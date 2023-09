LIVE: Wie zet de eerste richttijd neer? Evenepoel gaat om 16.56 uur van start

Slechts 1 keer worden de tijden opgenomen onderweg. Iets over halfweg, na 13,3 kilometer, weten de renners of ze op schema liggen.

13 uur 22. Tijdritkanonnen. Overal klinkt de naam van Remco Evenepoel als absolute topfavoriet voor de zege vandaag. Toch is de concurrentie niet min. Zo verwachten we straks wel iets van Europees kampioen tijdrijden Stefan Bissegger en tweevoudig wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna. Ook zijn schoonbroer Matteo Sobrero is een specialist. En wat te denken van klassementsmannen als Primoz Roglic en Jonas Vingegaard? Het Jumbo-Visma-duo imponeert ook altijd in wedstrijden tegen de klok. De tijdritzege van Vingegaard in de Tour hangt wellicht nog fris in ieders geheugen. .