LIVE: Evenepoel is toch weer mee, ook Caruso, Kron en Bernal zitten in sterke kopgroep van 14

De 18e rit in de Vuelta is de laatste échte bergetappe. Het was al stevig klimmen deze week en daar komen vandaag nog 4.200 hoogtemeters bij met liefst 5 cols/ Waaronder op het eind 2 keer de La Cruz de Linares, een nieuwigheid in de Spaanse ronde. Volg de koers hier vanaf de start om 12.55 uur, vanaf 13.35 uur zijn er ook live beelden op de livestream en op VRT 1.