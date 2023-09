LIVE: Grote kopgroep met Geraint Thomas mag na wild openingsuur eindelijk vertrekken

clock 15:22 15 uur 22. Op de lange, brede wegen is de rust in het peloton intussen helemaal teruggekeerd. Van Baarle brommert op kop, de rest van het Jumbo-Visma-kamp volgt in zijn wiel. Er is veel tijd om van het prachtige landschap te genieten. . Op de lange, brede wegen is de rust in het peloton intussen helemaal teruggekeerd. Van Baarle brommert op kop, de rest van het Jumbo-Visma-kamp volgt in zijn wiel. Er is veel tijd om van het prachtige landschap te genieten.

clock 15:16 15 uur 16. Volgende mijlpaal. Voor het volgende herkenningspunt in deze etappe moeten we nu zo'n 60 kilometer wachten. De tussensprint ligt op iets minder dan 20 kilometer van de streep, daarna beginnen we vrij snel aan de klim naar La Laguna Negra.

clock 15:11 15 uur 11. Voorin beseffen ze dat ze niet veel meer voorsprong zullen krijgen dan de 4 minuten die ze nu hebben. Het tempo gaat daarom een beetje naar beneden, de koerssituatie ligt voor een hele poos vast.

clock 15:06 15 uur 06. Thomas is de best geplaatste voorin, maar staat wel al op 13'05" van rode trui Sepp Kuss. Hij vormt dus niet meteen een bedreiging, maar te veel tijd geven ze hem best ook niet.

clock 15:02 15 uur 02. 4 minuten. Bij Jumbo-Visma vinden ze een voorsprong van 4 minuten meer dan genoeg. De geelhemden nemen de controle in het peloton voor hun rekening.

clock 14:57 14 uur 57. In het peloton gaat het blok erop, de favorieten voor de dagzege moeten we dus meer dan waarschijnlijk in de kopgroep zoeken. De naam van Geraint Thomas springt er meteen bovenuit, maar er is nog schoon volk mee. Kron en Ganna koersen op een wolk door eerdere etappezeges, Grégoire is een groot talent en Herrada kan bij een zege de bolletjestrui overnemen. En dan hebben we het nog niet over klimmers als Luis Leon Sanchez of Jonathan Caicedo gehad.

Kron en Ganna koersen op een wolk door eerdere etappezeges, Grégoire is een groot talent en Herrada kan bij een zege de bolletjestrui overnemen. En dan hebben we het nog niet over klimmers als Luis Leon Sanchez of Jonathan Caicedo gehad.

clock 14:49 14 uur 49. 3 minuten al. De kopgroep is definitief vertrokken. De 26 mannen, met daarin toch enkele grote namen, hebben al 3 minuten verzameld.

clock 14:47 14 uur 47. De samenstelling. Geraint Thomas en Filippo Ganna (Ineos) Jacopo Mosca en Otto Vergaerde (Lidl-Trek) Rudy Molard, Lewis Askey en Romain Grégoire (FDJ) Andreas Kron (Lotto Dstny) Jonathan Caicedo en Andrea Piccolo (EF Education) Dorian Godon, Damien Touzé en Nicolas Prodhomme (AG2R) Jan Maas (Jayco Alula) Julius Johansen (Intermarché) Jorge Arcas (Movistar) Jesus Herrada (Cofidis) Sean Flynn (DSM-firmenich) Lukasz Owsian (Arkéa Samsic) Alan Jousseaume en Paul Ourselin (TotalEnergies) Luis Leon Sanchez (Astana) Jose Manuel Diaz, Eric Antonio Fagundez en Pelayo Sanchez (Burgos-BH) Joel Nicolau (Caja Rural)

clock 14:42 14 uur 42. Vlucht vertrokken? De ruime kopgroep, waarin momenteel 26 kopjes geteld worden, heeft in een mum van tijd een minuut beet. Onder meer Geraint Thomas is mee!

clock 14:41 Ayuso bij de dokter. Geen goed nieuws voor Team UAE. Kopman Juan Ayuso ging tijdens de neutralisatie tegen de grond en ondervindt daar duidelijk nog last van. Hij gaat even op bezoek bij de dokter. 14 uur 41. medical issue

clock 14:38 14 uur 38. Daar gaan we weer! Ze zijn opnieuw aan het aanvallen geslagen in Spanje. Een groep van ongeveer 20 man rijdt een gaatje bijeen.

clock 14:35 47,7 km/u. Er wordt gevlamd op weg naar La Laguna Negra. Het openingsuur leverde een gemiddelde van 47,7 km/u op. 14 uur 35. average speed

clock 14:33 14 uur 33. Wapenstilstand? Even hoeven we geen nieuwe demarrages meer te noteren. Valt de dolle openingsfase na een uur dan toch een beetje stil of gaan we zo meteen verder met de rist pogingen?

clock 14:27 14 uur 27. U raadt het al. Ook de Amerikaan mag zijn plekje in het peloton weer innemen.