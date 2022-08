LIVESTREAM: Kopgroep met Janssens hoopt op ritzege, Evenepoel wacht op steile slotklim

clock 16:27 16 uur 27. La Campa is de laatste opwarmer richting Les Praeres. De top van deze klim van derde categorie ligt op 23 kilometer van de meet. Nadien volgt nog een glooiende aanloop richting de slotklim. Vermoedelijk kunnen we pas daar echt spektakel verwachten. . La Campa is de laatste opwarmer richting Les Praeres. De top van deze klim van derde categorie ligt op 23 kilometer van de meet. Nadien volgt nog een glooiende aanloop richting de slotklim. Vermoedelijk kunnen we pas daar echt spektakel verwachten.

clock 16:23 Conca pikt enkele centjes op. Aan de voet van La Campa, de voorlaatste beklimming van de dag, is de kopgroep de tussensprint gepasseerd. Conca komt als eerste door en dikt de prijzenpot van Lotto-Soudal een klein beetje aan. . 16 uur 23. sprint point Conca pikt enkele centjes op Aan de voet van La Campa, de voorlaatste beklimming van de dag, is de kopgroep de tussensprint gepasseerd. Conca komt als eerste door en dikt de prijzenpot van Lotto-Soudal een klein beetje aan.

clock 16:22 16 uur 22.

clock 16:17 16 uur 17. Jimmy Janssens. In de kopgroep rijdt er nog steeds een Belg mee rond. Jimmy Janssens is niet de bekendste naam, hij werd pas op late leeftijd opgepikt door de gebroeders Roodhooft. Op zijn 33e is hij toe aan zijn tweede grote ronde. Vermoedelijk zal Janssens zich straks ten dienste stellen van zijn ploegmaat Robert Stannard die op papier de betere klimmer is. . Jimmy Janssens In de kopgroep rijdt er nog steeds een Belg mee rond. Jimmy Janssens is niet de bekendste naam, hij werd pas op late leeftijd opgepikt door de gebroeders Roodhooft. Op zijn 33e is hij toe aan zijn tweede grote ronde. Vermoedelijk zal Janssens zich straks ten dienste stellen van zijn ploegmaat Robert Stannard die op papier de betere klimmer is.

clock 16:13 16 uur 13. Door het wegvallen van Devenyns en de opgave van Serry tellen we nog vijf Wolfpack-pionnen die Evenepoel bijstaan in het peloton. Cavagna is de volgende die zichzelf moet leegrijden. Achter hem zitten Masnada, Alaphilippe, Vervaeke en Van Wilder klaar om een voor een over te nemen. . Door het wegvallen van Devenyns en de opgave van Serry tellen we nog vijf Wolfpack-pionnen die Evenepoel bijstaan in het peloton. Cavagna is de volgende die zichzelf moet leegrijden. Achter hem zitten Masnada, Alaphilippe, Vervaeke en Van Wilder klaar om een voor een over te nemen.

clock 16:11 16 uur 11. Het eerstvolgende ijkpunt in deze etappe is de tussensprint over een tiental kilometer. Aangezien in de kopgroep niemand geïnteresseerd is in de puntentrui wordt dat vermoedelijk een maat voor niets. Meteen daarna beginnen we aan de voorlaatste klim van de dag. . Het eerstvolgende ijkpunt in deze etappe is de tussensprint over een tiental kilometer. Aangezien in de kopgroep niemand geïnteresseerd is in de puntentrui wordt dat vermoedelijk een maat voor niets. Meteen daarna beginnen we aan de voorlaatste klim van de dag.

clock 16:10 Alpecin boven in het bergklassement. 16 uur 10. Alpecin boven in het bergklassement.

clock 16:07 16 uur 07. Ook Loetsenko kust het asfalt. Een ongeluk komt nooit alleen. Ook Loetsenko is tegen de vlakte gegaan in de afdaling. Nochtans gaat het peloton vrij rustig naar beneden. . Ook Loetsenko kust het asfalt Een ongeluk komt nooit alleen. Ook Loetsenko is tegen de vlakte gegaan in de afdaling. Nochtans gaat het peloton vrij rustig naar beneden.

clock 16:06 Valpartij in de afdaling. Een vijftal renners gaan tegen de vlakte in de afdaling. Wright, Raugel en Caicedo zijn erbij betrokken, maar niemand lijkt ernstig gekwetst. Ze kunnen allemaal hun weg hervatten. . 16 uur 06. fall Valpartij in de afdaling Een vijftal renners gaan tegen de vlakte in de afdaling. Wright, Raugel en Caicedo zijn erbij betrokken, maar niemand lijkt ernstig gekwetst. Ze kunnen allemaal hun weg hervatten.

clock 16:01 16 uur 01. We krijgen meer en meer de indruk dat de ritwinnaar opnieuw uit de kopgroep zal komen straks. Quick-Step krijgt voorlopig geen steun van andere ploegen. Cavagna zorgt voor tempo, maar lijkt niet de intentie te hebben om de vluchters terug te grijpen. . We krijgen meer en meer de indruk dat de ritwinnaar opnieuw uit de kopgroep zal komen straks. Quick-Step krijgt voorlopig geen steun van andere ploegen. Cavagna zorgt voor tempo, maar lijkt niet de intentie te hebben om de vluchters terug te grijpen.

clock 15:59 15 uur 59. Devenyns heeft het werk even overgelaten aan Masnada en Cavagna, maar de ervaren krijger is nog niet helemaal weg. Hij brengt extra bevoorrading naar zijn kopman. . Devenyns heeft het werk even overgelaten aan Masnada en Cavagna, maar de ervaren krijger is nog niet helemaal weg. Hij brengt extra bevoorrading naar zijn kopman.

clock 15:58 Copy-paste op Alto de la Llama. Identiek beeld op de top van de Alto de la Llama als op de vorige cols. Stannard komt als eerste boven voor ploegmaat Janssens. . 15 uur 58. mountain Copy-paste op Alto de la Llama Identiek beeld op de top van de Alto de la Llama als op de vorige cols. Stannard komt als eerste boven voor ploegmaat Janssens.

clock 15:56 Alsof de steiltegraad nog niet volstond, is het laatste stukje van de slotklim ook nog eens onverhard. 15 uur 56. Alsof de steiltegraad nog niet volstond, is het laatste stukje van de slotklim ook nog eens onverhard.

clock 15:48 38,8 km/uur. Na 120 kilometer bedraagt de gemiddelde snelheid 38,8 km/uur. We kenden een snelle aanloop, maar sinds een vijftigtal kilometer is het tempo toch gezakt. In het laatste wedstrijduur is slechts 32 kilometer afgelegd. . 15 uur 48. average speed 38,8 km/uur Na 120 kilometer bedraagt de gemiddelde snelheid 38,8 km/uur. We kenden een snelle aanloop, maar sinds een vijftigtal kilometer is het tempo toch gezakt. In het laatste wedstrijduur is slechts 32 kilometer afgelegd.

clock 15:47 Pech voor Nibali. Vincenzo Nibali kent pech op de Alto de la Llana. Hij moet van fiets wisselen. De Italiaan rijdt voorlopig erg anoniem rond in zijn laatste grote ronde. . 15 uur 47. mechanical breakdown Pech voor Nibali Vincenzo Nibali kent pech op de Alto de la Llana. Hij moet van fiets wisselen. De Italiaan rijdt voorlopig erg anoniem rond in zijn laatste grote ronde.

clock 15:46 Er is meer rondehoop in België dan alleen Remco Evenepoel. Proficiat, Cian! 15 uur 46. Er is meer rondehoop in België dan alleen Remco Evenepoel. Proficiat, Cian!

clock 15:37 15 uur 37. De kopgroep is begonnen aan de Alto de la Llana. Ze hebben de laatste kilometers wat extra voorgift genomen. Het verschil stijgt weer boven de vijf minuten. . De kopgroep is begonnen aan de Alto de la Llana. Ze hebben de laatste kilometers wat extra voorgift genomen. Het verschil stijgt weer boven de vijf minuten.

clock 15:37 15 uur 37. Evenepoel in overleg met Rojas. Evenepoel in overleg met Rojas

clock 15:36 15 uur 36. Evenepoel overlegt met Rojas. Evenepoel gaat even praten met de wegkapitein van Movistar. Zetten ze straks een samenwerking op poten in de jacht naar ritwinst? . Evenepoel overlegt met Rojas Evenepoel gaat even praten met de wegkapitein van Movistar. Zetten ze straks een samenwerking op poten in de jacht naar ritwinst?

clock 15:33 15 uur 33. Devenyns doet het nog steeds prima. Hij neemt geen onnodige risico's in de afdaling, maar maakt voldoende tempo om te zorgen dat het peloton op een lint komt en iedereen voldoende ruimte heeft. . Devenyns doet het nog steeds prima. Hij neemt geen onnodige risico's in de afdaling, maar maakt voldoende tempo om te zorgen dat het peloton op een lint komt en iedereen voldoende ruimte heeft.

clock 15:32 15 uur 32. Ik heb het idee dat Remco een etappe wil winnen voor de rustdag. José De Cauwer. Ik heb het idee dat Remco een etappe wil winnen voor de rustdag. José De Cauwer

clock 15:25 15 uur 25. Nog drie cols. Nog 70 kilometer en we moeten nog drie cols over. De eerste twee zijn opwarmertjes voor de gruwelijke muur in het slot, maar eerbiedig als we zijn overlopen we toch even hun karakteristieken. De Alto de la Llana (7,4 km aan 4,9%) is de volgende klim die wordt bedwongen. Daarna is er nog La Campa: met zijn 9 kilometer een iets langere klim, maar het gaat om een loper (4% gemiddeld). . Nog drie cols Nog 70 kilometer en we moeten nog drie cols over. De eerste twee zijn opwarmertjes voor de gruwelijke muur in het slot, maar eerbiedig als we zijn overlopen we toch even hun karakteristieken. De Alto de la Llana (7,4 km aan 4,9%) is de volgende klim die wordt bedwongen. Daarna is er nog La Campa: met zijn 9 kilometer een iets langere klim, maar het gaat om een loper (4% gemiddeld).

clock 15:22 4'22". Devenyns leidt het peloton over de top op 4'22" van de koplopers. Froome sluit de rij van de nog aanzienlijk grote groep. . 15 uur 22. time difference 4'22" Devenyns leidt het peloton over de top op 4'22" van de koplopers. Froome sluit de rij van de nog aanzienlijk grote groep.

clock 15:17 Alpecin beschermt bollentrui Vine. Net als op de eerste col komen de twee Alpecin-renners Stannard en Janssens als eerste boven op de Mirador del Fito. De bergtrui van Jay Vine zal vandaag niet bedreigd worden. . 15 uur 17. mountain Alpecin beschermt bollentrui Vine Net als op de eerste col komen de twee Alpecin-renners Stannard en Janssens als eerste boven op de Mirador del Fito. De bergtrui van Jay Vine zal vandaag niet bedreigd worden.

clock 15:11 15 uur 11. Ook Fausto Masnada heeft een snorretje staan. Evenepoel is dus vrijwel de enige zonder. Is hij nog te jong om er een te laten groeien? Of heeft hij gewoon als enige een werkend scheerapparaat meegenomen naar Spanje? U merkt het: voorlopig valt er weinig te melden over het koersverloop. . Ook Fausto Masnada heeft een snorretje staan. Evenepoel is dus vrijwel de enige zonder. Is hij nog te jong om er een te laten groeien? Of heeft hij gewoon als enige een werkend scheerapparaat meegenomen naar Spanje? U merkt het: voorlopig valt er weinig te melden over het koersverloop.

clock 15:08 15 uur 08. Achteraan staat de deur meteen open. Onder andere Tim Merlier laat lopen. . Achteraan staat de deur meteen open. Onder andere Tim Merlier laat lopen.

clock 15:02 15 uur 02. Quick-Step "snort" aan kop. Al die willen op kop rijden, moeten mannen met snorren zijn. Dat de snor weer helemaal hip is, kan je afleiden uit de voorwacht van het peloton. Devenyns, Cavagna, Alaphilippe... Allen rijden ze rond met een prachtige knevel op hun bovenlip. . Quick-Step "snort" aan kop Al die willen op kop rijden, moeten mannen met snorren zijn. Dat de snor weer helemaal hip is, kan je afleiden uit de voorwacht van het peloton. Devenyns, Cavagna, Alaphilippe... Allen rijden ze rond met een prachtige knevel op hun bovenlip.

clock 15:00 15 uur . Mirador del Fito. Ook het peloton is begonnen aan de Mirador del Fito. 9 kilometer klimmen aan 6% gemiddeld. Deze gelijkmatige col gaat in principe nog niet al te veel renners in verlegenheid brengen. . Mirador del Fito Ook het peloton is begonnen aan de Mirador del Fito. 9 kilometer klimmen aan 6% gemiddeld. Deze gelijkmatige col gaat in principe nog niet al te veel renners in verlegenheid brengen.

clock 14:58 14 uur 58.

clock 14:55 14 uur 55. Ik heb nog nooit zoiets steils gezien. Het is echt vier keer de Muur van Hoei. Christophe Vandegoor over de slotklim. Ik heb nog nooit zoiets steils gezien. Het is echt vier keer de Muur van Hoei. Christophe Vandegoor over de slotklim

clock 14:51 14 uur 51. Devenyns doet het werk. In het peloton is het Dries Devenyns die het tempo bepaalt. Hij neemt de taak van Remi Cavagna over. De Fransman zit wel nog klaar in het wiel om straks zijn duit in het zakje te doen. . Devenyns doet het werk In het peloton is het Dries Devenyns die het tempo bepaalt. Hij neemt de taak van Remi Cavagna over. De Fransman zit wel nog klaar in het wiel om straks zijn duit in het zakje te doen.

clock 14:48 14 uur 48. In de kopgroep zitten toch iets minder ronkende namen dan gisteren. Gezien het vele klauterwerk is Louis Meintjes misschien wel de topfavoriet voor de dagzege, als deze vlucht tenminste tot het einde draagt. Hilaire Van der Schueren schuift alvast wat meer naar het puntje van zijn zetel. . In de kopgroep zitten toch iets minder ronkende namen dan gisteren. Gezien het vele klauterwerk is Louis Meintjes misschien wel de topfavoriet voor de dagzege, als deze vlucht tenminste tot het einde draagt. Hilaire Van der Schueren schuift alvast wat meer naar het puntje van zijn zetel.

clock 14:39 14 uur 39. Evenepoel in de voetsporen van Indurain. Leuk statistiekje: Remco Evenepoel is de jongste renner sinds Indurain in 1985 die drie opeenvolgende dagen de leiderstrui draagt in de Ronde van Spanje. . Evenepoel in de voetsporen van Indurain Leuk statistiekje: Remco Evenepoel is de jongste renner sinds Indurain in 1985 die drie opeenvolgende dagen de leiderstrui draagt in de Ronde van Spanje.

clock 14:38 14 uur 38. Met nog 100 kilometer voor de boeg zit het koersscenario even vast. We wachten op de Mirador del Fito, een klim van eerste categorie die er binnen enkele kilometers aankomt. . Met nog 100 kilometer voor de boeg zit het koersscenario even vast. We wachten op de Mirador del Fito, een klim van eerste categorie die er binnen enkele kilometers aankomt.

clock 14:32 14 uur 32. Blauwe brigade herstelt zich. De knechten van Evenepoel keren een voor een terug vooraan in het peloton. Een tiental kilometer geleden waren enkel Vervaeke en Van Wilder nog van de partij, maar nu zien we weer een lange blauwe brigade voor de rode leider rijden. . Blauwe brigade herstelt zich De knechten van Evenepoel keren een voor een terug vooraan in het peloton. Een tiental kilometer geleden waren enkel Vervaeke en Van Wilder nog van de partij, maar nu zien we weer een lange blauwe brigade voor de rode leider rijden.

clock 14:28 Een Belg minder in het peloton. Een spijtige zaak voor de talentvolle Vandenabeele die zijn debuut maakte in een grote ronde. 14 uur 28. Een Belg minder in het peloton. Een spijtige zaak voor de talentvolle Vandenabeele die zijn debuut maakte in een grote ronde.

clock 14:24 14 uur 24. De voorsprong van het negental bedraagt iets meer dan 4 minuten. Over de leiderstrui hoeft Evenepoel zich sinds het terugtrekken van Arensman geen zorgen meer te maken. Meintjes staat het best geklasseerd, maar dat is al op meer dan 8 minuten. . De voorsprong van het negental bedraagt iets meer dan 4 minuten. Over de leiderstrui hoeft Evenepoel zich sinds het terugtrekken van Arensman geen zorgen meer te maken. Meintjes staat het best geklasseerd, maar dat is al op meer dan 8 minuten.

clock 14:21 14 uur 21. De namen van de koplopers. In alle hectiek hebben we de namen van de koplopers nog niet opgesomd. Bij deze: Jimmy Janssens, Robert Stannard (beiden Alpecin), Louis Meintjes (Intermarché), Dylan Van Baarle (Ineos), Zambanini (Bahrain), Diaz Gallego (Burgos), Guglielmi (Arkea), Battistella (Astana) en Conca (Lotto-Soudal). . De namen van de koplopers In alle hectiek hebben we de namen van de koplopers nog niet opgesomd. Bij deze: Jimmy Janssens, Robert Stannard (beiden Alpecin), Louis Meintjes (Intermarché), Dylan Van Baarle (Ineos), Zambanini (Bahrain), Diaz Gallego (Burgos), Guglielmi (Arkea), Battistella (Astana) en Conca (Lotto-Soudal).

clock 14:18 14 uur 18.

clock 14:16 14 uur 16. Na een verschroeiend begin lijkt de rust nu ingedaald in deze etappe. Renaat Schotte. Na een verschroeiend begin lijkt de rust nu ingedaald in deze etappe. Renaat Schotte

clock 14:12 Stannard pakt punten weg voor zijn ploegmaat. In de kopgroep zijn er weinig geïnteresseerden voor de bergpunten. Zo kan Stannard zonder veel moeite als eerste bovenkomen. Hij beschermt op die manier de bergtrui van zijn ploegmaat Vine. . 14 uur 12. mountain Stannard pakt punten weg voor zijn ploegmaat In de kopgroep zijn er weinig geïnteresseerden voor de bergpunten. Zo kan Stannard zonder veel moeite als eerste bovenkomen. Hij beschermt op die manier de bergtrui van zijn ploegmaat Vine.

clock 14:09 14 uur 09. Arensman opnieuw in peloton. Thymen Arensman heeft lang in niemandsland gehangen, maar wordt nu toch weer ingerekend door het peloton. De Nederlander was mee met de kopgroep, maar liet zich uitzakken. We zijn nu al benieuwd naar zijn uitleg achteraf. . Arensman opnieuw in peloton Thymen Arensman heeft lang in niemandsland gehangen, maar wordt nu toch weer ingerekend door het peloton. De Nederlander was mee met de kopgroep, maar liet zich uitzakken. We zijn nu al benieuwd naar zijn uitleg achteraf.

clock 14:08 14 uur 08. De orde lijkt zich te herstellen. Twee achtervolgende pelotonnetjes maken weer de aansluiting met de groep van Evenepoel. Nog een kilometer tot de top. . De orde lijkt zich te herstellen. Twee achtervolgende pelotonnetjes maken weer de aansluiting met de groep van Evenepoel. Nog een kilometer tot de top.

clock 14:06 14 uur 06. Dit is een geweldige uitputtingslag aan het worden. Renaat Schotte. Dit is een geweldige uitputtingslag aan het worden. Renaat Schotte

clock 14:05 14 uur 05. Dat het al een zware koers is geweest, blijkt uit de grootte van het peloton. Er schieten nog maar een dertigtal renners over. . Dat het al een zware koers is geweest, blijkt uit de grootte van het peloton. Er schieten nog maar een dertigtal renners over.

clock 14:03 Geen Vine dus, maar met Janssens en Stannard heeft Alpecin-Deceunick wel nog twee pionnen mee vooraan. 14 uur 03. Geen Vine dus, maar met Janssens en Stannard heeft Alpecin-Deceunick wel nog twee pionnen mee vooraan.

clock 14:01 14 uur 01. Vervaeke raapt Vine en co op. Soler, Vine en Buitrago worden tot de orde geroepen door Vervaeke. Is dat een teken dat Evenepoel straks ook voor de etappe wil meestrijden? . Vervaeke raapt Vine en co op Soler, Vine en Buitrago worden tot de orde geroepen door Vervaeke. Is dat een teken dat Evenepoel straks ook voor de etappe wil meestrijden?

clock 14:00 14 uur . Het is koers! Goed dat we er zo vroeg bijzijn. José De Cauwer. Het is koers! Goed dat we er zo vroeg bijzijn. José De Cauwer

clock 13:58 13 uur 58. Ook Buitrago is meegeglipt met Vine en Soler. Om in de kopgroep te geraken moeten ze wel nog een serieus gat dichten met hun drietjes. . Ook Buitrago is meegeglipt met Vine en Soler. Om in de kopgroep te geraken moeten ze wel nog een serieus gat dichten met hun drietjes.

clock 13:56 13 uur 56. Toch nog tegenaanvallers. Marc Soler wil zich toch nog niet gewonnen geven. Op de eerste klim van de dag, de Alto del Torno, gaat hij in de tegenaanval. Bollentrui Jay Vine lost zijn concurrent voor geen vin. . Toch nog tegenaanvallers Marc Soler wil zich toch nog niet gewonnen geven. Op de eerste klim van de dag, de Alto del Torno, gaat hij in de tegenaanval. Bollentrui Jay Vine lost zijn concurrent voor geen vin.

clock 13:55 3'10". In een klap krijgen de vluchters veel ruimte. De voorsprong is nu al meer dan 3 minuten. . 13 uur 55. time difference 3'10" In een klap krijgen de vluchters veel ruimte. De voorsprong is nu al meer dan 3 minuten.

clock 13:53 13 uur 53. Dit is toch wel de keuze van de dag van Arensman. José De Cauwer. Dit is toch wel de keuze van de dag van Arensman. José De Cauwer

clock 13:50 13 uur 50. Arensman laat begaan. Onze woorden zijn nog niet koud en Thymen Arensman zet zich recht. Hij wordt teruggeroepen door zijn ploeg. Dit verandert de situatie helemaal. Evenepoel moet zich geen zorgen meer maken. Toch een beetje vreemd, want het peloton maakte voorlopig nog geen jacht op de vluchters. . Arensman laat begaan Onze woorden zijn nog niet koud en Thymen Arensman zet zich recht. Hij wordt teruggeroepen door zijn ploeg. Dit verandert de situatie helemaal. Evenepoel moet zich geen zorgen meer maken. Toch een beetje vreemd, want het peloton maakte voorlopig nog geen jacht op de vluchters.

clock 13:49 13 uur 49. Arensman gevaarlijke klant. Thymen Arensman is mee voorin en staat vrij dicht in het klassement. De Nederlander staat voorlopig elfde op 3'18" van Evenepoel. Brengt hij straks de rode leiderstrui in gevaar? . Arensman gevaarlijke klant Thymen Arensman is mee voorin en staat vrij dicht in het klassement. De Nederlander staat voorlopig elfde op 3'18" van Evenepoel. Brengt hij straks de rode leiderstrui in gevaar?

clock 13:46 13 uur 46. Eindelijk een vlucht. Het blok gaat erop in het peloton. 10 renners lijken vertrokken om deze dag te kleuren. Louis Meintjes is erbij, verder herkennen we ook Thymen Arensman, Jimmy Janssens en Dylan Van Baarle. . Eindelijk een vlucht Het blok gaat erop in het peloton. 10 renners lijken vertrokken om deze dag te kleuren. Louis Meintjes is erbij, verder herkennen we ook Thymen Arensman, Jimmy Janssens en Dylan Van Baarle.

clock 13:44 13 uur 44. Jay Vine: "Twee jaar geleden keek ik nog naar deze mannen op tv, nu win ik twee etappes". Jay Vine: "Twee jaar geleden keek ik nog naar deze mannen op tv, nu win ik twee etappes"

clock 13:42 13 uur 42. Het blijft aanvallen regenen. Vooral Groupama en Alpecin zijn heel actief. Krijgen we straks eindelijk een kopgroep? . Het blijft aanvallen regenen. Vooral Groupama en Alpecin zijn heel actief. Krijgen we straks eindelijk een kopgroep?

clock 13:36 13 uur 36. Live beelden op Eén of via de livestream. Ook op Eén zijn ze eraan begonnen met commentaar van Renaat Schotte en José De Cauwer. U hoeft niets te missen van deze laatste rit voor de rustdag. . Live beelden op Eén of via de livestream Ook op Eén zijn ze eraan begonnen met commentaar van Renaat Schotte en José De Cauwer. U hoeft niets te missen van deze laatste rit voor de rustdag.

clock 13:33 13 uur 33. Quentin Pacher kiest als volgende het hazenpad. De Fransman van Groupama heeft deze Vuelta al bewezen dat hij in vorm is. In de vierde rit naar Laguardia eindigde hij knap vierde. . Quentin Pacher kiest als volgende het hazenpad. De Fransman van Groupama heeft deze Vuelta al bewezen dat hij in vorm is. In de vierde rit naar Laguardia eindigde hij knap vierde.

clock 13:29 13 uur 29. Alles te herdoen. Voila, het is gebeurd: De Gendt is weer opgeslokt door een peloton dat niet van ophouden weet. Het gevecht om de ontsnapping kan opnieuw losbarsten. . Alles te herdoen Voila, het is gebeurd: De Gendt is weer opgeslokt door een peloton dat niet van ophouden weet. Het gevecht om de ontsnapping kan opnieuw losbarsten.

clock 13:28 13 uur 28. De Gendt wil duidelijkheid scheppen in de chaos. Hij gaat er nu alleen van door. De avonturier van Lotto-Soudal kent duidelijk een goede dag. . De Gendt wil duidelijkheid scheppen in de chaos. Hij gaat er nu alleen van door. De avonturier van Lotto-Soudal kent duidelijk een goede dag.

clock 13:23 13 uur 23. Versterking voor De Gendt. Een aantal renners hebben de kloof naar de kopgroep weten te overbruggen. We tellen nu zeven leiders: De Gendt, Bol en Villella waren er al. Van Gils, Meurisse, Battistella en De Marchi zijn komen aansluiten. Achter hen is alles versplinterd. . Versterking voor De Gendt Een aantal renners hebben de kloof naar de kopgroep weten te overbruggen. We tellen nu zeven leiders: De Gendt, Bol en Villella waren er al. Van Gils, Meurisse, Battistella en De Marchi zijn komen aansluiten. Achter hen is alles versplinterd.

clock 13:21 13 uur 21. Door de blijvende stroom van tegenaanvallen daalt de voorsprong van de kopgroep nu heel snel. Is alles zo meteen te herdoen? . Door de blijvende stroom van tegenaanvallen daalt de voorsprong van de kopgroep nu heel snel. Is alles zo meteen te herdoen?

clock 13:21 Thomas De Gendt zet een aanval op. 13 uur 21. Thomas De Gendt zet een aanval op

clock 13:21 13 uur 21. Mate kan De Gendt en co niet volgen. Ondertussen heeft Mate de rol vooraan moeten lossen. Er blijven nog 3 vluchters over: Thomas De Gendt, Jetse Bol en David Villella. . Mate kan De Gendt en co niet volgen Ondertussen heeft Mate de rol vooraan moeten lossen. Er blijven nog 3 vluchters over: Thomas De Gendt, Jetse Bol en David Villella.

clock 13:18 13 uur 18. Het groepje De Gendt heeft nog altijd niet meer dan een halve minuut voorsprong. In het peloton geven ze het niet op. Buitrago is de volgende die een sprong probeert. . Het groepje De Gendt heeft nog altijd niet meer dan een halve minuut voorsprong. In het peloton geven ze het niet op. Buitrago is de volgende die een sprong probeert.

clock 13:17 13 uur 17. Remco Evenepoel: "We panikeren niet door de besmetting van Serry". Remco Evenepoel: "We panikeren niet door de besmetting van Serry"

clock 13:14 13 uur 14. Van den Berg houdt kopgroep kort. Julius van den Berg probeert het peloton dichtbij de kopgroep te houden. Bij EF Education zijn ze duidelijk niet blij dat er niemand van de ploeg erin geslaagd is om mee te glippen. . Van den Berg houdt kopgroep kort Julius van den Berg probeert het peloton dichtbij de kopgroep te houden. Bij EF Education zijn ze duidelijk niet blij dat er niemand van de ploeg erin geslaagd is om mee te glippen.

clock 13:06 13 uur 06. Richard Carapaz doet net als gisteren een poging om mee te zitten, maar als het van Quick-Step afhangt, blijft het bij vier vier vluchters vandaag. . Richard Carapaz doet net als gisteren een poging om mee te zitten, maar als het van Quick-Step afhangt, blijft het bij vier vier vluchters vandaag.

clock 13:04 13 uur 04. Mooi weer. Het weer is alvast geen issue vandaag. De zon schijnt en de temperatuur schommelt rond de 25 graden. Ideaal koersweer. . Mooi weer Het weer is alvast geen issue vandaag. De zon schijnt en de temperatuur schommelt rond de 25 graden. Ideaal koersweer.

clock 13:03 13 uur 03. De strijd om de vlucht is nog niet gestreden. Marc Soler blijft het proberen en ook Alaphilippe schuift af en toe mee. . De strijd om de vlucht is nog niet gestreden. Marc Soler blijft het proberen en ook Alaphilippe schuift af en toe mee.

clock 13:00 13 uur . Jean-Pierre Heynderickx (Bora-Hansgrohe): "Er zijn mogelijkheden voor de ontsnapping, misschien gaat Kelderman wel mee". Jean-Pierre Heynderickx (Bora-Hansgrohe): "Er zijn mogelijkheden voor de ontsnapping, misschien gaat Kelderman wel mee"

clock 12:58 12 uur 58. De tegenaanval gaat niet door. Froome en co zijn gegrepen door het peloton. De Gendt rijdt wel nog voorop. Villella, Bol en Mate zijn zijn metgezellen. . De tegenaanval gaat niet door. Froome en co zijn gegrepen door het peloton. De Gendt rijdt wel nog voorop. Villella, Bol en Mate zijn zijn metgezellen.

clock 12:55 12 uur 55. Vier koplopers, twaalf achtervolgers. De Gendt heeft het gezelschap van drie andere renners in de kop van de wedstrijd. Daarachter proberen 12 tegenaanvallers de aansluiting te maken. We herkennen onder meer Marc Soler, Santiago Buitrago, Gianni Vermeersch en... Chris Froome zowaar! . Vier koplopers, twaalf achtervolgers De Gendt heeft het gezelschap van drie andere renners in de kop van de wedstrijd. Daarachter proberen 12 tegenaanvallers de aansluiting te maken. We herkennen onder meer Marc Soler, Santiago Buitrago, Gianni Vermeersch en... Chris Froome zowaar!

clock 12:55 12 uur 55. En daar is Thomas De Gendt. We zagen hem nog niet veel in beeld, maar de ontsnappingskoning heeft blijkbaar zijn zinnen op de etappe van vandaag gezet. . En daar is Thomas De Gendt. We zagen hem nog niet veel in beeld, maar de ontsnappingskoning heeft blijkbaar zijn zinnen op de etappe van vandaag gezet.