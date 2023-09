LIVESTREAM: Aanvallers mogen het op de slotklim uitvechten voor de zege, pakt Evenepoel 2 op 2?

clock 16:59 16 uur 59. 30 seconden. Het groepje van Evenepoel blijft druk zetten, maar een halve minuut dichten in 7 kilometer is toch een heel moeilijke opdracht. . 30 seconden Het groepje van Evenepoel blijft druk zetten, maar een halve minuut dichten in 7 kilometer is toch een heel moeilijke opdracht.

clock 16:58 16 uur 58. Ook Evenepoel en co. komen nu boven, maar die kloof is wellicht te groot om nog mee te spelen voor de zege. Tenzij als ze voorin naar elkaar beginnen te loeren, natuurlijk. . Ook Evenepoel en co. komen nu boven, maar die kloof is wellicht te groot om nog mee te spelen voor de zege. Tenzij als ze voorin naar elkaar beginnen te loeren, natuurlijk.

clock 16:57 16 uur 57. Kämna sluit aan voorin en probeert het duo meteen achter te laten. Buitrago en Costa reageren alert, de Colombiaan gaat zelfs op en over Kämna. . Kämna sluit aan voorin en probeert het duo meteen achter te laten. Buitrago en Costa reageren alert, de Colombiaan gaat zelfs op en over Kämna.

clock 16:56 16 uur 56. Evenepoel lost even. Het lijkt geen 2 op 2 te worden voor onze landgenoot. Op iets meer dan een kilometer van de top moet hij een gaatje laten. Hij krijgt dat uiteindelijk nog wel gedicht, maar voorin lijken ze vertrokken. . Evenepoel lost even Het lijkt geen 2 op 2 te worden voor onze landgenoot. Op iets meer dan een kilometer van de top moet hij een gaatje laten. Hij krijgt dat uiteindelijk nog wel gedicht, maar voorin lijken ze vertrokken.

clock 16:54 16 uur 54. Kämna mikt nog steeds op de ritzege en lanceert een tegenaanval. Bij Evenepoel lijkt het vat af, hij reageert niet meteen maar klampt wel aan. Wat kan er nog in de laatste 10 kilometer? . Kämna mikt nog steeds op de ritzege en lanceert een tegenaanval. Bij Evenepoel lijkt het vat af, hij reageert niet meteen maar klampt wel aan. Wat kan er nog in de laatste 10 kilometer?

clock 16:52 16 uur 52. 25 seconden. Evenepoel verricht het kopwerk in de achtervolging, maar het gat wordt steeds groter. Zijn de krachten stilaan op bij onze landgenoot? Het zou niet verwonderlijk zijn na het huzarenstukje van gisteren. . 25 seconden Evenepoel verricht het kopwerk in de achtervolging, maar het gat wordt steeds groter. Zijn de krachten stilaan op bij onze landgenoot? Het zou niet verwonderlijk zijn na het huzarenstukje van gisteren.

clock 16:50 16 uur 50. Versnelling Buitrago! De Colombiaan probeert zijn Portugese metgezel achter te laten, maar ex-wereldkampioen Costa laat zich niet zomaar kennen en sluit weer aan. . Versnelling Buitrago! De Colombiaan probeert zijn Portugese metgezel achter te laten, maar ex-wereldkampioen Costa laat zich niet zomaar kennen en sluit weer aan.

clock 16:49 16 uur 49. Ik weet niet in hoeverre Evenepoel nog de benen heeft. José De Cauwer. Ik weet niet in hoeverre Evenepoel nog de benen heeft. José De Cauwer

clock 16:47 16 uur 47. Buitrago en Costa stomen door. Buitrago is op en over Janssens gegaan, Costa pikt zijn wagonnetje aan. Maar waar blijft Evenepoel? Onze landgenoot zit nog steeds in het groepje en wacht zijn moment af. . Buitrago en Costa stomen door Buitrago is op en over Janssens gegaan, Costa pikt zijn wagonnetje aan. Maar waar blijft Evenepoel? Onze landgenoot zit nog steeds in het groepje en wacht zijn moment af.

clock 16:47 16 uur 47. Opletten! 3 renners glippen weg op de laatste klim. Opletten! 3 renners glippen weg op de laatste klim

clock 16:45 16 uur 45. De klim kennen we eigenlijk al van daarnet, maar we herhalen toch nog even: de Puerto de Zuarrarrate is een col van iets minder dan 7 kilometer aan 5%. . De klim kennen we eigenlijk al van daarnet, maar we herhalen toch nog even: de Puerto de Zuarrarrate is een col van iets minder dan 7 kilometer aan 5%.

clock 16:44 Slotklim! Na de sprint stoomt Janssens gewoon door. Hij knalt dus bij de tweede doorkomst als eerste de Puerto de Zuarrarrate op, Kämna en Costa willen mee. . 16 uur 44. mountain Slotklim! Na de sprint stoomt Janssens gewoon door. Hij knalt dus bij de tweede doorkomst als eerste de Puerto de Zuarrarrate op, Kämna en Costa willen mee.

clock 16:42 Janssens kaapt punten weg. Jimmy Janssens komt als eerste door aan de streep in Irurtzun en kaapt zo de punten weg in functie van ploegmakker en groene trui Kaden Groves. Slimme move van onze landgenoot. Evenepoel mikt duidelijk niet op groen en blijft zitten. . 16 uur 42. sprint point Janssens kaapt punten weg Jimmy Janssens komt als eerste door aan de streep in Irurtzun en kaapt zo de punten weg in functie van ploegmakker en groene trui Kaden Groves. Slimme move van onze landgenoot. Evenepoel mikt duidelijk niet op groen en blijft zitten.

clock 16:40 16 uur 40. De mannen van Alpecin-Deceuninck hebben het dan toch nog niet helemaal opgegeven. Ze voeren de forcing in het peloton tijdens de afdaling, maar de 10 vogels zijn wel echt gaan vliegen. . De mannen van Alpecin-Deceuninck hebben het dan toch nog niet helemaal opgegeven. Ze voeren de forcing in het peloton tijdens de afdaling, maar de 10 vogels zijn wel echt gaan vliegen.

clock 16:35 16 uur 35. De 10 overgebleven leiders zijn bijna beneden, binnen 5 kilometer volgt een passage aan de tussensprint en daarna gaan alle ogen op de slotklim. . De 10 overgebleven leiders zijn bijna beneden, binnen 5 kilometer volgt een passage aan de tussensprint en daarna gaan alle ogen op de slotklim.

clock 16:30 16 uur 30. Bij Alpecin-Deceuninck begrijpen ze dat ze de vluchters niet meer zullen terughalen. Ze laten het kopwerk in het pak weer over aan de gele brigade van rode trui Kuss. . Bij Alpecin-Deceuninck begrijpen ze dat ze de vluchters niet meer zullen terughalen. Ze laten het kopwerk in het pak weer over aan de gele brigade van rode trui Kuss.

clock 16:28 16 uur 28. Evenepoel regelt alles. Het gaat heel vlot bij Evenepoel. Met gemak haalt hij de Australiër van DSM-Firmenich terug, ook Buitrago zit weer in het groepje. . Evenepoel regelt alles Het gaat heel vlot bij Evenepoel. Met gemak haalt hij de Australiër van DSM-Firmenich terug, ook Buitrago zit weer in het groepje.

clock 16:26 16 uur 26. De samenwerking is nu wel zoek in de kopgroep. Het zijn opnieuw Hamilton en Buitrago die de rest willen achterlaten op een knikje in de afdaling. . De samenwerking is nu wel zoek in de kopgroep. Het zijn opnieuw Hamilton en Buitrago die de rest willen achterlaten op een knikje in de afdaling.

clock 16:26 16 uur 26. Geraint Thomas komt opnieuw ten val. Geraint Thomas komt opnieuw ten val