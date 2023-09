Wie grijpt de eerste spurterskans in deze derde Vuelta-week?

clock 07:19

07 uur 19. Spurten geblazen? Oef. De sprinters die na al het berggeweld nog frisse benen hebben, kunnen zich vandaag een eerste keer in deze derde week van de Vuelta tonen. Tussen La Baneza en Iscar liggen 177 vlakke kilometers. Doet Kaden Groves er een derde palm bij? Zondag is er bij de korte slotrit naar Madrid nog een kans voor de snelle benen. Er waren deze Vuelta maar weinig sprintersritten. De Australiër van Alpecin-Deceuninck won rit 4 en 5, Geoffrey Soupe verraste in rit 7, Sebastian Molano pakte de enige kans in de 2e week. .