Remco Evenepoel verdedigt rode trui met verve, Jay Vine heerst weer op aankomst bergop

Jay Vine: "Ik wist in het begin niet meteen dat we weg gingen blijven, maar in de vallei hadden we plots een heel goede groep en Quick-Step was enkel aan het controleren. Toen wist ik dat de ritzege erin zat."

"Op de slotklim ging Loetsenko er eerst vandoor en ik zat in zijn wiel dus ik

besliste om hem te volgen. Toen hij stopte, wist ik dat het nog een inspanning van zo’n 25 minuten was – ongeveer wat ik twee dagen geleden deed – en toen besloot ik om ervoor te gaan. Plots zat er niemand meer in mijn wiel."

"Het is echt ongelooflijk om twee ritzeges te pakken. Door die eerste zege had ik zoveel zelfvertrouwen gekregen. Ik reed zonder druk rond, omdat ik sowieso de bergtrui al had als beloning. Ik heb echt genoten van vandaag."