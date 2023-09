Kennen we na nieuwkomer La Cruz de Linares eindwinnaar, Evenepoel: "Voel me fris"

12 uur 13. 2x La Cruz de Linares. De Vuelta kampeert vandaag toch wat op onbekend terrein. Zowel vertrekplaats Pola de Allande als aankomstplaats La Cruz de Linares werd nooit eerder bezocht door de Ronde van Spanje. Een woordje over de slotklim, die vandaag twee keer beklommen wordt: de Puerto de la Cruz de Linares is 8,4km lang aan gemiddeld 8,6%. De steilste stukken van de beklimming komen de renners tegen in de eerste en de vierde kilometer, tot liefst 16%. Naar het einde toe wordt het minder lastig. Wie vandaag dus nog veel wil goedmaken, begint er best vroeg aan. .

08 uur 20. Laatste keer bergop finishen. De 18e rit in de Vuelta is de laatste échte bergetappe. Het was al stevig klimmen deze week en daar komen vandaag nog 4.200 hoogtemeters bij met liefst 5 cols. Waaronder op het eind 2 keer de La Cruz de Linares, een nieuwigheid van eerste categorie in de Spaanse ronde. In de eerste 120 km van de etappe liggen nog een col van 2e, 1e en 3e categorie. Voor de 10e en laatste keer komen we bergop aan. De slotklim is de laatste zware klim in deze editie. Mogelijk kennen we na vandaag de eindwinnaar van de Vuelta.Vrijdag en zondag is het volledig vlak, zaterdag is er wel nog een verraderlijke muurtjesrit.