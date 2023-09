LIVESTREAM: Ganna nog steeds met ruime voorsprong op 1, zo meteen mag Evenepoel van stal

De Tourwinnaar rolt als eerste van de 2 Jumbo-mannen van het podium. Zet hij een even imposante tijdrit neer als in die Tour? Evenepoel zal alvast hopen van niet.

16 uur 51. Daar gaat Vingegaard! De Tourwinnaar rolt als eerste van de 2 Jumbo-mannen van het podium. Zet hij een even imposante tijdrit neer als in die Tour? Evenepoel zal alvast hopen van niet. .

16 uur 49. Zowel de 2 kopmannen van UAE als die van Jumbo-Visma mogen na elkaar vertrekken. Elkaar helpen zal er echter niet inzitten, daarvoor liggen de starttijden te ver uit elkaar en staan ze allemaal te dicht in het klassement. Mas zorgt voor een afscheiding tussen de 2 koppels. .

16 uur 45. Cattaneo naar 2. Bissegger wordt nu zelfs helemaal van het podium gestoten. Cattaneo geeft het goede voorbeeld voor kopman Evenepoel en zet een sterke tijd neer. Een figuurlijke zilveren plak is zijn deel op dit moment. .

16 uur 44. Top 10! Met de start van Joao Almeida zijn we begonnen aan het reeksje topfavorieten voor de eindzege. Krijgen we verrassingen te zien? .

16 uur 41. Binnen een kwartier mag de wereldkampioen tegen de klok zijn kunsten tonen. Slaagt Evenepoel er nog in om Ganna te onttronen? .

16 uur 38. Cras en Uijtdebroeks onderweg. Niet enkel Evenepoel, maar ook Cras en Uijtdebroeks hopen vandaag hun klassement te verdedigen. De 2 landgenoten starten als 13e en 15e in de stand kort na elkaar, enkel Carthy scheidt hen. .

Probleempje voor Thomas! Geraint Thomas moet zijn fiets even parkeren, want hij kampt met een leegloper. De fietswissel gebeurt erg snel, maar de Brit verliest zo wel kostbare tijd. . 16 uur 33.

16 uur 32. Terwijl we Remco Evenepoel even zien opwarmen, heeft zijn ploegmakker Cattaneo aan punt 1 de tweede tijd beet. .

16 uur 28. De kloof tussen de starttijden is intussen verruimd van 1 minuut naar 2 minuten. We naderen dus echt wel de slotfase. .

16 uur 24. Jawel, Oliveira stoot Bissegger van het 2e schavotje. Zijn achterstand op Ganna is wel nog steeds enorm, maar liefst 1'12". .

16 uur 22. Tijd voor Thomas! In de jongste Giro kwam de Brit gevaarlijk dicht bij Remco Evenepoel in de tijdrit op dag 9. Lukt hem dat vandaag ook? .

16 uur 20. Nieuwe namen in de top 5. Castroviejo is aan de streep 5 seconden te traag om de tijd van Bissegger te kloppen en moet genoegen nemen met plek 3. Lang zal hij daar wellicht niet staan, want Oliveira ligt wel nog op schema om naar de tweede plaats te knallen. .