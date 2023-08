LIVESTREAM: Valpartijen en chaos alom in ploegentijdrit, DSM met voorlopige toptijd

clock 20:13 20 uur 13. Bernal, Thomas en Arensman zijn nog aan boord bij het vijftal van Ineos. Een 5e tijd op 20 seconden van DSM aan de streep is hun deel, toch een teleurstelling. . Bernal, Thomas en Arensman zijn nog aan boord bij het vijftal van Ineos. Een 5e tijd op 20 seconden van DSM aan de streep is hun deel, toch een teleurstelling.

clock 20:11 20 uur 11. UAE . Met een indrukwekkend ensemble begint ook UAE aan de ploegentijdrit. De zon komt nu even voorzichtig kijken, de regen is voorlopig verdwenen aan de start. Al liggen de wegen nog steeds spekglad.

clock 20:10 20 uur 10. Bora-Hansgrohe, met Vlasov en Uijtdebroeks, komt als 6e binnen in Barcelona. Onze jonge landgenoot krijgt meteen een handdoekje om op te drogen na de finish.

clock 20:08 20 uur 08. 5e tijd Ineos. Het loopt niet gesmeerd bij de Ineos Grenadiers. Met hun zevental komen ze als 5e door aan het enige tussenpunt van de dag, op 14 seconden van DSM.

clock 20:07 20 uur 07. Jumbo-Visma. De torenhoge topfavoriet voor vandaag gaat van start, zeker door de vroege valpartij van De Plus bij Ineos. Blijven ze bij Jumbo-Visma wel allemaal overeind?

clock 20:05 20 uur 05. Bora-Hansgrohe klokt voorlopig een 7e tijd aan het eerste tussenpunt, terwijl het steeds harder lijkt te gaan regenen in Barcelona. Aan de streep houdt DSM net stand tegenover Groupama-FDJ, de jonkies zijn knap 3e op 6 seconden.

clock 20:03 20 uur 03. Tussen alle chaos door heeft DSM wel nog steeds de toptijd aan de streep. AG2R-Citroën en Astana zijn inmiddels ook begonnen aan hun onderneming tegen de klok.

clock 20:02 Weer prijs in de Arkéa-bocht. De Fransen hebben de toon gezet voor de rest van deze ploegentijdrit. Opnieuw in een van de laatste bochten gaat Eddie Dunbar tegen de grond, Jayco-AlUla verliest bijna een minuut op DSM. 20 uur 02. fall

clock 20:00 20 uur . Zo speelt Ineos al vroeg in de ploegentijdrit een pion kwijt, en het is maar de vraag hoe De Plus die val zal verteren de komende dagen. Onze landgenoot zit weer op de fiets, al zag het er niet te best uit.

clock 19:59 19 uur 59. Laurens De Plus schuift onderuit en blijft even liggen. Laurens De Plus schuift onderuit en blijft even liggen

clock 19:58 19 uur 58. Ook Laurens De Plus valt! In tweede positie van de Ineos-trein schuift Laurens De Plus onderuit in een bocht. Krampachtig probeert hij weer op de fiets te stappen. . Ook Laurens De Plus valt! In tweede positie van de Ineos-trein schuift Laurens De Plus onderuit in een bocht. Krampachtig probeert hij weer op de fiets te stappen.

clock 19:57 Ganna is er klaar voor. 19 uur 57. Ganna is er klaar voor

clock 19:57 Schuiver bij Alpecin-Deceuninck. Het is achteromkijken voor Alpecin-Deceuninck want ook zij maken een slipper in dezelfde bocht als Arkéa-Samsic. Al gaat het maar om een val van één renner, niet de halve ploeg zoals bij de Fransen. 19 uur 57. fall

clock 19:55 19 uur 55. Ineos Grenadiers . De eerste van twee topfavorieten voor de ritzege vandaag trekt zich op gang. Uitdager Ineos Grenadiers begint eraan een tiental minuten voor grote favoriet Jumbo-Visma. Filippo Ganna ontpopt zich meteen tot de locomotief van de Ineos-trein.

clock 19:53 19 uur 53. Het is oppassen geblazen in de bochtige laatste kilometer voor de mannen van EF-EasyPost, maar alle rooshemden weten recht te blijven. Ze komen uiteindelijk 6 seconden te kort om DSM te onttronen.

clock 19:51 19 uur 51. De dweil wordt nog eens bovengehaald, want Bora-Hansgrohe staat klaar op het startpodium. Cian Uijtdebroeks en zijn 7 ploegmakkers beginnen aan hun tijdrit, de grote kopman is Aleksandr Vlasov.

clock 19:49 19 uur 49. Bahrain Victorious op 2. Terwijl EF-EasyPost op 3 tellen van DSM passeert aan tussenpunt 1, komt Bahrain Victorious ook aan de streep een tiental tellen te kort om de Nederlandse formatie te bedreigen.

clock 19:48 19 uur 48. Jonkies van Groupama-FDJ . Met een gemiddelde leeftijd van 23 jaar en 364 dagen trekt Groupama-FDJ deze Vuelta overtuigend de kaart van de jeugd. Daarmee zijn ze het 2e jongste team in een grote ronde deze eeuw.

clock 19:45 19 uur 45. Van Bahrain Victorious zal het niet komen, zij komen door op 9 seconden van DSM na 9,5 km. Dat lijkt te veel om goed te maken in de laatste 5 km.