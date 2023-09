LIVESTREAM: Evenepoel en Bardet kiezen in afdaling van eerste klim het ruime sop, UAE blijft jagen

clock 15:32 15 uur 32. Bij Soudal-Quick Step worden ze tussen hemel en hel geslingerd. Renaat Schotte. Bij Soudal-Quick Step worden ze tussen hemel en hel geslingerd. Renaat Schotte

clock 15:29 Puerto de Larrau. De tweede beklimming is er weer eentje van buitencategorie, maar gelukkig voor de renners meteen ook wel de laatste van vandaag met die zwaartegraad. De Puerto de Larrau is 15,1 kilometer lang en loopt gemiddeld aan 7,8% omhoog, maar is vooral erg onregelmatig. . 15 uur 29. mountain Puerto de Larrau De tweede beklimming is er weer eentje van buitencategorie, maar gelukkig voor de renners meteen ook wel de laatste van vandaag met die zwaartegraad. De Puerto de Larrau is 15,1 kilometer lang en loopt gemiddeld aan 7,8% omhoog, maar is vooral erg onregelmatig.

clock 15:24 15 uur 24. In de vallei beginnen de wegen alweer wat op te lopen, binnen iets meer dan 5 kilometer staat de Puerto de Larrau op het programma. . In de vallei beginnen de wegen alweer wat op te lopen, binnen iets meer dan 5 kilometer staat de Puerto de Larrau op het programma.

clock 15:20 15 uur 20. De voorsprong van Evenepoel en Bardet loopt op tot 50 seconden. Er staat nog 70 kilometer op de teller, overleven de 2 klimmers die afstand met zijn tweetjes? Ook in het peloton wordt er niet geslenterd, zij hangen nog steeds op 3'50". . De voorsprong van Evenepoel en Bardet loopt op tot 50 seconden. Er staat nog 70 kilometer op de teller, overleven de 2 klimmers die afstand met zijn tweetjes? Ook in het peloton wordt er niet geslenterd, zij hangen nog steeds op 3'50".

clock 15:15 Tratnik tegen de grond. In het peloton wordt een val van Jan Tratnik gemeld tijdens de afdaling. Hopelijk voor Jumbo-Visma en de Sloveen valt de schade mee. . 15 uur 15. fall Tratnik tegen de grond In het peloton wordt een val van Jan Tratnik gemeld tijdens de afdaling. Hopelijk voor Jumbo-Visma en de Sloveen valt de schade mee.

clock 15:14 15 uur 14. Uit de officiële resultaten van de organisatie blijkt overigens dat niet Storer, maar wel Bardet als 2e bovenkwam op de Hourcère. Evenepoel staat dus als enige op plek 2 in het bergklassement. . Uit de officiële resultaten van de organisatie blijkt overigens dat niet Storer, maar wel Bardet als 2e bovenkwam op de Hourcère. Evenepoel staat dus als enige op plek 2 in het bergklassement.

clock 15:13 15 uur 13. Halve minuut. De kloof tussen de 2 leiders en het groepje achtervolgers groeit nu toch snel. Bardet en Evenepoel hebben al een halve minuut te pakken. Stomen ze door? . Halve minuut De kloof tussen de 2 leiders en het groepje achtervolgers groeit nu toch snel. Bardet en Evenepoel hebben al een halve minuut te pakken. Stomen ze door?

clock 15:10 15 uur 10. Evenepoel en Bardet rijden weg van de rest in de afdaling. Evenepoel en Bardet rijden weg van de rest in de afdaling

clock 15:09 15 uur 09. Evenepoel en Bardet knallen in de kopgroep het snelst naar beneden en hebben een gaatje beet. In de vallei wachten ze wellicht wel op de 13 overgebleven kompanen. . Evenepoel en Bardet knallen in de kopgroep het snelst naar beneden en hebben een gaatje beet. In de vallei wachten ze wellicht wel op de 13 overgebleven kompanen.

clock 15:05 15 uur 05. Ook het peloton duikt nu de afdaling in. Er is tijd genoeg om te bekomen van de eerste beklimming, want de volgende col komt er pas binnen 30 kilometer aan. Eerst passeren we nog even door een vallei. . Ook het peloton duikt nu de afdaling in. Er is tijd genoeg om te bekomen van de eerste beklimming, want de volgende col komt er pas binnen 30 kilometer aan. Eerst passeren we nog even door een vallei.

clock 15:01 15 uur 01. Evenepoel doet mee voor de bollentrui, en pakt volle buit op de eerste klim. Evenepoel doet mee voor de bollentrui, en pakt volle buit op de eerste klim

clock 15:01 15 uur 01. Evenepoel pakt de 15 punten! Evenepoel heeft in het bergklassement een nieuw doel gevonden. Hij sprint op de top van de Hourcère volop mee en houdt Storer af. Zo staan beide mannen op 35 punten, eentje te weinig om op gelijke hoogte van Vingegaard te komen. . Evenepoel pakt de 15 punten! Evenepoel heeft in het bergklassement een nieuw doel gevonden. Hij sprint op de top van de Hourcère volop mee en houdt Storer af. Zo staan beide mannen op 35 punten, eentje te weinig om op gelijke hoogte van Vingegaard te komen.

clock 14:57 14 uur 57. De vraag is wanneer Novak in het peloton van kop gaat. Wie gaat dan rijden? José De Cauwer. De vraag is wanneer Novak in het peloton van kop gaat. Wie gaat dan rijden? José De Cauwer

clock 14:56 14 uur 56. We zijn op een kilometer van de top beland. Krijgen we een strijd om de punten of mag Storer zonder problemen weer virtueel bollendrager worden? . We zijn op een kilometer van de top beland. Krijgen we een strijd om de punten of mag Storer zonder problemen weer virtueel bollendrager worden?

clock 14:52 14 uur 52. Het hoge tempo van de mannen van UAE brengt nu al heel wat renners in de problemen. Kelderman, Thomas en Bernal zijn weg uit het peloton, ook een pak renners die daarnet nog in de vlucht zaten, worden achtergelaten. . Het hoge tempo van de mannen van UAE brengt nu al heel wat renners in de problemen. Kelderman, Thomas en Bernal zijn weg uit het peloton, ook een pak renners die daarnet nog in de vlucht zaten, worden achtergelaten.

clock 14:44 14 uur 44. 3'30". In het peloton willen ze de ritzege niet zomaar cadeau geven. Jumbo-Visma en Team UAE voeren het tempo op en verkleinen de kloof naar de groep Evenepoel. 3'30" hebben ze nog. . 3'30" In het peloton willen ze de ritzege niet zomaar cadeau geven. Jumbo-Visma en Team UAE voeren het tempo op en verkleinen de kloof naar de groep Evenepoel. 3'30" hebben ze nog.