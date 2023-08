LIVESTREAM: Schuivers en verbrokkeling troef in chaotische finale, Roglic lag er al bij

Fase per fase

clock 17:16 17 uur 16. Coquard bij de tussensprint. De hoofdvogel heeft de kopgroep al afgeschoten bij de tussensprint, in het peloton sprokkelt Coquard nog wat. Zo lijkt hij zijn groene ambities als enige te tonen voorlopig.

clock 17:14 17 uur 14. Bij DSM moeten ze hun tenen uitkuisen om hun rode trui te behouden, maar dat lijkt voorbij. Over 7 kilometer zijn ze bij de tijdsopname en de vluchters verliezen amper van hun pluimen. Is ook de ritzege voor Romo of Piccolo?

clock 17:13 17 uur 13. Milesi ziet af en moet het peloton laten gaan na val. Milesi ziet af en moet het peloton laten gaan na val

clock 17:12 17 uur 12. Wat een lijdensweg voor Milesi! Renaat Schotte. Wat een lijdensweg voor Milesi! Renaat Schotte

clock 17:10 17 uur 10. Nog 19 kilometer. Over 10 kilometer vindt de tijdsopname al plaats en Piccolo en Romo hebben nog steeds een minuut voorsprong. De kans lijkt groot dat Piccolo met voorsprong doorkomt aan dat punt, waardoor hij de rode trui in ontvangst zal mogen nemen.

clock 17:09 17 uur 09. Game over voor Milesi. De rode trui verbijt de pijn na een valpartij, het bloed stroomt uit zijn elleboog. Milesi moet het peloton laten rijden, zijn rode avontuur zit erop.

clock 17:07 17 uur 07. Na een lang oponthoud is iedereen weer vertrokken na die val. Al zal het waarschijnlijk niet de laatste schuiver geweest zijn op de spekgladde wegen in Barcelona.

clock 17:07 17 uur 07. Alweer een val in het peloton. Alweer een val in het peloton

clock 17:06 Weer een val in het peloton. Een vijftal schuift in een bocht onderuit in het peloton. Santiago Buitrago is het voornaamste slachtoffer, ook Michael Storer lag tegen het asfalt. 17 uur 06. fall

clock 17:04 17 uur 04. Op een verkeersdrempel ontploffen de benen van Matteo Sobrero. Hij is helemaal leeg, zo blijven enkel Romo en Piccolo nog over vooraan. Zij hebben nog een minuutje voorsprong op de grote groep.

clock 17:02 17 uur 02. Nog 25 kilometer. De organisatie is weer een beetje wedergekeerd op kop van het peloton, DSM leidt de dans opnieuw. Zij willen natuurlijk hun rode leiderstrui niet kwijtspelen aan Andrea Piccolo, die ze niet met 6 tellen voorsprong aan de tijdsopname mogen laten komen.

clock 16:58 16 uur 58. Alpecin-Deceuninck wil werk maken van de achtervolging in dienst van Kaden Groves, maar zij worden de mond gesnoerd door de klassementsploegen. Een man van UAE is het niet eens met een verhoging van het tempo.

clock 16:58 16 uur 58. In alle hectiek zijn Bol en Nicolau opgeslokt door het peloton. Piccolo is weer bij zijn 2 medevluchters gekomen, zij hebben nog anderhalve minuut bonus op het peloton daar de wapenstilstand daar.

clock 16:58 16 uur 58. Evenepoel en Jumbo-Visma manen aan tot kalmte. Evenepoel en Jumbo-Visma manen aan tot kalmte

clock 16:57 16 uur 57. Stel dat Roglic niet gevallen was, zouden de renners van Jumbo-Visma dit dan ook gedaan hebben? . José De Cauwer. Stel dat Roglic niet gevallen was, zouden de renners van Jumbo-Visma dit dan ook gedaan hebben? José De Cauwer

clock 16:56 16 uur 56. De mannen van Jumbo-Visma manen op kop van het peloton aan tot kalmte. Logisch, want zij zijn Roglic kwijtgeraakt bij die schuiver daarnet. Zij willen het tempo drukken om de Sloveen terug te laten keren. Ook Evenepoel volgt dat gebaar en predikt rust. Het blok gaat er even op bij de groep der favorieten.

clock 16:55 16 uur 55. Andrea Piccolo valt letterlijk weg uit de kopgroep, maar kan terugkeren . Andrea Piccolo valt letterlijk weg uit de kopgroep, maar kan terugkeren

clock 16:54 16 uur 54. Op een volgende rotonde is het ook prijs voor Piccolo in de kopgroep. Hij is zijn plekje vooraan kwijt, het zijn chaotische toestanden op de spekgladde rotondes.

clock 16:54 16 uur 54. Roglic gaat onderuit op rond punt, samen met man van UAE en Ineos. Roglic gaat onderuit op rond punt, samen met man van UAE en Ineos