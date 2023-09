LIVESTREAM: Evenepoel lost op de Col d'Aubisque, Jumbo-Visma maakt tempo in het peloton

Fase per fase

clock 15:22 15 uur 22. 4 leiders. Storer heeft in de afdaling van de Aubisque toch weer gezelschap gekregen van het drietal dat hij daarnet achterliet. Kron, Elissonde en Rodriguez maken er zo weer een kwartet van in de kop van de koers.

clock 15:18 15 uur 18. Halverwege de afdaling ligt een klein knikje. De Col du Soulor is 2,1 kilometer lang en stijgt aan 5%, maar is niet gecategoriseerd. Kan Evenepoel van dat bultje gebruik maken om weer wat te naderen op de groep van de rode trui?

clock 15:14 15 uur 14. Kleine opsteker? Evenepoel en zijn 5 ploegmakkers kunnen de aansluiting maken met een groepje dat voor hen uit reed. Gaat het tempo dan toch weer een beetje de hoogte in?

clock 15:12 15 uur 12. Storer is voorbij alles en iedereen naar de kop van de koers gereden en komt in zijn eentje boven op de Aubisque. Het peloton volgt op een halve minuut, Evenepoel al op bijna 2 minuten. Kan hij nog terugkeren in de afdaling?

clock 15:10 15 uur 10. Snoeihard lijkt het niet te gaan in het peloton, maar de kloof met het groepje Evenepoel blijft maar groeien. Onze Belg zou al op 1'10 van Kuss en co. hangen. Almeida is wel begonnen aan zijn inhaalrace en nadert weer op de favorieten.

clock 15:09 15 uur 09. "Dit is niet normaal": Remco Evenepoel lost op de Aubisque.

clock 15:08 15 uur 08. Kenny Elissonde, Cristian Rodriguez en Andreas Kron zijn intussen vertrokken. Zij rijden 20 seconden voor het peloton uit.

clock 15:07 15 uur 07. Dit is niet de Remco Evenepoel die de Vuelta zal winnen. Het kunnen nog wel eens 87 lange kilometers worden. Renaat Schotte.

clock 15:06 15 uur 06. 20 seconden. Het gat tussen het peloton en de groep Evenepoel is nog niet onoverkomelijk, maar het feit dat Evenepoel zo vroeg al moet lossen, voorspelt niet veel goeds. Zelfs in het groepje achtervolgers hangt hij aan de staart.

clock 15:03 15 uur 03. Het ziet er niet goed uit voor onze landgenoot. In het peloton draait Jumbo-Visma de gaskraan volledig open, verliest Evenepoel hier de Vuelta?

clock 15:01 15 uur 01. Evenepoel gelost! Niet enkel Almeida, ook Remco Evenepoel is in het groepje achtervolgers beland!

clock 15:01 15 uur 01. Almeida hangt intussen al in een groepje achter het peloton. De Portugees is ziek en lijkt de eerste van de favorieten te zijn die na vandaag een kruis mag maken over zijn klassement.

clock 14:59 14 uur 59. Almeida zit alweer op een gaatje. Daar moet hij toch mee opletten. José De Cauwer.

clock 14:57 14 uur 57. Uijtdebroeks mee. Ook Uijtdebroeks zou in het groepje aanvallers zitten! Het gat is weer wat ruimer geworden, zijn dit dan toch de uitverkorenen? Kron heeft er alvast niet veel vertrouwen in en probeert het alleen.

clock 14:54 14 uur 54. Even leek de ontsnapping met onder meer Buchmann en Thomas de goeie te zijn, maar het peloton nadert nu toch weer heel snel. Nog maar eens alles te herdoen?

clock 14:51 14 uur 51. Almeida bengelt helemaal achteraan in het peloton. Heeft hij het moeilijk of hanteert hij weer zijn typische stijl?

clock 14:50 14 uur 50. Geraint Thomas gaat mee in de vlucht.

clock 14:49 14 uur 49. De Duitse kampioen heeft bij zijn 2e poging dan toch enkele seconden beet, maar meteen zien we een heel pakket renners reageren. Geraint Thomas is mee, Jumbo-Visma houdt het tempo hoog in het peloton.