LIVESTREAM: Kopgroep van 30 (met Evenepoel) begint aan finale, Kuss wordt niet aangevallen

16 uur 08. Het is harken achterin de kopgroep. José De Cauwer.

16 uur 04. In het peloton lacht Kuss eens naar de camera. Zijn eindzege lijkt binnen. .

16 uur 02. Op het vlakke neemt Vervaeke over van Knox. Soudal-Quick Step rijdt voorlopig de perfecte rit. .

8'00". Het tempo van Soudal-Quick Step ligt veel hoger dan dat van de Jumbo's in het peloton. Het verschil is 8 minuten. . 15 uur 58.

15 uur 54. Op het niet-gecategoriseerde klimmetje gaat Knox nog wat sneller. Achteraan in de kopgroep horen ze het kraken in alle voegen. .

Regen. In het hinterland van Madrid heeft het de voorbije uren wat geregend. De kopgroep daalt plots op natte wegen. . 15 uur 44.

Alto de Robledondo (cat. 3). Knox doet op de Robledondo een jasje uit, met z'n drie ploegmaats in het wiel. De Brit krijgt boven de drie punten cadeau. . 15 uur 41.

15 uur 38. Nog 5 Belgen. Hij had het daarnet al moeilijk en nu moet hij er ook af: Edward Planckaert is de eerste die lost voorin. De Belgen zijn nog met 5 in de kopgroep: Evenepoel, Vervaeke, Janssens, Van Eetvelt en Moniquet. .