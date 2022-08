LIVESTREAM: Kopgroep met Janssens krijgt eindelijk zegen, aankomst op steile muur belooft vuurwerk

clock 14:03 Geen Vine dus, maar met Janssens en Stannard heeft Alpecin-Deceunick wel nog twee pionnen mee vooraan. 14 uur 03. Geen Vine dus, maar met Janssens en Stannard heeft Alpecin-Deceunick wel nog twee pionnen mee vooraan.

clock 14:01 14 uur 01. Vervaeke raapt Vine en co op. Soler, Vine en Buitrago worden tot de orde geroepen door Vervaeke. Is dat een teken dat Evenepoel straks ook voor de etappe wil meestrijden? . Vervaeke raapt Vine en co op Soler, Vine en Buitrago worden tot de orde geroepen door Vervaeke. Is dat een teken dat Evenepoel straks ook voor de etappe wil meestrijden?

clock 14:00 14 uur . Het is koers! Goed dat we er zo vroeg bijzijn. José De Cauwer. Het is koers! Goed dat we er zo vroeg bijzijn. José De Cauwer

clock 13:58 13 uur 58. Ook Buitrago is meegeglipt met Vine en Soler. Om in de kopgroep te geraken moeten ze wel nog een serieus gat dichten met hun drietjes. . Ook Buitrago is meegeglipt met Vine en Soler. Om in de kopgroep te geraken moeten ze wel nog een serieus gat dichten met hun drietjes.

clock 13:56 13 uur 56. Toch nog tegenaanvallers. Marc Soler wil zich toch nog niet gewonnen geven. Op de eerste klim van de dag, de Alto del Torno, gaat hij in de tegenaanval. Bollentrui Jay Vine lost zijn concurrent voor geen vin. . Toch nog tegenaanvallers Marc Soler wil zich toch nog niet gewonnen geven. Op de eerste klim van de dag, de Alto del Torno, gaat hij in de tegenaanval. Bollentrui Jay Vine lost zijn concurrent voor geen vin.

clock 13:55 3'10". In een klap krijgen de vluchters veel ruimte. De voorsprong is nu al meer dan 3 minuten. . 13 uur 55. time difference 3'10" In een klap krijgen de vluchters veel ruimte. De voorsprong is nu al meer dan 3 minuten.

clock 13:53 13 uur 53. Dit is toch wel de keuze van de dag van Arensman. José De Cauwer. Dit is toch wel de keuze van de dag van Arensman. José De Cauwer

clock 13:50 13 uur 50. Arensman laat begaan. Onze woorden zijn nog niet koud en Thymen Arensman zet zich recht. Hij wordt teruggeroepen door zijn ploeg. Dit verandert de situatie helemaal. Evenepoel moet zich geen zorgen meer maken. Toch een beetje vreemd, want het peloton maakte voorlopig nog geen jacht op de vluchters. . Arensman laat begaan Onze woorden zijn nog niet koud en Thymen Arensman zet zich recht. Hij wordt teruggeroepen door zijn ploeg. Dit verandert de situatie helemaal. Evenepoel moet zich geen zorgen meer maken. Toch een beetje vreemd, want het peloton maakte voorlopig nog geen jacht op de vluchters.

clock 13:49 13 uur 49. Arensman gevaarlijke klant. Thymen Arensman is mee voorin en staat vrij dicht in het klassement. De Nederlander staat voorlopig elfde op 3'18" van Evenepoel. Brengt hij straks de rode leiderstrui in gevaar? . Arensman gevaarlijke klant Thymen Arensman is mee voorin en staat vrij dicht in het klassement. De Nederlander staat voorlopig elfde op 3'18" van Evenepoel. Brengt hij straks de rode leiderstrui in gevaar?

clock 13:46 13 uur 46. Eindelijk een vlucht. Het blok gaat erop in het peloton. 10 renners lijken vertrokken om deze dag te kleuren. Louis Meintjes is erbij, verder herkennen we ook Thymen Arensman, Jimmy Janssens en Dylan Van Baarle. . Eindelijk een vlucht Het blok gaat erop in het peloton. 10 renners lijken vertrokken om deze dag te kleuren. Louis Meintjes is erbij, verder herkennen we ook Thymen Arensman, Jimmy Janssens en Dylan Van Baarle.

clock 13:44 13 uur 44. Jay Vine: "Twee jaar geleden keek ik nog naar deze mannen op tv, nu win ik twee etappes". Jay Vine: "Twee jaar geleden keek ik nog naar deze mannen op tv, nu win ik twee etappes"

clock 13:42 13 uur 42. Het blijft aanvallen regenen. Vooral Groupama en Alpecin zijn heel actief. Krijgen we straks eindelijk een kopgroep? . Het blijft aanvallen regenen. Vooral Groupama en Alpecin zijn heel actief. Krijgen we straks eindelijk een kopgroep?

clock 13:36 13 uur 36. Live beelden op Eén of via de livestream. Ook op Eén zijn ze eraan begonnen met commentaar van Renaat Schotte en José De Cauwer. U hoeft niets te missen van deze laatste rit voor de rustdag. . Live beelden op Eén of via de livestream Ook op Eén zijn ze eraan begonnen met commentaar van Renaat Schotte en José De Cauwer. U hoeft niets te missen van deze laatste rit voor de rustdag.

clock 13:33 13 uur 33. Quentin Pacher kiest als volgende het hazenpad. De Fransman van Groupama heeft deze Vuelta al bewezen dat hij in vorm is. In de vierde rit naar Laguardia eindigde hij knap vierde. . Quentin Pacher kiest als volgende het hazenpad. De Fransman van Groupama heeft deze Vuelta al bewezen dat hij in vorm is. In de vierde rit naar Laguardia eindigde hij knap vierde.

clock 13:29 13 uur 29. Alles te herdoen. Voila, het is gebeurd: De Gendt is weer opgeslokt door een peloton dat niet van ophouden weet. Het gevecht om de ontsnapping kan opnieuw losbarsten. . Alles te herdoen Voila, het is gebeurd: De Gendt is weer opgeslokt door een peloton dat niet van ophouden weet. Het gevecht om de ontsnapping kan opnieuw losbarsten.

clock 13:28 13 uur 28. De Gendt wil duidelijkheid scheppen in de chaos. Hij gaat er nu alleen van door. De avonturier van Lotto-Soudal kent duidelijk een goede dag. . De Gendt wil duidelijkheid scheppen in de chaos. Hij gaat er nu alleen van door. De avonturier van Lotto-Soudal kent duidelijk een goede dag.

clock 13:23 13 uur 23. Versterking voor De Gendt. Een aantal renners hebben de kloof naar de kopgroep weten te overbruggen. We tellen nu zeven leiders: De Gendt, Bol en Villella waren er al. Van Gils, Meurisse, Battistella en De Marchi zijn komen aansluiten. Achter hen is alles versplinterd. . Versterking voor De Gendt Een aantal renners hebben de kloof naar de kopgroep weten te overbruggen. We tellen nu zeven leiders: De Gendt, Bol en Villella waren er al. Van Gils, Meurisse, Battistella en De Marchi zijn komen aansluiten. Achter hen is alles versplinterd.

clock 13:21 13 uur 21. Door de blijvende stroom van tegenaanvallen daalt de voorsprong van de kopgroep nu heel snel. Is alles zo meteen te herdoen? . Door de blijvende stroom van tegenaanvallen daalt de voorsprong van de kopgroep nu heel snel. Is alles zo meteen te herdoen?

clock 13:21 Thomas De Gendt zet een aanval op. 13 uur 21. Thomas De Gendt zet een aanval op

clock 13:21 13 uur 21. Mate kan De Gendt en co niet volgen. Ondertussen heeft Mate de rol vooraan moeten lossen. Er blijven nog 3 vluchters over: Thomas De Gendt, Jetse Bol en David Villella. . Mate kan De Gendt en co niet volgen Ondertussen heeft Mate de rol vooraan moeten lossen. Er blijven nog 3 vluchters over: Thomas De Gendt, Jetse Bol en David Villella.

clock 13:18 13 uur 18. Het groepje De Gendt heeft nog altijd niet meer dan een halve minuut voorsprong. In het peloton geven ze het niet op. Buitrago is de volgende die een sprong probeert. . Het groepje De Gendt heeft nog altijd niet meer dan een halve minuut voorsprong. In het peloton geven ze het niet op. Buitrago is de volgende die een sprong probeert.

clock 13:17 13 uur 17. Remco Evenepoel: "We panikeren niet door de besmetting van Serry". Remco Evenepoel: "We panikeren niet door de besmetting van Serry"

clock 13:14 13 uur 14. Van den Berg houdt kopgroep kort. Julius van den Berg probeert het peloton dichtbij de kopgroep te houden. Bij EF Education zijn ze duidelijk niet blij dat er niemand van de ploeg erin geslaagd is om mee te glippen. . Van den Berg houdt kopgroep kort Julius van den Berg probeert het peloton dichtbij de kopgroep te houden. Bij EF Education zijn ze duidelijk niet blij dat er niemand van de ploeg erin geslaagd is om mee te glippen.

clock 13:06 13 uur 06. Richard Carapaz doet net als gisteren een poging om mee te zitten, maar als het van Quick-Step afhangt, blijft het bij vier vier vluchters vandaag. . Richard Carapaz doet net als gisteren een poging om mee te zitten, maar als het van Quick-Step afhangt, blijft het bij vier vier vluchters vandaag.

clock 13:04 13 uur 04. Mooi weer. Het weer is alvast geen issue vandaag. De zon schijnt en de temperatuur schommelt rond de 25 graden. Ideaal koersweer. . Mooi weer Het weer is alvast geen issue vandaag. De zon schijnt en de temperatuur schommelt rond de 25 graden. Ideaal koersweer.

clock 13:03 13 uur 03. De strijd om de vlucht is nog niet gestreden. Marc Soler blijft het proberen en ook Alaphilippe schuift af en toe mee. . De strijd om de vlucht is nog niet gestreden. Marc Soler blijft het proberen en ook Alaphilippe schuift af en toe mee.

clock 13:00 13 uur . Jean-Pierre Heynderickx (Bora-Hansgrohe): "Er zijn mogelijkheden voor de ontsnapping, misschien gaat Kelderman wel mee". Jean-Pierre Heynderickx (Bora-Hansgrohe): "Er zijn mogelijkheden voor de ontsnapping, misschien gaat Kelderman wel mee"

clock 12:58 12 uur 58. De tegenaanval gaat niet door. Froome en co zijn gegrepen door het peloton. De Gendt rijdt wel nog voorop. Villella, Bol en Mate zijn zijn metgezellen. . De tegenaanval gaat niet door. Froome en co zijn gegrepen door het peloton. De Gendt rijdt wel nog voorop. Villella, Bol en Mate zijn zijn metgezellen.

clock 12:55 12 uur 55. Vier koplopers, twaalf achtervolgers. De Gendt heeft het gezelschap van drie andere renners in de kop van de wedstrijd. Daarachter proberen 12 tegenaanvallers de aansluiting te maken. We herkennen onder meer Marc Soler, Santiago Buitrago, Gianni Vermeersch en... Chris Froome zowaar! . Vier koplopers, twaalf achtervolgers De Gendt heeft het gezelschap van drie andere renners in de kop van de wedstrijd. Daarachter proberen 12 tegenaanvallers de aansluiting te maken. We herkennen onder meer Marc Soler, Santiago Buitrago, Gianni Vermeersch en... Chris Froome zowaar!

clock 12:55 12 uur 55. En daar is Thomas De Gendt. We zagen hem nog niet veel in beeld, maar de ontsnappingskoning heeft blijkbaar zijn zinnen op de etappe van vandaag gezet. . En daar is Thomas De Gendt. We zagen hem nog niet veel in beeld, maar de ontsnappingskoning heeft blijkbaar zijn zinnen op de etappe van vandaag gezet.

clock 12:52 12 uur 52 match begonnen start time Daar gaan we Kilometer 0 is bereikt, het peloton wordt losgelaten. Meteen proberen enkele renners weg te springen.

clock 12:50 12 uur 50. Opgevers. Drie renners zijn vandaag niet meer van start gegaan door ziekte. We sommen ze nog even op: Pieter Serry (Quick-Step), Wout Poels (Bahrain) en Sepp Kuss (Jumbo-Visma). Er blijven nog 166 renners over. . Opgevers Drie renners zijn vandaag niet meer van start gegaan door ziekte. We sommen ze nog even op: Pieter Serry (Quick-Step), Wout Poels (Bahrain) en Sepp Kuss (Jumbo-Visma). Er blijven nog 166 renners over.

clock 12:45 12 uur 45. Marc Wauters: "We geven de moed niet op en proberen nog een rit te winnen". Marc Wauters: "We geven de moed niet op en proberen nog een rit te winnen"

clock 12:44 12 uur 44. Officieuze start. In Villaviciosa, een stadje dichtbij de Golf van Biskaje, zijn de renners op hun fiets gesprongen. Binnen een tiental minuutjes wordt de officiële start verwacht. . Officieuze start In Villaviciosa, een stadje dichtbij de Golf van Biskaje, zijn de renners op hun fiets gesprongen. Binnen een tiental minuutjes wordt de officiële start verwacht.

clock 12:30 Pedersen straalt in zijn groene trui. 12 uur 30. Pedersen straalt in zijn groene trui

clock 12:12 12 uur 12. Veel vragen. Afgaande op zijn vorm van de voorbije dagen is Remco Evenepoel misschien wel dé favoriet voor de ritzege. De vraag is of Quick-Step zoveel energie wil steken in het terughalen van de vroege vlucht, zeker nu ze door de opgave van Pieter Serry een mannetje minder tellen. Of krijgen ze hulp van bijvoorbeeld Movistar, waar Enric Mas in goede doen lijkt? Gisteren gingen de Spanjaarden er zich pas op het einde van de etappe mee bemoeien. Beginnen ze er nu vroeger aan? Ook Primoz Roglic is gebrand om revanche te nemen voor zijn mindere dag van donderdag. Maar is hij daar wel toe in staat? De Sloveen is met Sepp Kuss ook zijn belangrijkste luitenant kwijt. Veel vragen... De antwoorden volgen binnen enkele uren. . Veel vragen Afgaande op zijn vorm van de voorbije dagen is Remco Evenepoel misschien wel dé favoriet voor de ritzege. De vraag is of Quick-Step zoveel energie wil steken in het terughalen van de vroege vlucht, zeker nu ze door de opgave van Pieter Serry een mannetje minder tellen. Of krijgen ze hulp van bijvoorbeeld Movistar, waar Enric Mas in goede doen lijkt? Gisteren gingen de Spanjaarden er zich pas op het einde van de etappe mee bemoeien. Beginnen ze er nu vroeger aan? Ook Primoz Roglic is gebrand om revanche te nemen voor zijn mindere dag van donderdag. Maar is hij daar wel toe in staat? De Sloveen is met Sepp Kuss ook zijn belangrijkste luitenant kwijt. Veel vragen... De antwoorden volgen binnen enkele uren.



clock 12:05 Dit is de nieuwe bergkoning: Rey Jay! 12 uur 05. Dit is de nieuwe bergkoning: Rey Jay!

clock 11:44 11 uur 44. Het parcours. 171 kilometer met 3.675 hoogtemeters, een bergrit zo u wil. De aanloop is wel nog relatief vlak. Pas na zo'n 45 kilometer barst het klimwerk los. De Alto del Torno (8.3 km aan 5,7%) is een goede col om de beentjes wakker te schudden, want daarna volgt met de de Mirador del Fito (9,7 km aan 5,6%) een klim van eerste categorie. Wie daar al op zijn tandvlees zit, zal de moed in de schoenen voelen zakken. De Alto de la Llama en La Campa, twee cols van derde categorie, zuigen de energietank verder leeg vooraleer we aan de erg steile slotklim beginnen. Les Praeres is een vrij korte helling, maar erg explosief: een typische Vuelta-muur. (Belgisch?) spektakel gegarandeerd! . Het parcours 171 kilometer met 3.675 hoogtemeters, een bergrit zo u wil. De aanloop is wel nog relatief vlak. Pas na zo'n 45 kilometer barst het klimwerk los. De Alto del Torno (8.3 km aan 5,7%) is een goede col om de beentjes wakker te schudden, want daarna volgt met de de Mirador del Fito (9,7 km aan 5,6%) een klim van eerste categorie. Wie daar al op zijn tandvlees zit, zal de moed in de schoenen voelen zakken. De Alto de la Llama en La Campa, twee cols van derde categorie, zuigen de energietank verder leeg vooraleer we aan de erg steile slotklim beginnen. Les Praeres is een vrij korte helling, maar erg explosief: een typische Vuelta-muur. (Belgisch?) spektakel gegarandeerd!

clock 10:25 10 uur 25. Poels out met corona. Wout Poels verlaat de Vuelta met een positieve coronatest. De Nederlander van Bahrain Victorious heeft milde symptomen. De andere 7 renners zijn negatief. De 34-jarige Poels stond 28e in de stand. . Poels out met corona Wout Poels verlaat de Vuelta met een positieve coronatest. De Nederlander van Bahrain Victorious heeft milde symptomen. De andere 7 renners zijn negatief. De 34-jarige Poels stond 28e in de stand.

clock 09:15 09 uur 15. Het niveau in deze Vuelta ligt heel hoog. Er wordt hard gereden. Er kan nog een heleboel gebeuren in de komende 2 weken. Ik groei langzaam in deze ronde. Uitdager Primoz Roglic, driedubbel titelverdediger. Het niveau in deze Vuelta ligt heel hoog. Er wordt hard gereden. Er kan nog een heleboel gebeuren in de komende 2 weken. Ik groei langzaam in deze ronde. Uitdager Primoz Roglic, driedubbel titelverdediger

clock 09:14 09 uur 14. Er kan altijd heel veel gebeuren. Maar het zijn percentages en aankomsten waar ik heel hard op gewerkt heb. Als ik dezelfde benen heb als zaterdag, zou ik normaal gezien niet in de problemen mogen komen. Leider Remco Evenepoel. Er kan altijd heel veel gebeuren. Maar het zijn percentages en aankomsten waar ik heel hard op gewerkt heb. Als ik dezelfde benen heb als zaterdag, zou ik normaal gezien niet in de problemen mogen komen. Leider Remco Evenepoel

clock 09:08 09 uur 08. De Muur van Les Praeres. Een Muur zoals die in Hoei, maar dan 3 keer langer. Les Praeres de Nava is 3,9 km aan gemiddeld 12,9 procent. Achtereenvolgens krijgen we stukken van 12%, 14,5%, 23%, 16,3%, 10%, 4%, 14,5%, 24% en 10,3%. Het is als een geitenpad: smal en met korrelig asfalt. . De Muur van Les Praeres Een Muur zoals die in Hoei, maar dan 3 keer langer. Les Praeres de Nava is 3,9 km aan gemiddeld 12,9 procent. Achtereenvolgens krijgen we stukken van 12%, 14,5%, 23%, 16,3%, 10%, 4%, 14,5%, 24% en 10,3%. Het is als een geitenpad: smal en met korrelig asfalt.

clock 09:08 09 uur 08. Simon Yates won er in 2018 en pakte er ook de leiderstrui. Simon Yates won er in 2018 en pakte er ook de leiderstrui

clock 09:01 09 uur 01. Live op Sporza. Volg de koers hier met tekst van bij de start om 12.53 u. Beeld is er vanaf 13.30 u. op Eén en in onze livestream. Ook Radio 1 is erbij met flitsen. . Live op Sporza Volg de koers hier met tekst van bij de start om 12.53 u. Beeld is er vanaf 13.30 u. op Eén en in onze livestream. Ook Radio 1 is erbij met flitsen.