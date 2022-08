LIVESTREAM: Wie wint op loodzware muur? Evenepoel gaat op zoek naar meer seconden

clock 17:21 17 uur 21. Battistella geeft zich nog niet gewonnen. Hij wordt op 15" van Meintjes gemeld. . Battistella geeft zich nog niet gewonnen. Hij wordt op 15" van Meintjes gemeld.

clock 17:20 40". Evenepoel heeft nu al bijna 40" voorsprong op Roglic. Daartussen hebben Ayuso en Rodriguez elkaar gevonden. Mas rijdt nog een beetje verderop. . 17 uur 20. time difference

clock 17:18 17 uur 18. Evenepoel raapt nu ook de vluchters een voor een op. Wat een krachttoer van de man uit Schepdaal! Voor de ritzege komt hij waarschijnlijk te laat, maar hij gaat zijn concurrenten in het klassement een dreun van jewelste verkopen.

clock 17:17 17 uur 17. Het is nog meer dan twee kilometer en alles ligt in stukken en brokken uiteen. Evenepoel lijkt op weg om een geweldige zaak te doen.

clock 17:16 17 uur 16. Evenepoel knalt door. Evenepoel is weer bezig aan een enorme slooptocht. Een voor een moeten ze lossen in zijn wiel. Roglic en Ayuso zijn de eerste slachtoffers en nu krijgt ook Mas het moeilijk.

clock 17:15 17 uur 15. Janssens parkeert, Meintjes op weg naar ritwinst. Het was te verwachten: Meintjes gaat op en over Janssens die volledig parkeert. Gaat de Zuid-Afrikaan op weg naar ritwinst?

clock 17:14 17 uur 14. Nog vier favorieten over. Het heeft niet lang geduurd of het peloton is al compleet uiteen gespat. Er blijven nog maar vier favorieten over: Roglic, Mas, Ayuso én Evenepoel. De jonge leider geeft geen krimp.

clock 17:13 17 uur 13. Janssens rijdt nog steeds aan de leiding, maar in de achtergrond is Meintjes op komst.

clock 17:12 17 uur 12. Les Praeres. Alaphilippe gidst de groep der favorieten veilig door de laatste gevaarlijke bochten. Ook Evenepoel en co beginnen nu aan de muur.

clock 17:11 17 uur 11. Janssens rijdt weg van kompaan. Jimmy Janssens voelt zich blijkbaar goed. Tijdens de eerste meters van de slotklim rijdt hij stelselmatig weg van Battistella.

clock 17:10 17 uur 10. Alaphilippe maant aan tot kalmte in gevaarlijke afdaling.

clock 17:09 Hart tegen de grond. Dat het gevaarlijk is, wordt bewezen door Hart. De nummer vijf van het klassement is tegen de vlakte gegaan. Een heel slecht moment. Ook Roglic zou erbij hebben gelegen volgens de wedstrijdradio. . 17 uur 09. fall

clock 17:08 17 uur 08. Gevaarlijke afdaling richting voet. Het leidersduo is bezig aan een laatste korte afdaling richting voet van de slotklim. Het is hier toch oppassen geblazen, met veel technische bochten.

clock 17:07 17 uur 07. Het tempo van Alaphilippe eist slachtoffers. Enkele kilometers voor de slotklim wordt het peloton al uitgedund tot een dertigtal renners.

clock 17:06 17 uur 06. Ook de achtervolgers komen niet meer overeen. Ze kijken naar elkaar en zo krijgen Janssens en Battistella nog wat extra ruimte. In het peloton heeft wereldkampioen Alaphilippe het commando overgenomen.

clock 17:04 17 uur 04. Onenigheid bij kopduo. Janssens weigert over te nemen van zijn Italiaanse metgezel. De Belg heeft natuurlijk Stannard klaarzitten in de achtervolgende groep. Battistella wordt er nerveus van en maakt veel misbaar.

clock 17:01 16". Janssens en Battistella pakken toch meteen een mooie voorsprong. De GPS geeft een verschil van 16" aan. . 17 uur 01. time difference

clock 17:00 17 uur . Janssens en Battistella glippen weg. Janssens heeft wat hij wou. Hij sluipt weg uit de kopgroep en krijgt de Italiaan Battistella mee in steun. Op deze manier zit Robert Stannard in een zetel voor de slotklim.

clock 17:00 17 uur . Op deze manier gaan ze vooraan toch veel tijd verliezen. José De Cauwer.

clock 16:58 16 uur 58. De aanval van Conca en Janssens hebben het vuur aan de lont gestoken. Plots wordt er slag om slinger gedemarreerd. 6 kilometer voor de slotklim is de finale echt begonnen.

clock 16:55 16 uur 55. Poging tot duo-aanval. Twee renners proberen te anticiperen in de kopgroep. Conca en Janssens nemen wat voorsprong op de rest, maar ze worden meteen weer bij de lurven gevat.

clock 16:53 16 uur 53. In de aanloop naar de slotklim heeft Masnada - die de fakkel heeft overgenomen van Cavagna - het tempo opgedreven. De achterstand duikt nu onder de vier minuten, maar voor de ritwinst komen Remco en co waarschijnlijk te laat.

clock 16:50 16 uur 50. Teunissen als allerlaatste. Heeft Roglic straks nog een knecht minder? Mike Teunissen wordt gemeld als laatste renner in de wedstrijd. De Nederlander heeft 17 minuten achterstand op de kopgroep, hij haalt duidelijk niet zijn normale niveau. Zou hij ook ziek zijn?

clock 16:46 16 uur 46. Nog een vijftien kilometer en dan gaan we er aan beginnen. Al valt dit tussenstukje niet te onderschatten. Het gaat nog constant op en af tot de voet van Les Praeres.

clock 16:44 Stannard blijft consistent. Vierde klim van de dag, vierde keer dat Robert Stannard als eerste bovenkomt. De Australiër doet een uitstekende zaak in het bergklassement en is intussen zelfs de dichtste belager van zijn ploegmaat en landgenoot Jay Vine. . 16 uur 44. mountain

clock 16:43 Thijssen geeft op. Het is bijltjesdag voor de Belgen. Ook Gerben Thijssen is uit de wedstrijd gestapt. Hij kwam in de tweede etappe al eens onzacht in aanraking met het asfalt en zou ook vandaag tegen de vlakte zijn gegaan. . 16 uur 43. give up

clock 16:40 16 uur 40. Yates kent slotklim. Simon Yates heeft goede herinneringen aan de slotklim. Vier jaar geleden kraaide hij victorie op Les Praeres. Het muurtje moet de explosieve pocketklimmer dan ook liggen, maar de vorige bergritten kon hij niet mee met de besten. Benieuwd of hij zich kan herpakken.

clock 16:39 16 uur 39. Ik ben benieuwd of Jay Vine nog iets kan doen vandaag. José De Cauwer.

clock 16:37 16 uur 37. Ook vooraan lijken ze allemaal te wachten op de slotklim om elkaar te bestoken. Voorlopig blijven ze alle negen elkaar vredevol afwisselen.

clock 16:30 4'30". Cavagna blijft aan de kop sleuren. Deze lopende klim ligt hem, hij kan er op een grote versnelling blijven doorbeulen. De achterstand op de kopgroep is wel nog steeds 4'30". . 16 uur 30. time difference

clock 16:27 16 uur 27. La Campa is de laatste opwarmer richting Les Praeres. De top van deze klim van derde categorie ligt op 23 kilometer van de meet. Nadien volgt nog een glooiende aanloop richting de slotklim. Vermoedelijk kunnen we pas daar echt spektakel verwachten.

clock 16:23 Conca pikt enkele centjes op. Aan de voet van La Campa, de voorlaatste beklimming van de dag, is de kopgroep de tussensprint gepasseerd. Conca komt als eerste door en dikt de prijzenpot van Lotto-Soudal een klein beetje aan. . 16 uur 23. sprint point

clock 16:17 16 uur 17. Jimmy Janssens. In de kopgroep rijdt er nog steeds een Belg mee rond. Jimmy Janssens is niet de bekendste naam, hij werd pas op late leeftijd opgepikt door de gebroeders Roodhooft. Op zijn 33e is hij toe aan zijn tweede grote ronde. Vermoedelijk zal Janssens zich straks ten dienste stellen van zijn ploegmaat Robert Stannard die op papier de betere klimmer is.

clock 16:13 16 uur 13. Door het wegvallen van Devenyns en de opgave van Serry tellen we nog vijf Wolfpack-pionnen die Evenepoel bijstaan in het peloton. Cavagna is de volgende die zichzelf moet leegrijden. Achter hem zitten Masnada, Alaphilippe, Vervaeke en Van Wilder klaar om een voor een over te nemen.

clock 16:11 16 uur 11. Het eerstvolgende ijkpunt in deze etappe is de tussensprint over een tiental kilometer. Aangezien in de kopgroep niemand geïnteresseerd is in de puntentrui wordt dat vermoedelijk een maat voor niets. Meteen daarna beginnen we aan de voorlaatste klim van de dag.

clock 16:10 Alpecin boven in het bergklassement. 16 uur 10.

clock 16:07 16 uur 07. Ook Loetsenko kust het asfalt. Een ongeluk komt nooit alleen. Ook Loetsenko is tegen de vlakte gegaan in de afdaling. Nochtans gaat het peloton vrij rustig naar beneden.

clock 16:06 Valpartij in de afdaling. Een vijftal renners gaan tegen de vlakte in de afdaling. Wright, Raugel en Caicedo zijn erbij betrokken, maar niemand lijkt ernstig gekwetst. Ze kunnen allemaal hun weg hervatten. . 16 uur 06. fall

clock 16:01 16 uur 01. We krijgen meer en meer de indruk dat de ritwinnaar opnieuw uit de kopgroep zal komen straks. Quick-Step krijgt voorlopig geen steun van andere ploegen. Cavagna zorgt voor tempo, maar lijkt niet de intentie te hebben om de vluchters terug te grijpen.