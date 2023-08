LIVE: Tweede Vuelta-rit goed en wel begonnen na getouwtrek om tijdsopname door noodweer

clock 13:55 De organisatie heeft nog heel wat werk voor de boeg om de aankomst van vandaag wedstrijdklaar te maken... 13 uur 55. De organisatie heeft nog heel wat werk voor de boeg om de aankomst van vandaag wedstrijdklaar te maken...

clock 13:53 13 uur 53. Het initiatief in de grote groep komt van DSM, de winnaar van de ploegentijdrit gisteren en dus logischerwijs ook van de eerste leider Lorenzo Milesi. Als ze de trui in de ploeg willen houden bij DSM, moeten ze de voorsprong van de 5 aanvallers binnen de perken houden. Andrea Piccolo staat namelijk slechts op 6 seconden van zijn jonge landgenoot Milesi in de stand. . Het initiatief in de grote groep komt van DSM, de winnaar van de ploegentijdrit gisteren en dus logischerwijs ook van de eerste leider Lorenzo Milesi. Als ze de trui in de ploeg willen houden bij DSM, moeten ze de voorsprong van de 5 aanvallers binnen de perken houden. Andrea Piccolo staat namelijk slechts op 6 seconden van zijn jonge landgenoot Milesi in de stand.

clock 13:44 13 uur 44. Samensmelting vooraan. Bol is bij de andere 4 aanvallers gekomen, waardoor we nu een vijftal in de spits van de koers hebben. Hun voorsprong dikt al aan tot meer dan 2 minuten. Wie neemt de handschoen op in het peloton? . Samensmelting vooraan Bol is bij de andere 4 aanvallers gekomen, waardoor we nu een vijftal in de spits van de koers hebben. Hun voorsprong dikt al aan tot meer dan 2 minuten. Wie neemt de handschoen op in het peloton?

clock 13:40 13 uur 40. De eerste driepunter van bergpunten in deze Vuelta is voor Romo, die daardoor virtueel in de bergtrui rijdt. Zijn landgenoot Nicolau pakt 2 punten mee, Sobrero het resterende puntje. Al liggen er over een vijftigtal kilometer nog wat meer punten te rapen op de Coll d'Estenalles van 2e categorie. . De eerste driepunter van bergpunten in deze Vuelta is voor Romo, die daardoor virtueel in de bergtrui rijdt. Zijn landgenoot Nicolau pakt 2 punten mee, Sobrero het resterende puntje. Al liggen er over een vijftigtal kilometer nog wat meer punten te rapen op de Coll d'Estenalles van 2e categorie.

clock 13:37 1'30". Het verschil van de 4 leiders groeit richting anderhalve minuut. Nog eens hun namen: Andrea Piccolo (EF-EasyPost) Matteo Sobrero (Jayco-AlUla) Javier Romo (Astana) Joel Nicolau (Caja Rural) Een twintigtal seconden daarachter rijdt Jetse Bol (Burgos-BH) nog steeds in zijn eentje rond. . 13 uur 37. time difference 1'30" Het verschil van de 4 leiders groeit richting anderhalve minuut. Nog eens hun namen: Andrea Piccolo (EF-EasyPost) Matteo Sobrero (Jayco-AlUla) Javier Romo (Astana) Joel Nicolau (Caja Rural)

Een twintigtal seconden daarachter rijdt Jetse Bol (Burgos-BH) nog steeds in zijn eentje rond.

clock 13:30 13 uur 30. Rasaanvaller op Spaanse wegen Jetse Bol probeert nog de sprong te maken naar de 4 leiders. Zij lijken een vrijgeleide te krijgen van het peloton in deze openingsfase. . Rasaanvaller op Spaanse wegen Jetse Bol probeert nog de sprong te maken naar de 4 leiders. Zij lijken een vrijgeleide te krijgen van het peloton in deze openingsfase.

clock 13:25 13 uur 25. Het regent, niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk met aanvalspogingen. De meteen oplopende stroken na de start zijn de ideale springplank voor een ontsnapping. Piccolo, Sombrero, Romo en Nicolau zijn de 4 renners die om de eerste bergpunten lijken te gaan bikkelen. . Het regent, niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk met aanvalspogingen. De meteen oplopende stroken na de start zijn de ideale springplank voor een ontsnapping. Piccolo, Sombrero, Romo en Nicolau zijn de 4 renners die om de eerste bergpunten lijken te gaan bikkelen.

clock 13:23 13 uur 23. De renners zijn eraan begonnen.

clock 13:18 13 uur 18 match begonnen start time Officiële start Daar is dan toch de officiële start! Mét de Coll de Sant Bartomeu (3e categorie) dus wel degelijk op het menu. Het gaat zo meteen bergop voor 5,5 km aan 4,6% gemiddeld. Geen al te zware kost dus, al liggen er wel bergpunten te verdienen.

clock 13:15 13 uur 15. Ook de start van rit 2 is met enkele kilometers opgeschoven, waardoor de renners al aan een erg lange geneutraliseerde fase bezig zijn. Vanuit startplaats Mataro maakt het peloton vandaag een ommetje via het binnenland, om dan opnieuw zuidwaarts te gaan richting Barcelona. Het Catalaanse binnenland zorgt voor heel wat reliëf in deze tocht van 181,8 km. Door de voortdurend golvende wegen op dat ommetje klokken de renners vandaag af op goed 2.700 hoogtemeters. Normaal gezien meteen met een gecategoriseerde helling bij het begin van de rit, al is het niet meteen duidelijk of die nu nog op het menu staat of onder de geneutraliseerde fase valt. . Ook de start van rit 2 is met enkele kilometers opgeschoven, waardoor de renners al aan een erg lange geneutraliseerde fase bezig zijn. Vanuit startplaats Mataro maakt het peloton vandaag een ommetje via het binnenland, om dan opnieuw zuidwaarts te gaan richting Barcelona. Het Catalaanse binnenland zorgt voor heel wat reliëf in deze tocht van 181,8 km. Door de voortdurend golvende wegen op dat ommetje klokken de renners vandaag af op goed 2.700 hoogtemeters. Normaal gezien meteen met een gecategoriseerde helling bij het begin van de rit, al is het niet meteen duidelijk of die nu nog op het menu staat of onder de geneutraliseerde fase valt.

clock 13:12 13 uur 12. Vuelta Noodweer in de Vuelta: organisatie verschuift tijdsopname van 3,6 naar 9 km van het einde

clock 13:00 13 uur . Tijdsopname op 9 km van de meet. De koersradio bevestigt het nieuws intussen: de tijdsopname zal niet zijn voor op de top van de Montjuïc, wel op 9 km van het einde. Zo komt de organisatie toch wat tegemoet aan de wensen van de renners, die het finalecircuit in Barcelona tout court te gevaarlijk vinden in deze weersomstandigheden. Een beslissing die ook Remco Evenepoel op gejuich zal onthalen. . Tijdsopname op 9 km van de meet De koersradio bevestigt het nieuws intussen: de tijdsopname zal niet zijn voor op de top van de Montjuïc, wel op 9 km van het einde. Zo komt de organisatie toch wat tegemoet aan de wensen van de renners, die het finalecircuit in Barcelona tout court te gevaarlijk vinden in deze weersomstandigheden. Een beslissing die ook Remco Evenepoel op gejuich zal onthalen.

clock 12:55 Volgens CPA-voorzitter Adam Hansen zou de tijdsopname nu toch gebeuren op 9 km van het einde. . 12 uur 55. Volgens CPA-voorzitter Adam Hansen zou de tijdsopname nu toch gebeuren op 9 km van het einde.

clock 12:49 12 uur 49. Officieuze start in Mataro. Na de late finish van gisteren in het pikdonkere Barcelona moeten de renners logischerwijs niet te ver naar de start van vanmiddag. Die ligt in Mataro, een kuststad van 125.000 inwoners op een 30-tal km van Barcelona. Mataro mag voor het eerst de Vuelta mag verwelkomen als startplaats na eerder al een pak starts en finishes in de Ronde van Catalonië. Al ligt de officiële start wel nog een eind buiten de stad, aan de voet van de eerste klim van de dag. . Officieuze start in Mataro Na de late finish van gisteren in het pikdonkere Barcelona moeten de renners logischerwijs niet te ver naar de start van vanmiddag. Die ligt in Mataro, een kuststad van 125.000 inwoners op een 30-tal km van Barcelona. Mataro mag voor het eerst de Vuelta mag verwelkomen als startplaats na eerder al een pak starts en finishes in de Ronde van Catalonië. Al ligt de officiële start wel nog een eind buiten de stad, aan de voet van de eerste klim van de dag.

clock 12:47 12 uur 47. Ons voorstel om de tijd op te nemen aan het begin van het circuit wordt volledig weggeblazen. Een tijdsopname boven of aan de finish blijft eigenlijk exact hetzelfde. . Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step). Ons voorstel om de tijd op te nemen aan het begin van het circuit wordt volledig weggeblazen. Een tijdsopname boven of aan de finish blijft eigenlijk exact hetzelfde. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step)

clock 12:42 12 uur 42. Remco Evenepoel: "De getroffen maatregel is respectloos tegenover ons". Remco Evenepoel: "De getroffen maatregel is respectloos tegenover ons"

clock 12:15 Niet alleen in de laatste 3,6 geneutraliseerde kilometers zouden de nodige gevaarlijke hindernissen liggen. . 12 uur 15. Niet alleen in de laatste 3,6 geneutraliseerde kilometers zouden de nodige gevaarlijke hindernissen liggen.