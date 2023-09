LIVE: Evenepoel is alleen onderweg naar de Angliru, houdt hij stand bergop?

Ook het peloton is boven op de Cordal. Evenepoel is bergop toch een kleine minuut van zijn voorsprong kwijtgespeeld.

2'10". Ook het peloton is boven op de Cordal. Evenepoel is bergop toch een kleine minuut van zijn voorsprong kwijtgespeeld. . 16 uur 22.

clock 16:12

16 uur 12. Bahrain-Victorious neemt over. In het peloton nemen de jongens van Bahrain-Victorious over van Jumbo-Visma. Is Landa iets van plan of doen ze het voor Poels, die al eens won op de Angliru. .