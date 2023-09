LIVESTREAM: Evenepoel mee in ruime kopgroep, peloton blijft jagen op weg naar eerste col

clock 14:23 Col Hourcère. Voorin beginnen ze aan de eerste klim van de dag. De Col Hourcère (11,6 km aan 8,3%) is er meteen eentje van buitencategorie, vooral de eerste kilometers zijn erg steil. . 14 uur 23. mountain Col Hourcère Voorin beginnen ze aan de eerste klim van de dag. De Col Hourcère (11,6 km aan 8,3%) is er meteen eentje van buitencategorie, vooral de eerste kilometers zijn erg steil.

clock 14:21 14 uur 21. Evenepoel is o zo gretig. Renaat Schotte. Evenepoel is o zo gretig. Renaat Schotte

clock 14:20 14 uur 20. Ze blijven proberen. Van iedere kleine verbreding van de weg wordt gebruik gemaakt om alsnog aan het blok van het peloton te ontsnappen. Onder meer Cattaneo, Rui Oliveira, Hamilton, Bernard en Pronskiy hangen op die manier tussen kopgroep en peloton in. . Ze blijven proberen Van iedere kleine verbreding van de weg wordt gebruik gemaakt om alsnog aan het blok van het peloton te ontsnappen. Onder meer Cattaneo, Rui Oliveira, Hamilton, Bernard en Pronskiy hangen op die manier tussen kopgroep en peloton in.

clock 14:17 14 uur 17. In het peloton gaat het blok er nu helemaal op. Een kwartet en een duo zijn wel nog weggesprongen, zij zijn op weg om de groep van 24 nog wat uit te breiden. . In het peloton gaat het blok er nu helemaal op. Een kwartet en een duo zijn wel nog weggesprongen, zij zijn op weg om de groep van 24 nog wat uit te breiden.

clock 14:15 14 uur 15. Het blijft tegenaanvallen regenen in het peloton, want de kopgroep rijdt nog steeds maar 1 minuut voor het pak uit. Een overbrugbare kloof, dus. Intussen naderen we wel de voet van de Col Hourcère. . Het blijft tegenaanvallen regenen in het peloton, want de kopgroep rijdt nog steeds maar 1 minuut voor het pak uit. Een overbrugbare kloof, dus. Intussen naderen we wel de voet van de Col Hourcère.

clock 14:12 14 uur 12. 24 vluchters. De wedstrijdradio geeft aan dat er geen 28, maar 24 vluchters zijn: Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) Jonathan Castroviejo (Ineos) Damiano Caruso en Kamil Gradek (Bahrein-Victorious) Juan Pedro Lopez en Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl-Trek) Clement Davy en Michael Storer (FDJ) Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) Stefan Bissegger en Sean Quinn (EF Education) Rui Costa, Julius Johansen en Simone Petilli (Intermarché) Nelson Oliveira (Movistar) Andre Carvalho en Ruben Fernandez (Cofidis) Romain Bardet en Alberto Dainese (DSM-Firmenich) Kevin Vauquelin en Kevin Ledanois (Arkéa Samsic) Joel Nicolau (Caja Rural) . 24 vluchters De wedstrijdradio geeft aan dat er geen 28, maar 24 vluchters zijn: Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) Jonathan Castroviejo (Ineos) Damiano Caruso en Kamil Gradek (Bahrein-Victorious) Juan Pedro Lopez en Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl-Trek) Clement Davy en Michael Storer (FDJ) Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) Stefan Bissegger en Sean Quinn (EF Education) Rui Costa, Julius Johansen en Simone Petilli (Intermarché) Nelson Oliveira (Movistar) Andre Carvalho en Ruben Fernandez (Cofidis) Romain Bardet en Alberto Dainese (DSM-Firmenich) Kevin Vauquelin en Kevin Ledanois (Arkéa Samsic) Joel Nicolau (Caja Rural)

clock 14:06 14 uur 06. 1 minuut. Veel levert het kopwerk van de 3 teams in het pak niet op. Voorin lijken ze elkaar gevonden te hebben, het gat groeit richting de minuut. . 1 minuut Veel levert het kopwerk van de 3 teams in het pak niet op. Voorin lijken ze elkaar gevonden te hebben, het gat groeit richting de minuut.

clock 14:03 14 uur 03. Vooral UAE, AG2R en Movistar zijn niet tevreden met de situatie en blijven jagen op de kopgroep. Gevaarlijke mannen voor het klassement zijn er nochtans niet mee voorin. . Vooral UAE, AG2R en Movistar zijn niet tevreden met de situatie en blijven jagen op de kopgroep. Gevaarlijke mannen voor het klassement zijn er nochtans niet mee voorin.

clock 14:00 14 uur . 20 seconden. Het peloton nadert weer, er wordt te veel naar elkaar geloerd in de kopgroep. Is dit dan toch niet de beslissende vlucht? . 20 seconden Het peloton nadert weer, er wordt te veel naar elkaar geloerd in de kopgroep. Is dit dan toch niet de beslissende vlucht?

clock 13:58 13 uur 58. Niet enkel Evenepoel, maar ook Van Eetvelt wordt in de kopgroep gespot. Met Bardet, Kämna, Caruso en Storer zijn wel nog wat kleppers mee. . Niet enkel Evenepoel, maar ook Van Eetvelt wordt in de kopgroep gespot. Met Bardet, Kämna, Caruso en Storer zijn wel nog wat kleppers mee.

clock 13:57 13 uur 57. Ze zijn vertrokken, die 28. . Renaat Schotte. Ze zijn vertrokken, die 28. Renaat Schotte

clock 13:56 13 uur 56. 28 renners. Met 28 zijn ze! Ook Dainese, Ghebreigzabhier en Johansen tekenen present, op meer namen is het nog even wachten. . 28 renners Met 28 zijn ze! Ook Dainese, Ghebreigzabhier en Johansen tekenen present, op meer namen is het nog even wachten.

clock 13:55 13 uur 55. Onder impuls van Evenepoel rijdt grote kopgroep weg. Onder impuls van Evenepoel rijdt grote kopgroep weg

clock 13:54 13 uur 54. Grote groep vertrekt! Voor het eerst krijgen we nu toch een ruime kopgroep. Een man of 20, schatten we, inclusief Remco Evenepoel. Als de samenwerking meteen vlot loopt, zouden ze wel eens vertrokken kunnen zijn. In het peloton blijven ze wel jagen. . Grote groep vertrekt! Voor het eerst krijgen we nu toch een ruime kopgroep. Een man of 20, schatten we, inclusief Remco Evenepoel. Als de samenwerking meteen vlot loopt, zouden ze wel eens vertrokken kunnen zijn. In het peloton blijven ze wel jagen.

clock 13:52 13 uur 52. Vierde poging. Opgeven staat niet in het woordenboek van Evenepoel. Voor de vierde keer lanceert hij een aanval, maar niemand gunt hem ruimte. De strijd duurt wellicht nog wel even voort, overal op de weg zien we versnellingen van enkelingen of kleine groepjes. . Vierde poging Opgeven staat niet in het woordenboek van Evenepoel. Voor de vierde keer lanceert hij een aanval, maar niemand gunt hem ruimte. De strijd duurt wellicht nog wel even voort, overal op de weg zien we versnellingen van enkelingen of kleine groepjes.

clock 13:48 13 uur 48. Nog maar eens Evenepoel. Bij een nieuwe poging zien we opnieuw de Belgische kampioen op kop. Evenepoel wil koste wat het kost mee in de vlucht van de dag. . Nog maar eens Evenepoel Bij een nieuwe poging zien we opnieuw de Belgische kampioen op kop. Evenepoel wil koste wat het kost mee in de vlucht van de dag.

clock 13:46 13 uur 46. Livestream. Vanaf nu kan u rit 14 ook volgen via de livestream of op VRT 1. . Livestream Vanaf nu kan u rit 14 ook volgen via de livestream of op VRT 1.

clock 13:44 13 uur 44. Bij Soudal-Quick Step is de opdracht duidelijk: meedoen voor ritwinst. Bij iedere poging zien we een mannetje van de Wolfpack meeglippen. . Bij Soudal-Quick Step is de opdracht duidelijk: meedoen voor ritwinst. Bij iedere poging zien we een mannetje van de Wolfpack meeglippen.