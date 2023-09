Vuelta maakt zich op voor beestachtige Angliru, Evenepoel kwam tijdens verkenning kudde stieren tegen

Fase per fase

Fase per fase

clock 12:30 12 uur 30. wielrennen "Nathan Van Hooydonck is diep ontroerd door het gebaar van Jonas Vingegaard"

clock 12:22 12 uur 22. Update Jumbo-Visma over Nathan Van Hooydonck. Op X heeft Jumbo-Visma een update gedeeld over Nathan Van Hooydonck. "Hij communiceert en stelt het goed, gezien de omstandigheden", klinkt het. "Nathan was zeer gelukkig om te horen dat Jonas (Vingegaard) gisteren gewonnen heeft. Het raakte hem heel hard dat de overwinning aan hem was opgedragen." . Update Jumbo-Visma over Nathan Van Hooydonck Op X heeft Jumbo-Visma een update gedeeld over Nathan Van Hooydonck. "Hij communiceert en stelt het goed, gezien de omstandigheden", klinkt het. "Nathan was zeer gelukkig om te horen dat Jonas (Vingegaard) gisteren gewonnen heeft. Het raakte hem heel hard dat de overwinning aan hem was opgedragen."

clock 12:16 12 uur 16. De kanjer die op het peloton ligt te wachten.

clock 12:15 12 uur 15. Vuelta De laatste passage op de Angliru: leider Roglic hapt naar adem, Kuss en Vingegaard redden zijn vel

clock 10:52 10 uur 52. Kuss of Vingegaard? Sepp Kuss liet drie jaar geleden zien dat hij gemaakt is voor de Angliru. De Amerikaan kon voor de ritzege koersen, maar hij moest wachten op zijn kopman Primoz Roglic en werd 6e. Mag Kuss vandaag wel zijn kansen gaan? Of eist Tourwinnaar Jonas Vingegaard de hoofdrol op bij Jumbo-Visma? . Kuss of Vingegaard? Sepp Kuss liet drie jaar geleden zien dat hij gemaakt is voor de Angliru. De Amerikaan kon voor de ritzege koersen, maar hij moest wachten op zijn kopman Primoz Roglic en werd 6e.



Mag Kuss vandaag wel zijn kansen gaan? Of eist Tourwinnaar Jonas Vingegaard de hoofdrol op bij Jumbo-Visma?

clock 10:51 10 uur 51. De klim is zo hard, er kan zeker een beslissing vallen. Hoe de rit zal verlopen, kan ik niet zeggen, maar zwaar wordt het zeker. leider Sepp Kuss. De klim is zo hard, er kan zeker een beslissing vallen. Hoe de rit zal verlopen, kan ik niet zeggen, maar zwaar wordt het zeker. leider Sepp Kuss

clock 10:44 10 uur 44. Wout Poels won de Angliru-etappe in 2011: "Een iconische klim". Wout Poels won de Angliru-etappe in 2011: "Een iconische klim"

clock 10:11 10 uur 11. 3 jaar geleden won Hugh Carty de Angliru-etappe, Primoz Roglic speelde zijn rode trui (even) kwijt. 3 jaar geleden won Hugh Carty de Angliru-etappe, Primoz Roglic speelde zijn rode trui (even) kwijt

clock 09:42 09 uur 42. Cian Uijtdebroeks: "Zoiets als de Angliru heb ik nog nooit gezien". Cian Uijtdebroeks: "Zoiets als de Angliru heb ik nog nooit gezien"

clock 09:00 09 uur . Start rond 14 uur, livestream vanaf 15.50 uur. De 17e etappe van de Vuelta begint rond 14 uur. Wij zijn er van start tot finish bij. Om 15.50 uur begint de uitzending, met Renaat Schotte en José De Cauwer als berggidsen. U kunt de rit live bekijken op deze pagina en op VRT 1. . Start rond 14 uur, livestream vanaf 15.50 uur De 17e etappe van de Vuelta begint rond 14 uur. Wij zijn er van start tot finish bij.



Om 15.50 uur begint de uitzending, met Renaat Schotte en José De Cauwer als berggidsen.



U kunt de rit live bekijken op deze pagina en op VRT 1.

clock 08:56 08 uur 56. Er kwam een kudde stieren op me af, dus ik heb me achter een rots moeten verstoppen om niet aangevallen te worden. Het is een beest, die Angliru. Remco Evenepoel heeft de rit verkend. Er kwam een kudde stieren op me af, dus ik heb me achter een rots moeten verstoppen om niet aangevallen te worden. Het is een beest, die Angliru. Remco Evenepoel heeft de rit verkend

clock 08:52 08 uur 52. Monster Angliru. Lang niet alle renners zullen vanochtend met een glimlach ontwaken. In rit 17 moeten ze vandaag de Angliru temmen. De slotklim is een monster van 12,4 kilometer lang, die de renners van 300 naar bijna 1.600 meter boven de zeespiegel brengt. Deel 1 is een opwarmer: 5 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 8 procent. Daarna begint het echt pijn te doen. Deel 2 van "Het Beest van Asturias" loopt gemiddeld 15 procent omhoog. Op het geitenpad zijn er uitschieters tot 24 procent. . Monster Angliru Lang niet alle renners zullen vanochtend met een glimlach ontwaken. In rit 17 moeten ze vandaag de Angliru temmen.



De slotklim is een monster van 12,4 kilometer lang, die de renners van 300 naar bijna 1.600 meter boven de zeespiegel brengt.



Deel 1 is een opwarmer: 5 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 8 procent.



Daarna begint het echt pijn te doen. Deel 2 van "Het Beest van Asturias" loopt gemiddeld 15 procent omhoog. Op het geitenpad zijn er uitschieters tot 24 procent.