LIVESTREAM: Evenepoel verliest meer dan 7 minuten, legt Tourmalet Vuelta in een definitieve plooi?

Fase per fase

clock 16:53 Col du Tourmalet. We zijn begonnen aan het slotakkoord van deze etappe! De Tourmalet (18,9 kilometer aan 7,4%) vormt het dak van deze Vuelta.

clock 16:50 Wie durft van waar gaan? We hebben al een gretige Landa gezien. Renaat Schotte.

clock 16:49 Dit onding moeten de renners zo meteen nog over. 16 uur 49. Dit onding moeten de renners zo meteen nog over.

clock 16:45 Van de 22 koplopers zijn er maar 6 die geen ploegmaat meer meehebben. We mogen dus nog wel een steekspel tussen enkele ploegen verwachten.

clock 16:43 16 uur 43. Wie doet Jumbo-Visma nog wat?

clock 16:41 Binnen een tiental kilometer krijgen de renners het laatste obstakel van de dag voor de wielen. Vanaf de voet van de Tourmalet is het nog iets meer dan 18 kilometer.

clock 16:36 Geen sprint. De tussensprint wordt gepasseerd alsof die er niet ligt. Logisch ook, want in tegenstelling tot gisteren zijn daar vandaag geen bonificatieseconden te verdienen. We zetten koers naar de slotklim, de mythische Tourmalet!

clock 16:32 Martinez is terug. Lenny Martinez toont zijn weerbaarheid. De jonge knaap moest afhaken bergop, maar sluit nu weer aan. Voorin zijn ze daardoor weer met 22.

clock 16:29 Gesink blijft brommeren in het groepje der favorieten. Verstandig, zo valt het tempo daar niet stil en denkt de concurrentie voorlopig nog niet aan aanvallen. Al is het maar de vraag of iemand dat op de Tourmalet wel aandurft, de mannen van Jumbo-Visma zijn voorlopig heer en meester.

clock 16:24 16 uur 24.

clock 16:21 Laatste afdaling. Binnen 10 kilometer ligt de laatste afdaling van de dag achter de rug. Een passage door de vallei herbergt nog een tussensprint, daarna verwachten we nog wat meer drama en spektakel op de Tourmalet.

clock 16:17 Tijdens de afdaling van de Col de Spandelles maken we de balans nog eens op. Het groepje favorieten is 21 man rijk, Uijtdebroeks en Cras maken daar nog steeds deel van uit. Evenepoel verliest intussen al meer dan 6 minuten. Rijdt de Belgische kampioen deze Vuelta uit?

Het groepje favorieten is 21 man rijk, Uijtdebroeks en Cras maken daar nog steeds deel van uit. Evenepoel verliest intussen al meer dan 6 minuten. Rijdt de Belgische kampioen deze Vuelta uit?

clock 16:12 16 uur 12. Vingegaard pakt 4 seconden bonificaties, Evenepoel volgt al op 6 minuten. Vingegaard pakt 4 seconden bonificaties, Evenepoel volgt al op 6 minuten

clock 16:11 Vingegaard sprint nog naar 4 bonificatieseconden, Ayuso pakt er twee. De Deen van Jumbo-Visma heeft zijn klassementsambities duidelijk nog niet opgeborgen.

clock 16:10 Er wordt de Australiër geen strobreed in de weg gelegd. Storer plant zijn vlag op de top van de Col de Spandelles en verdient daar 10 bergpunten mee, zijn totaal komt zo in 1 dag op 25 te staan. Genoeg om de bolletjestrui over te nemen.

clock 16:06 Storer wil bollen. Storer kwam op de Aubisque al als eerste boven en springt nu ook weg uit het groepje der favorieten om bergpunten te verzamelen.

clock 16:03 Het peloton, met de 5 Jumbo's op kop, nadert stilaan de top van de Col de Spandelles. Tijdens de afdaling en in de vallei die volgt, kunnen de renners nog wat energie tanken voor de slotklim. Eerst krijgen we wellicht nog een strijd voor de bonificaties aan de top.

clock 15:59 Voor Lenny Martinez gaat het nu ook te snel. De jonge Fransman moet in een mum van tijd heel wat meters toegeven. Zo blijven nog 21 koplopers over.

clock 15:57 De conclusie van deze etappe is dat Jumbo-Visma heerst en controleert. Renaat Schotte.