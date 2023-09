Heuvelachtige rit door Baskenland biedt opnieuw kansen voor de vluchters

10 uur 40. Favorieten. Door het niet al te zware parcours kijken we vandaag dus vooral naar de vluchters. Kandidaten die zich vandaag zouden kunnen tonen, zijn onder meer Mollema, Ganna, Andreas Kron, Romain Grégoire en natuurlijk Remco Evenepoel. Wie glipt er mee in de vlucht van de dag? .

clock 10:25

10 uur 25. Rit 14: Remco Evenepoel slaat terug. Nadat Remco Evenepoel op de Tourmalet nog bijna een halfuur had verloren in het algemeen klassement, toonde de Belgische kampioen zich gisteren de sterkste na een hele dag in de aanval te hebben gereden. Onze 23-jarige landgenoot rekende af met Romain Bardet, pakte zijn tweede ritzege en is ook de nieuwe bergkoning. Grist de Aerokogel ook vandaag puntjes mee voor het bergklassement? .