst in de stand, waagt zijn kans. Hij krijgt het gezelschap van Michal Schlegel, Jason Osborne, Kévin Ledanois en Eric Fagundez. Al zit hun avontuur er even snel alweer op.

clock 13:42 Alles is alweer te herdoen, wie zijn de volgende gelukszoekers? . 13 uur 42. Alles is alweer te herdoen, wie zijn de volgende gelukszoekers?

clock 13:39 13 uur 39. Twee landgenoten met een kloofje. Kobe Goossens, Jimmy Janssens en Julien Bernard zijn de eersten die een kloofje van betekenis kunnen slaan. 5 renners gaan nog in de achtervolging op het trio. . Twee landgenoten met een kloofje Kobe Goossens, Jimmy Janssens en Julien Bernard zijn de eersten die een kloofje van betekenis kunnen slaan. 5 renners gaan nog in de achtervolging op het trio.

clock 13:32 13 uur 32. In de eerste paar kilometers zijn er genoeg pogingen, maar niemand raakt al weg. Iedereen beseft natuurlijk dat vandaag een gouden kans is op rood. . In de eerste paar kilometers zijn er genoeg pogingen, maar niemand raakt al weg. Iedereen beseft natuurlijk dat vandaag een gouden kans is op rood.

clock 13:29 13 uur 29 match begonnen start time Officiële start Krijgen we meteen een vliegende start te zien van deze vroege bergrit? Op de eerste noemenswaardig oplopende meters is het nog een kilometer of 20 wachten. Het zal dus moeten gebeuren op het vlakke.

clock 13:23 13 uur 23. Andrea Piccolo. Gisteren speelde de 21 jaar jonge Italiaan Lorenzo Milesi (DSM) zijn rode leiderstrui kwijt aan aanvaller en landgenoot Andrea Piccolo (EF-EasyPost), die een jaartje ouder is. Een profzege heeft Piccolo nog niet op zijn palmares staan, hij zal deze rode trui dus zeker koesteren in zijn nog prille carrière. De kans lijkt klein dat hij het bij meerdere dagen in het rood zal houden, al bewijst onder andere zijn 11e plaats in de Ronde van Lombardije vorig seizoen dat hij aardig bergop rijdt. . Andrea Piccolo Gisteren speelde de 21 jaar jonge Italiaan Lorenzo Milesi (DSM) zijn rode leiderstrui kwijt aan aanvaller en landgenoot Andrea Piccolo (EF-EasyPost), die een jaartje ouder is. Een profzege heeft Piccolo nog niet op zijn palmares staan, hij zal deze rode trui dus zeker koesteren in zijn nog prille carrière. De kans lijkt klein dat hij het bij meerdere dagen in het rood zal houden, al bewijst onder andere zijn 11e plaats in de Ronde van Lombardije vorig seizoen dat hij aardig bergop rijdt.

clock 13:20 Een beeld van de officieuze start in het Catalaanse stadje Suria. . 13 uur 20. Een beeld van de officieuze start in het Catalaanse stadje Suria.

clock 13:18 13 uur 18. Officieuze start. Het peloton is begonnen aan de geneutraliseerde fase van 4,8 km vanuit Suria. Vanuit dat Catalaanse stadje van een kleine 6.000 inwoners, dat voor het eerst de Vuelta verwelkomt, gaat het vandaag grotendeels in noordelijke richting. Daar liggen namelijk de Pyreneeën te wachten in Andorra. De eerste 100 kilometer zijn dan ook erg gemoedelijk te noemen, met hier en daar wel een knikje maar niet veel meer dan dat. Pas vanaf de overschrijding van de grens met de dwergstaat begint de zware kost, met 2 cols van eerste categorie. . Officieuze start Het peloton is begonnen aan de geneutraliseerde fase van 4,8 km vanuit Suria. Vanuit dat Catalaanse stadje van een kleine 6.000 inwoners, dat voor het eerst de Vuelta verwelkomt, gaat het vandaag grotendeels in noordelijke richting. Daar liggen namelijk de Pyreneeën te wachten in Andorra. De eerste 100 kilometer zijn dan ook erg gemoedelijk te noemen, met hier en daar wel een knikje maar niet veel meer dan dat. Pas vanaf de overschrijding van de grens met de dwergstaat begint de zware kost, met 2 cols van eerste categorie.



clock 13:16 13 uur 16. Ik was zo blij toen ik de zon vanmorgen zag. Hopelijk blijft het zo tot de finish. . Cian Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe). Ik was zo blij toen ik de zon vanmorgen zag. Hopelijk blijft het zo tot de finish. Cian Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe)

clock 13:15 Cian Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe) staat voor zijn 1e bergrit in een grote ronde. . 13 uur 15. Cian Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe) staat voor zijn 1e bergrit in een grote ronde.

clock 13:13 13 uur 13. De renners verzamelen zich voor de officieuze start in Suria, met de truiendragers op kop. Het rood is voor Andrea Piccolo (EF-EasyPost), nadat hij met voorsprong doorkwam aan de tijdsopname op 9 km van de streep gisteren. De bolletjestrui is voor zijn vluchtgezel Matteo Sobrero (Jayco-AlUla), terwijl het gelegenheidswit voor Javier Romo (Astana) is, ook al een aanvaller van gisteren. Andreas Kron (Lotto-Dstny) is als enige ritwinnaar de logische groene trui, al volgt snelle man Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) al in zijn zog. . De renners verzamelen zich voor de officieuze start in Suria, met de truiendragers op kop. Het rood is voor Andrea Piccolo (EF-EasyPost), nadat hij met voorsprong doorkwam aan de tijdsopname op 9 km van de streep gisteren. De bolletjestrui is voor zijn vluchtgezel Matteo Sobrero (Jayco-AlUla), terwijl het gelegenheidswit voor Javier Romo (Astana) is, ook al een aanvaller van gisteren. Andreas Kron (Lotto-Dstny) is als enige ritwinnaar de logische groene trui, al volgt snelle man Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) al in zijn zog.