LIVE: Evenepoel kiest voor dagje extra rust, wie toont zich wel in korte, maar pittige rit?

clock 14:55 14 uur 55. Een groepje van een man of tien is wat weggereden van het peloton. Zijn zeker mee: Vervaeke, Groves en Bardet. . Een groepje van een man of tien is wat weggereden van het peloton. Zijn zeker mee: Vervaeke, Groves en Bardet.

clock 14:54 Jayco nog met 3. Niet alleen David De La Cruz is zopas niet gestart, ook de 21-jarige Ethiopiër Welay Hagos Berhe heeft de strijd moeten staken. Jayco-AlUla is daardoor amper nog met drie in deze Vuelta. . 14 uur 54. give up Jayco nog met 3 Niet alleen David De La Cruz is zopas niet gestart, ook de 21-jarige Ethiopiër Welay Hagos Berhe heeft de strijd moeten staken. Jayco-AlUla is daardoor amper nog met drie in deze Vuelta.

clock 14:51 14 uur 51. Veel tijd hebben de renners niet om te genieten van de sprookjesachtige Noord-kust van Spanje. Een mannetje van Astana is de volgende die het probeert, een mannetje van Lotto springt op zijn wiel. . Veel tijd hebben de renners niet om te genieten van de sprookjesachtige Noord-kust van Spanje. Een mannetje van Astana is de volgende die het probeert, een mannetje van Lotto springt op zijn wiel.

clock 14:49 14 uur 49. Het is Kaden Groves die als eerste versnelt uit het peloton. . Het is Kaden Groves die als eerste versnelt uit het peloton.

clock 14:47 14 uur 47 match begonnen start time Start De officiële start is gegeven in Liencres. De derde Vuelta-week is begonnen!

clock 14:46 Regen. In Liencres gaan de hemelsluizen plots helemaal open. Het wordt een kletsnat begin van de 16e rit. . 14 uur 46. rain Regen In Liencres gaan de hemelsluizen plots helemaal open. Het wordt een kletsnat begin van de 16e rit.

clock 14:37 14 uur 37. Nog tien minuten tot de officieuze start in Liencres. Sepp Kuss (in het rood), Kaden Groves (in het groen), Juan Ayuso (in het wit) en Remco Evenepoel (in de bollen) vormen de eerste startrij. . Nog tien minuten tot de officieuze start in Liencres. Sepp Kuss (in het rood), Kaden Groves (in het groen), Juan Ayuso (in het wit) en Remco Evenepoel (in de bollen) vormen de eerste startrij.

clock 14:30 14 uur 30. Ik wil straks bij de beste renners proberen te blijven op de slotklim. Morgen wordt dan de uitdaging van mijn leven op de Angliru. Cian Uijtdebroeks (Bora-hansgrohe). Ik wil straks bij de beste renners proberen te blijven op de slotklim. Morgen wordt dan de uitdaging van mijn leven op de Angliru. Cian Uijtdebroeks (Bora-hansgrohe)

clock 14:11 14 uur 11. Vandaag ga ik nog een dagje extra herstellen. In het begin probeer ik iemand anders van onze ploeg in de vlucht te loodsen, maar op het einde ga ik laten lopen. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step). Vandaag ga ik nog een dagje extra herstellen. In het begin probeer ik iemand anders van onze ploeg in de vlucht te loodsen, maar op het einde ga ik laten lopen. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step)

clock 13:52 13 uur 52.

clock 13:48 13 uur 48. Is Evenepoel iets van plan? Remco Evenepoel begint zo meteen aan de derde week met de wit-blauwe bolletjestrui om zijn lenden. Het is niet meteen wat de jonge Belg van deze Vuelta had verwacht, maar in het kamp van Soudal-Quick Step is de knop ondertussen omgedraaid. Laat hij zich vandaag voor de derde keer op een rij zien? De kans is klein want Evenepoel liet eerder al verstaan "een tweede rustdag te zullen nemen" richting Bejes. Eén ding is zeker: voor de bergpunten hoeft Evenepoel het vandaag niet doen. Met amper 5 stuks voor de ritwinnaar is het aanbod best beperkt vandaag. . Is Evenepoel iets van plan? Remco Evenepoel begint zo meteen aan de derde week met de wit-blauwe bolletjestrui om zijn lenden. Het is niet meteen wat de jonge Belg van deze Vuelta had verwacht, maar in het kamp van Soudal-Quick Step is de knop ondertussen omgedraaid.

Laat hij zich vandaag voor de derde keer op een rij zien? De kans is klein want Evenepoel liet eerder al verstaan "een tweede rustdag te zullen nemen" richting Bejes.

Eén ding is zeker: voor de bergpunten hoeft Evenepoel het vandaag niet doen. Met amper 5 stuks voor de ritwinnaar is het aanbod best beperkt vandaag.

clock 13:45 13 uur 45. Deze etappe moet onze renners heel goed liggen en dus gaan we misschien wel voor de ritzege proberen te gaan. Maar de eerste focus is uiteraard het veiligstellen van de leiderstrui. Grischa Niermann (ploegleider Jumbo-Visma). Deze etappe moet onze renners heel goed liggen en dus gaan we misschien wel voor de ritzege proberen te gaan. Maar de eerste focus is uiteraard het veiligstellen van de leiderstrui. Grischa Niermann (ploegleider Jumbo-Visma)

clock 13:43 13 uur 43. Onze renners zijn heel erg aangedaan van het bericht over Nathan Van Hooydonck. Dit is nieuws dat je natuurlijk nooit wil horen. We hopen dat het zo snel mogelijk beter gaat met hem. Grischa Niermann (ploegleider Jumbo-Visma). Onze renners zijn heel erg aangedaan van het bericht over Nathan Van Hooydonck. Dit is nieuws dat je natuurlijk nooit wil horen. We hopen dat het zo snel mogelijk beter gaat met hem. Grischa Niermann (ploegleider Jumbo-Visma)

clock 13:40 13 uur 40. Er wordt vandaag niet meteen vuurwerk verwacht bij de favorieten op eindwinst. Maar op een steile en korte klim als die naar Bejes kan het natuurlijk altijd breken bij één van de tenoren, zeker als die de rustdag slecht heeft verteerd. De top 5 tot dusver: 1. Sepp Kuss 2. Primoz Roglic +1'37" 3. Jonas Vingegaard +1'44" 4. Juan Ayuso +2'37" 5. Enric Mas +3'06" . Er wordt vandaag niet meteen vuurwerk verwacht bij de favorieten op eindwinst. Maar op een steile en korte klim als die naar Bejes kan het natuurlijk altijd breken bij één van de tenoren, zeker als die de rustdag slecht heeft verteerd.

De top 5 tot dusver: 1. Sepp Kuss 2. Primoz Roglic +1'37" 3. Jonas Vingegaard +1'44" 4. Juan Ayuso +2'37" 5. Enric Mas +3'06"

clock 13:31 13 uur 31. Bejes. Voor het eerst in de Vuelta-geschiedenis is Bejes aankomstplaats in de Ronde van Spanje. Het dorpje met net geen 1.300 inwoners in Cantabrië wordt straks bereikt na een stevige klim 5km aan 8,5%. . Bejes Voor het eerst in de Vuelta-geschiedenis is Bejes aankomstplaats in de Ronde van Spanje. Het dorpje met net geen 1.300 inwoners in Cantabrië wordt straks bereikt na een stevige klim 5km aan 8,5%.

clock 13:17 Nog 153 vertrekkers. Astana moet aan de derde Vuelta-week beginnen zonder David De La Cruz. De 34-jarige Spanjaard bracht de rustdag ziek door en verschijnt daardoor niet meer aan de start van de 16e rit. Hij stond 11e in het klassement. . 13 uur 17. give up Nog 153 vertrekkers Astana moet aan de derde Vuelta-week beginnen zonder David De La Cruz. De 34-jarige Spanjaard bracht de rustdag ziek door en verschijnt daardoor niet meer aan de start van de 16e rit. Hij stond 11e in het klassement.

clock 13:14 13 uur 14.

clock 13:09 13 uur 09. Uit Kalmthout komt slecht nieuws vandaag. Nathan Van Hooydonck, ploegmaat van Vuelta-leider Sepp Kuss, is onwel geworden achter het stuur van zijn auto en moest gereanimeerd worden. Lees er meer over in onderstaand artikel. . Uit Kalmthout komt slecht nieuws vandaag. Nathan Van Hooydonck, ploegmaat van Vuelta-leider Sepp Kuss, is onwel geworden achter het stuur van zijn auto en moest gereanimeerd worden.

Lees er meer over in onderstaand artikel.