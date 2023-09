De Tourmalet doemt op in de Vuelta! Leider Kuss: "Lang wachten of misschien op instinct koersen"

Thomas De Gendt: "Gesigneerd shirt winnen? Steek je gegevens in mijn achterzak terwijl je mij duwt"

06 uur 40. Ik denk dat ik best zo lang mogelijk kan wachten om aan te vallen, maar soms moet je ook op je instinct koersen. Ik besef dat dit een enorme kans is, maar ik wil ook niet te veel druk op mij nemen. Sepp Kuss (leider Vuelta).

06 uur 39. Kuss: "Wie als eerste gaat? Die met de beste benen of juist die met de minste benen".

06 uur 30. Finish op de Tourmalet. Vandaag steekt het peloton de grens met Frankrijk over voor een zware tocht door de Pyreneeën. Na een start in Formigal volgt 134,7 kilometer verder de finish bovenop de mythische Col du Tourmalet. Onderweg moet het peloton eerst nog de Col d'Aubisque en de Col de Spandelles over. Rond 14 uur beginnen de renners eraan, rond 17.30 uur weet u wie de beregetappe wint én hoe de strijd tussen de klassementsmannen loopt. .