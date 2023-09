LIVE: Duo krijgt vanaf de start vrijgeleide van het peloton in rit voor de sprinters

clock 15:34 15 uur 34. De vlucht lijkt wel een jojo voor het peloton, het gat groeit nu weer tot 2 minuten. Bol zal intussen wel al doorhebben dat een ritzege vanuit de ontsnapping vandaag niet tot de mogelijkheden behoort. . De vlucht lijkt wel een jojo voor het peloton, het gat groeit nu weer tot 2 minuten. Bol zal intussen wel al doorhebben dat een ritzege vanuit de ontsnapping vandaag niet tot de mogelijkheden behoort.

clock 15:30 15 uur 30. De mannen van Intermarché nestelen zich in groep in het wiel van de Alpecin-Deceuninck-renners, ook Lotto Dstny rijdt alert mee voorin. Beide teams hopen straks natuurlijk te scoren met Hugo Page en Milan Menten. . De mannen van Intermarché nestelen zich in groep in het wiel van de Alpecin-Deceuninck-renners, ook Lotto Dstny rijdt alert mee voorin. Beide teams hopen straks natuurlijk te scoren met Hugo Page en Milan Menten.

clock 15:26 15 uur 26. De renners zijn intussen onder de kaap van de 100 kilometer gedoken. Binnen zo'n 25 kilometer is het toch even gedaan met dalen, dan loopt het een uurtje vals plat omhoog. . De renners zijn intussen onder de kaap van de 100 kilometer gedoken. Binnen zo'n 25 kilometer is het toch even gedaan met dalen, dan loopt het een uurtje vals plat omhoog.

clock 15:21 15 uur 21. Het gaat er gemoedelijk aan toe in het peloton. De renners hebben nog tijd zat om een praatje te slaan, de vlucht mag natuurlijk ook niet té vroeg opgeslokt worden. . Het gaat er gemoedelijk aan toe in het peloton. De renners hebben nog tijd zat om een praatje te slaan, de vlucht mag natuurlijk ook niet té vroeg opgeslokt worden.

clock 15:18 15 uur 18.

clock 15:17 15 uur 17. 1'30. Even kregen Bol en Balderstone een minuutje extra van Jimmy Janssens, maar al snel brommert onze landgenoot weer stevig verder. Hij houdt de kloof op anderhalve minuut. . 1'30 Even kregen Bol en Balderstone een minuutje extra van Jimmy Janssens, maar al snel brommert onze landgenoot weer stevig verder. Hij houdt de kloof op anderhalve minuut.

clock 15:13 43,5 km/u. Hier en daar werd vooraf gesproken over een razendsnelle etappe vandaag, maar dat valt voorlopig wel mee. Na 1 uur koers hebben de renners 43,5 kilometer afgelegd. . 15 uur 13. average speed 43,5 km/u Hier en daar werd vooraf gesproken over een razendsnelle etappe vandaag, maar dat valt voorlopig wel mee. Na 1 uur koers hebben de renners 43,5 kilometer afgelegd.

clock 15:10 Jousseaume bij de dokter. Het gaat toch niet helemaal van harte bij de Fransman van TotalEnergies. Hij laat zijn wondes verzorgen bij de dokter. . 15 uur 10. medical issue Jousseaume bij de dokter Het gaat toch niet helemaal van harte bij de Fransman van TotalEnergies. Hij laat zijn wondes verzorgen bij de dokter.

clock 15:08 15 uur 08. Alan Jousseaume is de laatste van het pakketje ongelukkigen die weer op gang wordt geduwd. Vervaeke en co. banen zich opnieuw een weg naar het peloton, we zien niets meer dan een beetje blikschade. . Alan Jousseaume is de laatste van het pakketje ongelukkigen die weer op gang wordt geduwd. Vervaeke en co. banen zich opnieuw een weg naar het peloton, we zien niets meer dan een beetje blikschade.

clock 15:06 Val in het peloton! Het peloton wordt plots opgeschrikt door een val! Louis Vervaeke ligt erbij, ook Battistella en Fraile moeten weer rechtkrabbelen. . 15 uur 06. fall Val in het peloton! Het peloton wordt plots opgeschrikt door een val! Louis Vervaeke ligt erbij, ook Battistella en Fraile moeten weer rechtkrabbelen.

clock 15:03 15 uur 03.

clock 15:00 15 uur . Voor de laatste sprint in deze Vuelta moeten we terug naar rit 7. Toen profiteerde Geoffrey Soupe verrassend van alle chaos en valpartijen. De kans dat de Fransman zijn kunststukje vandaag herhaalt is nihil. . Voor de laatste sprint in deze Vuelta moeten we terug naar rit 7. Toen profiteerde Geoffrey Soupe verrassend van alle chaos en valpartijen. De kans dat de Fransman zijn kunststukje vandaag herhaalt is nihil.

clock 14:56 14 uur 56. Het klimwerk zit er alweer op voor de leiders. Ze mogen opnieuw afdalen, al gaat het zeker niet om steile stroken. Op 35 kilometer dalen ze ongeveer 600 meter. . Het klimwerk zit er alweer op voor de leiders. Ze mogen opnieuw afdalen, al gaat het zeker niet om steile stroken. Op 35 kilometer dalen ze ongeveer 600 meter.

clock 14:50 14 uur 50. 2 minuten. Veel bonus krijgt het Nederlands-Spaanse duo niet. Ondertussen wordt de kans op waaiers ook steeds kleiner, de wind blaast vandaag niet hard genoeg. . 2 minuten Veel bonus krijgt het Nederlands-Spaanse duo niet. Ondertussen wordt de kans op waaiers ook steeds kleiner, de wind blaast vandaag niet hard genoeg.

clock 14:45 14 uur 45. Abel Balderstone. Abel Balderstone is de nobele onbekende in de kopgroep. De 23-jarige Spanjaard met Britse vader is bezig aan zijn 3e seizoen bij Caja Rural en boekte in mei de eerste zege van zijn carrière, in de GP Beiras e Serra da Estrela. . Abel Balderstone Abel Balderstone is de nobele onbekende in de kopgroep. De 23-jarige Spanjaard met Britse vader is bezig aan zijn 3e seizoen bij Caja Rural en boekte in mei de eerste zege van zijn carrière, in de GP Beiras e Serra da Estrela.

clock 14:41 14 uur 41. Het eerste van de 2 knikjes op de weg van vandaag komt er zo meteen aan. Dat betekent dat de renners al ruim 20 kilometer achter de rug hebben. . Het eerste van de 2 knikjes op de weg van vandaag komt er zo meteen aan. Dat betekent dat de renners al ruim 20 kilometer achter de rug hebben.

clock 14:38 14 uur 38. We moeten ons tonen vandaag. En of de vlucht het kan uitzingen tot het eind? Zeg nooit nooit. Jetse Bol voor de start. We moeten ons tonen vandaag. En of de vlucht het kan uitzingen tot het eind? Zeg nooit nooit. Jetse Bol voor de start

clock 14:34 14 uur 34. 2'30. In het peloton nemen de mannen van Alpecin-Deceuninck de controle voor hun rekening. Het gat wordt voorlopig kort boven de 2 minuten gehouden. . 2'30 In het peloton nemen de mannen van Alpecin-Deceuninck de controle voor hun rekening. Het gat wordt voorlopig kort boven de 2 minuten gehouden.

clock 14:30 14 uur 30. Jetse Bol. Het hoeft niet te verbazen dat we de Nederlander voorin zien vandaag. Bol draait al lang mee in het peloton en mikt de laatste jaren meer dan ooit op plekjes in de vroege vlucht. Onlangs won de 33-jarige klimmer van Burgos-BH nog het bergklassement in de Ronde van Castilla en Leon, in 2019 strandde hij op plek 2 in een rit van de Vuelta. . Jetse Bol Het hoeft niet te verbazen dat we de Nederlander voorin zien vandaag. Bol draait al lang mee in het peloton en mikt de laatste jaren meer dan ooit op plekjes in de vroege vlucht. Onlangs won de 33-jarige klimmer van Burgos-BH nog het bergklassement in de Ronde van Castilla en Leon, in 2019 strandde hij op plek 2 in een rit van de Vuelta.