LIVE: Evenepoel is eindelijk voorin geraakt, bollenman heeft met Cattaneo een ploegmaat mee

Fase per fase

clock 15:02 15 uur 02. Nog 3 vluchters. Van vijf leiders gaan we naar drie koplopers, want Warbasse en Drizners haken (bewust) af. Ze lijken te beseffen dat op stap gaan met Evenepoel geen goed idee is.

clock 15:01 15 uur 01. Warbasse, Drizners en Germani nemen voorlopig niet over van Cattaneo en Evenepoel. Op die manier wordt het een lange dag voor het duo van Soudal-Quick Step.

clock 15:01 15 uur 01. Dylan van Baarle heeft zich op kop gezet en dat is hét signaal dat het voorbij is achteraan. De juiste groep lijkt vertrokken.

clock 15:00 32". In het peloton valt het voorlopig niet stil. Onder impuls van EF-EasyPost en Movistar blijft het verschil beperkt tot 32". 15 uur . time difference

clock 14:59 14 uur 59. Evenepoel in de kopgroep! Het heeft even geduurd, maar Evenepoel is dan toch voorin geraakt. Met Cattaneo heeft de bollenman een ploegmaat mee in de kopgroep. Drizsners, Warbasse en Germani zijn de enigen die de samensmelting hebben overleefd.

clock 14:55 14 uur 55. In het zog van Evenepoel zijn ook Jorge Arcas (Movistar) en Paul Orselin (TotalEnergies) meegeglipt. We hebben nu 6 achtervolgers op de 5 leiders.

clock 14:55 14 uur 55. Derde keer Evenepoel. Remco Evenepoel probeert nog maar eens om mee te gaan. Hij maakt in geen tijd de oversteek naar de drie achtervolgers en volgt nu op een tiental seconden van de kop van de koers.

clock 14:51 14 uur 51. Drie tegenaanvallers. Na ongeveer een uur wedstrijd is de rust nog altijd niet teruggekeerd in de Vuelta-karavaan. Jarrad Drizners (Lotto-Dstny), Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën) en Kévin Ledanois (Arkéa-Samsic) doen er met z'n drietjes alles aan om naar de vijf leiders te knallen.

clock 14:49 14 uur 49. Vuelta Jan Bakelants:"De gewone recreant rijdt de Angliru niet zomaar op"

clock 14:47 14 uur 47. Het worden twee harde dagen. We proberen minstens één etappe te winnen met het team. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) bij Eurosport.

clock 14:45 28". Ondertussen moeten Cattaneo, Warbasse, Combaud, Hamilton en Germani blijven vechten voor hun voorsprong. Na net geen 40km wedstrijd is die nog altijd maar 28 seconden. 14 uur 45. time difference

clock 14:43 Govekar ziet af. Matevz Govekar was één van de slachtoffers van de eerdere val in het peloton. De Sloveen van Bahrain-Victorious zit opnieuw op zijn fiets, maar heeft wel medische assistentie nodig. 14 uur 43. medical issue

clock 14:40 14 uur 40. Evenepoel (even) in de tegenaanval! Remco Evenepoel wil absoluut mee zijn vandaag. Samen met Filippo Ganna (Ineos) en Jonas Koch (Bora-hansgrohe) gaat hij in de tegenaanval, maar meteen zit het hele peloton op zijn wiel.

clock 14:34 14 uur 34. Voorin is Cattaneo de "best" geplaatste. De Italiaan volgt op meer dan een uur van leider Sepp Kuss. Bij Jumbo-Visma zien ze deze ontsnapping dus wel zitten.

clock 14:31 30". Na 30km gaat het met de voorsprong van de vijf vluchters de goede kant uit. Cattaneo en co. hebben nu al een halve minuut op het peloton. 14 uur 31. time difference

clock 14:28 20". De kopgroep van 5 bestaat naast Cattaneo uit Lorenzo Germani (Groupama-FDJ), Larry Warbasse (AG2R-Citroën), Romain Combaud en Chris Hamilton (DSM-Firmenich). Ze hebben voorlopig 20 seconden op het peloton. 14 uur 28. time difference

clock 14:25 14 uur 25. Ondertussen is een vijftal wat vooruit gaan rijden. Mattia Cattaneo (Soudal-Quick Step) is er net als gisteren bij.

clock 14:24 Val. Voorin het peloton wordt een grote valpartij gemeld. Renners van UAE, Bahrain-Victorious, Ineos en Burgos-BH zouden betrokken zijn. 14 uur 24. fall