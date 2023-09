LIVE: Alpecin-Deceuninck houdt vluchtersduo binnen schot en mikt op massasprint in Zaragoza

Fase per fase

clock 16:06 16 uur 06. In het peloton worden nu massaal plaspauzes ingelast. Zakt het tempo zo weer een beetje? Bij Alpecin-Deceuninck blijven ze in ieder geval op kop knallen. . In het peloton worden nu massaal plaspauzes ingelast. Zakt het tempo zo weer een beetje? Bij Alpecin-Deceuninck blijven ze in ieder geval op kop knallen.

clock 16:02 16 uur 02. 1 minuut. De voorsprong van de 2 vluchters smelt intussen als sneeuw voor de zon. Voor het eerst duikt de voorgift zelfs onder de minuut, grijpen ze het tweetal zo niet te vroeg? . 1 minuut De voorsprong van de 2 vluchters smelt intussen als sneeuw voor de zon. Voor het eerst duikt de voorgift zelfs onder de minuut, grijpen ze het tweetal zo niet te vroeg?

clock 15:58 15 uur 58. Er wordt nu toch wat rapper gereden. We beginnen spontaan te hopen op waaiergeweld. Renaat Schotte. Er wordt nu toch wat rapper gereden. We beginnen spontaan te hopen op waaiergeweld. Renaat Schotte

clock 15:57 15 uur 57. De laatste Vuelta-aankomst in Zaragoza dateert al van 2008. Onder meer Greg Van Avermaet en Tom Boonen moesten toen hun meerdere erkennen in Sébastien Hinault, vandaag lijkt Hugo Page de grootste Franse troef. . De laatste Vuelta-aankomst in Zaragoza dateert al van 2008. Onder meer Greg Van Avermaet en Tom Boonen moesten toen hun meerdere erkennen in Sébastien Hinault, vandaag lijkt Hugo Page de grootste Franse troef.

clock 15:53 15 uur 53. Livestream. Vanaf nu kunt u de wedstrijd ook volgen via de livestream of op VRT 1. . Livestream Vanaf nu kunt u de wedstrijd ook volgen via de livestream of op VRT 1.

clock 15:49 15 uur 49. We passeren kilometerpaal 70 en dat betekent dat het freewheelen op de dalende wegen er toch even op zit. Tot en met kilometer 110 loopt het lichtjes omhoog, maar zeker niet zwaar genoeg om de sprinters te verschalken. . We passeren kilometerpaal 70 en dat betekent dat het freewheelen op de dalende wegen er toch even op zit. Tot en met kilometer 110 loopt het lichtjes omhoog, maar zeker niet zwaar genoeg om de sprinters te verschalken.

clock 15:44 De val van daarnet, met Louis Vervaeke. 15 uur 44. De val van daarnet, met Louis Vervaeke.

clock 15:39 15 uur 39. Veilige finale. Als we er even de kaart van de finale bijnemen, zien we daar weinig bochten. Het laatste gevaar bevindt zich op een drietal kilometer van de streep, daarna verloopt alles vrij rechttoe rechtaan. . Veilige finale Als we er even de kaart van de finale bijnemen, zien we daar weinig bochten. Het laatste gevaar bevindt zich op een drietal kilometer van de streep, daarna verloopt alles vrij rechttoe rechtaan.

clock 15:34 15 uur 34. De vlucht lijkt wel een jojo voor het peloton, het gat groeit nu weer tot 2 minuten. Bol zal intussen wel al doorhebben dat een ritzege vanuit de ontsnapping vandaag niet tot de mogelijkheden behoort. . De vlucht lijkt wel een jojo voor het peloton, het gat groeit nu weer tot 2 minuten. Bol zal intussen wel al doorhebben dat een ritzege vanuit de ontsnapping vandaag niet tot de mogelijkheden behoort.

clock 15:30 15 uur 30. De mannen van Intermarché nestelen zich in groep in het wiel van de Alpecin-Deceuninck-renners, ook Lotto Dstny rijdt alert mee voorin. Beide teams hopen straks natuurlijk te scoren met Hugo Page en Milan Menten. . De mannen van Intermarché nestelen zich in groep in het wiel van de Alpecin-Deceuninck-renners, ook Lotto Dstny rijdt alert mee voorin. Beide teams hopen straks natuurlijk te scoren met Hugo Page en Milan Menten.

clock 15:26 15 uur 26. De renners zijn intussen onder de kaap van de 100 kilometer gedoken. Binnen zo'n 25 kilometer is het toch even gedaan met dalen, dan loopt het een uurtje vals plat omhoog. . De renners zijn intussen onder de kaap van de 100 kilometer gedoken. Binnen zo'n 25 kilometer is het toch even gedaan met dalen, dan loopt het een uurtje vals plat omhoog.

clock 15:21 15 uur 21. Het gaat er gemoedelijk aan toe in het peloton. De renners hebben nog tijd zat om een praatje te slaan, de vlucht mag natuurlijk ook niet té vroeg opgeslokt worden. . Het gaat er gemoedelijk aan toe in het peloton. De renners hebben nog tijd zat om een praatje te slaan, de vlucht mag natuurlijk ook niet té vroeg opgeslokt worden.

clock 15:17 15 uur 17. 1'30. Even kregen Bol en Balderstone een minuutje extra van Jimmy Janssens, maar al snel brommert onze landgenoot weer stevig verder. Hij houdt de kloof op anderhalve minuut. . 1'30 Even kregen Bol en Balderstone een minuutje extra van Jimmy Janssens, maar al snel brommert onze landgenoot weer stevig verder. Hij houdt de kloof op anderhalve minuut.

clock 15:13 43,5 km/u. Hier en daar werd vooraf gesproken over een razendsnelle etappe vandaag, maar dat valt voorlopig wel mee. Na 1 uur koers hebben de renners 43,5 kilometer afgelegd. . 15 uur 13. average speed 43,5 km/u Hier en daar werd vooraf gesproken over een razendsnelle etappe vandaag, maar dat valt voorlopig wel mee. Na 1 uur koers hebben de renners 43,5 kilometer afgelegd.

clock 15:10 Jousseaume bij de dokter. Het gaat toch niet helemaal van harte bij de Fransman van TotalEnergies. Hij laat zijn wondes verzorgen bij de dokter. . 15 uur 10. medical issue Jousseaume bij de dokter Het gaat toch niet helemaal van harte bij de Fransman van TotalEnergies. Hij laat zijn wondes verzorgen bij de dokter.

clock 15:08 15 uur 08. Alan Jousseaume is de laatste van het pakketje ongelukkigen die weer op gang wordt geduwd. Vervaeke en co. banen zich opnieuw een weg naar het peloton, we zien niets meer dan een beetje blikschade. . Alan Jousseaume is de laatste van het pakketje ongelukkigen die weer op gang wordt geduwd. Vervaeke en co. banen zich opnieuw een weg naar het peloton, we zien niets meer dan een beetje blikschade.

clock 15:06 Val in het peloton! Het peloton wordt plots opgeschrikt door een val! Louis Vervaeke ligt erbij, ook Battistella en Fraile moeten weer rechtkrabbelen. . 15 uur 06. fall Val in het peloton! Het peloton wordt plots opgeschrikt door een val! Louis Vervaeke ligt erbij, ook Battistella en Fraile moeten weer rechtkrabbelen.

