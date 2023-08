LIVESTREAM: Slippertjes en vallende renners in eerste deel van kletsnatte ploegentijdrit

Van Bahrain Victorious zal het niet komen, zij komen door op 11 seconden van DSM na 9,5 km. Dat lijkt te veel om goed te maken in de laatste 5 km.

Jayco-AlUla - met kopman Eddie Dunbar, de nummer 7 in de Giro van dit jaar - heeft op papier zeker geen onaardig team voor dit werk met Hepburn, Scotson en Sobrero. Kunnen zij DSM wel bedreigen?

Terwijl Alpecin-Deceuninck begint aan de tijdrit, komt Intermarché-Circus-Wanty aan met de 3e tijd aan de voet van de Montjuic. DSM blijft comfortabel in de hotseat zitten.

Daar is de eerste valpartij! Na tal van slippertjes bij andere teams heeft Arkéa-Samsic de bedenkelijke eer om als eerste team tegen de grond te kwakken. Onder meer snelle man Hugo Hofstetter kletst tegen het natte asfalt.

Al heeft Bissegger al vaker slippertjes gemaakt in natte tijdritten. Op het startpodium loopt het maar net goed bij de mannen van EF.

De rooshemden van EF-EasyPost, met klassementsman Hugh Carthy, hebben met Stefan Bissegger een tijdritkanon in de rangen

Bahrain Victorious, een potentiële klant om de voorlopige toptijd van DSM te bedreigen, is het volgende team aan de start. Met Buitrago, Caruso, Landa en Poels hebben ze vooral veel klimweelde in de rangen.

Meteen na Intermarché-Circus-Wanty verschijnt ook Lotto-Dstny op het startpodium in de haven. Thomas De Gendt is de ervaren rot tussen de jonge talenten.

Cofidis bolt binnen op een voorlopig 2e plek in Barcelona, op 22 tellen van DSM. Een degelijke tijdrit van de Franse ploeg.

Het eerste Belgische team in deze Vuelta begint er ook aan. Bij Intermarché-Circus-Wanty balen ze vooral door het late forfait van Gerben Thijssen, hun beste winstkans die niet aan de start verscheen door een positieve coronatest gisteren.

clock 19:22

19 uur 22. Op ruime afstand van DSM komt Lidl-Trek binnen, ongetwijfeld een gevolg van hun slippertjes onderweg. De timing in beeld klopt niet, want meer dan 2 en een halve minuut is het verschil niet. Het zou gaan om 56 seconden tussen DSM en Lidl-Trek. .