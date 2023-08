LIVE Vuelta (19 uur) - Remco Evenepoel gearriveerd voor tijdrit: "Grootste test van zijn carrière"

Het blijft ook uitkijken naar Cian Uijtdebroeks zijn debuut in een grote ronde. Top 10? Top 7? Het zou me alvast niet verbazen.

11 uur 43. Het blijft ook uitkijken naar Cian Uijtdebroeks zijn debuut in een grote ronde. Top 10? Top 7? Het zou me alvast niet verbazen. Christophe Vandegoor.

11 uur 36. Twee tegen één? Remco Evenepoel begint vandaag aan zijn Vuelta. "Het wordt een zeer grote, misschien wel de belangrijkste test in zijn carrière", weet onze man ter plaatse, Christophe Vandegoor. "Het deelnemersveld is zeer sterk, met vooral een Vingegaard en Roglic in bloedvorm. De Sloveen heeft echt de perfecte voorbereiding naar deze Vuelta gehad. Vingegaard is een iets groter vraagteken, maar de ploeg heeft duidelijk gemaakt dat de twee op gelijke voet beginnen. Jumbo-Visma is voor Remco Evenepoel en co echt de te kloppen formatie." .