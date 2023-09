LIVE: Evenepoel zit in grote kopgroep van 31 renners met ook Soler, Thomas, Poels, Bardet en Kelderman

Evenepoel is al een paar dagen zeker van eindwinst in het bergklassement. Hij laat de punten op de tweede klim van de dag aan Rui Costa.

Puerto de la Cruz Verde (cat. 3). Evenepoel is al een paar dagen zeker van eindwinst in het bergklassement. Hij laat de punten op de tweede klim van de dag aan Rui Costa. . 13 uur 03.

Kelderman is mee en dan zijn de statistici in hun nopjes. De Nederlander finishte in zijn carrière al 138 keer in de top tien van een World Tour-wedstrijd, maar kon nog nooit een koers winnen op het hoogste niveau.

Kelderman is mee en dan zijn de statistici in hun nopjes. De Nederlander finishte in zijn carrière al 138 keer in de top tien van een World Tour-wedstrijd, maar kon nog nooit een koers winnen op het hoogste niveau. 12 uur 59.

clock 12:47

12 uur 47. Evenepoel is best geplaatste. Voorin is Evenepoel (13e) de best geplaatste op 27'53" van leider Kuss. Ook Soler (14e), Poels (16e), Rubio (17e) en Tiberi (20e) staan in de top 20 van het klassement. .