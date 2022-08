De Vuelta eindigt vandaag op muur tot 24 procent: kijk vanaf 13.30 uur

clock 09:15 09 uur 15. Het niveau in deze Vuelta ligt heel hoog. Er wordt hard gereden. Er kan nog een heleboel gebeuren in de komende 2 weken. Ik groei langzaam in deze ronde. Uitdager Primoz Roglic, driedubbel titelverdediger. Het niveau in deze Vuelta ligt heel hoog. Er wordt hard gereden. Er kan nog een heleboel gebeuren in de komende 2 weken. Ik groei langzaam in deze ronde. Uitdager Primoz Roglic, driedubbel titelverdediger

Er kan altijd heel veel gebeuren. Maar het zijn percentages en aankomsten waar ik heel hard op gewerkt heb. Als ik dezelfde benen heb als zaterdag, zou ik normaal gezien niet in de problemen mogen komen. Leider Remco Evenepoel.

De Muur van Les Praeres. Een Muur zoals die in Hoei, maar dan 3 keer langer. Les Praeres de Nava is 3,9 km aan gemiddeld 12,9 procent. Achtereenvolgens krijgen we stukken van 12%, 14,5%, 23%, 16,3%, 10%, 4%, 14,5%, 24% en 10,3%. Het is als een geitenpad: smal en met korrelig asfalt.

Simon Yates won er in 2018 en pakte er ook de leiderstrui.

Live op Sporza. Volg de koers hier met tekst van bij de start om 12.53 u. Beeld is er vanaf 13.30 u. op Eén en in onze livestream. Ook Radio 1 is erbij met flitsen.