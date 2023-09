LIVESTREAM: Evenepoel is de bergkoning van de Vuelta, pakt hij straks ook derde ritzege?

clock 15:43 15 uur 43.

clock 15:42 10 minuten. In het peloton ontstaan wat barstjes in de lange afdaling van de San Lorenzo. Ondertussen beginnen de leiders voorin met een bonus van opnieuw 10 minuten aan de laatste 70km.

clock 15:38 15 uur 38. Bergaf gaat het voor Bernal een tikkeltje gemakkelijker dan bergop. Bij Ineos rekenen ze op de Colombiaan om hun tegenvallende Vuelta wat meer kleur te geven, maar tegen Caruso en Evenepoel wordt het straks zeker geen sinecure voor de nog altijd niet volledig op niveau zijnde ex-Tour-winnaar.

clock 15:25 15 uur 25. In de afdaling komt Germani voorin aansluiten. We hebben opnieuw 13 leiders.

clock 15:25 15 uur 25. Zekerheid! De bollentrui is van Remco Evenepoel.

clock 15:23 15 uur 23. Voor Evenepoel begint nu een ander verhaal. Kan hij ook de etappe winnen? Renaat Schotte.

clock 15:22 15 uur 22. Vuelta Enkel nog veilig in Madrid finishen: Remco Evenepoel is de bergkoning van deze Vuelta

clock 15:22 15 uur 22. Het is van 2018 geleden dat een Belg bergkoning werd in de Vuelta. Toen ging Thomas De Gendt met de bollentrui naar huis als eerste en enige Belg in de geschiedenis.

clock 15:20 San Remco op de San Lorenzo. Het is niet waarvoor hij naar deze Vuelta is gekomen, maar het is wel officieel: Remco Evenepoel is de bergkoning van de Ronde van Spanje 2023. Hij komt als eerste boven op de Puerto de San Lorenzo en kan door de 10 extra punten niet meer bijgebeend worden in het nevenklassement.

clock 15:17 15 uur 17. Krijgen we zo meteen taart als Remco zeker is van de bollentrui? José De Cauwer.

clock 15:17 Gesink voert tempo op. Op 1km van de top van de tweede klim van de dag is de voorsprong van de 12 overgebleven leiders ondertussen een beetje gezakt tot 9'40". Dat is nog altijd geruststellend voor de ritzege.

clock 15:15 15 uur 15. In de Ronde van Slovaijke is de zege voor de tweede dag op een rij voor Soudal-Quick Step. Volgt Evenepoel vandaag het voordeel van Tim Merlier, die gemakkelijk won in de sprint.

clock 15:15 15 uur 15. wielrennen BEKIJK: Ook in de Ronde van Slovakije is ontketende Tim Merlier de rest van de sprinters te snel af

clock 15:14 15 uur 14. Pas comme papa. Ook Julien Bernard moet harken voorin om erbij te blijven. Zijn vader Jean-François Bernard was wél een gevleugelde klimmer in de jaren '80. Zon won hij in 1987 de klimtijdrit op de Mont Ventoux, één van zijn drie ritzeges in de Tour.

clock 15:07 15 uur 07. Zonder echte versnelling spat de kopgroep toch wat uiteen. Ook Lorenzo Germani kan het tempo bergop niet aan.

clock 14:58 14 uur 58. Hofstetter past. Hugo Hofstetter (Arkéa) is voorin de eerste die moet passen. Geen verrassing dat de ex-winnaar van koersen als Le Samyn en de Tro-Bro Léon bergop niet mee kan in Spanje met Evenepoel en co.

clock 14:55 14 uur 55.

clock 14:50 14 uur 50. Bergop bepalen Evenepoel en Caruso het tempo, terwijl Bernal toch lijkt af te zien achteraan.

clock 14:48 14 uur 48. De San Lorenzo is een heel grillig ding. Toch zal hier nog niet gekoerst worden. José De Cauwer.