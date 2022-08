LIVESTREAM: Sterke kopgroep met Landa doet gooi naar ritwinst, Quick-Step houdt controle

clock 15:42 José . 15 uur 42. José <3

clock 15:36 15 uur 36. Leider Evenepoel is nog niet in de problemen gekomen vandaag. Een aanval van Carapaz vroeg in de etappe zorgde heel even voor wat paniek, maar nu lijkt Quick-Step alles onder controle te hebben. Benieuwd hoeveel knechten er straks overblijven op de slotklim. . Leider Evenepoel is nog niet in de problemen gekomen vandaag. Een aanval van Carapaz vroeg in de etappe zorgde heel even voor wat paniek, maar nu lijkt Quick-Step alles onder controle te hebben. Benieuwd hoeveel knechten er straks overblijven op de slotklim.

clock 15:32 Exit Itamar Einhorn. Itamar Einhorn is de volgende die er de brui aan geeft. De sprinter van Israel-Premier Tech is al de zesde opgever vandaag. . 15 uur 32. give up Exit Itamar Einhorn Itamar Einhorn is de volgende die er de brui aan geeft. De sprinter van Israel-Premier Tech is al de zesde opgever vandaag.

clock 15:30 4'09". De kopgroep is bezig aan een stukje doorheen de vallei. De volgende col komt er pas aan binnen een tiental kilometer. De tien leiders hebben een voorgift van meer dan vier minuten. . 15 uur 30. time difference 4'09" De kopgroep is bezig aan een stukje doorheen de vallei. De volgende col komt er pas aan binnen een tiental kilometer. De tien leiders hebben een voorgift van meer dan vier minuten.

clock 15:22 15 uur 22. Favorieten dagzege. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat de ritwinnaar straks uit deze sterke kopgroep komt. Jay Vine en Marc Soler toonden eerder deze Vuelta al dat ze over goede benen beschikken, allebei boekten ze een etappezege. Verder kijken we uiteraard naar Mikel Landa en Thibaut Pinot, die in het verleden al meermaals bewezen dat ze voor dit werk gemaakt zijn. Ook vreemde vlerk Aleksej Loetsenko kan een taaie klant worden. . Favorieten dagzege Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat de ritwinnaar straks uit deze sterke kopgroep komt. Jay Vine en Marc Soler toonden eerder deze Vuelta al dat ze over goede benen beschikken, allebei boekten ze een etappezege. Verder kijken we uiteraard naar Mikel Landa en Thibaut Pinot, die in het verleden al meermaals bewezen dat ze voor dit werk gemaakt zijn. Ook vreemde vlerk Aleksej Loetsenko kan een taaie klant worden.

clock 15:17 15 uur 17. We hebben nu de helft van de beklimmingen achter de rug. Er volgen nog twee opwarmertjes van derde categorie voor we aan de loodzware slotklim beginnen. Daar kunnen we vuurwerk verwachten tussen de klassementsmannen. . We hebben nu de helft van de beklimmingen achter de rug. Er volgen nog twee opwarmertjes van derde categorie voor we aan de loodzware slotklim beginnen. Daar kunnen we vuurwerk verwachten tussen de klassementsmannen.

clock 15:15 3 op 3 voor Vine. Jay Vine is een uitstekende zaak aan het doen in het bergklassement. Ook op de top van de Santo Emiliano pakt hij het maximum van de punten. Hij krijgt er drie stuks bij. . 15 uur 15. mountain 3 op 3 voor Vine Jay Vine is een uitstekende zaak aan het doen in het bergklassement. Ook op de top van de Santo Emiliano pakt hij het maximum van de punten. Hij krijgt er drie stuks bij.

clock 15:14 37,7 km/uur. Na twee uurtjes koers bedraagt de gemiddelde snelheid 37,7 km/uur. Toch niet traag, gezien de vele hoogtemeters die we al achter de rug hebben. . 15 uur 14. average speed 37,7 km/uur Na twee uurtjes koers bedraagt de gemiddelde snelheid 37,7 km/uur. Toch niet traag, gezien de vele hoogtemeters die we al achter de rug hebben.

clock 15:13 Hopelijk kunnen we straks zien wie er als eerste over de meet komt. 15 uur 13. Hopelijk kunnen we straks zien wie er als eerste over de meet komt.

clock 15:08 15 uur 08. De voltallige ploeg van The Wolfpack zit gegroepeerd op de voorposten van het peloton. Evenepoel voelt zich op zijn gemak tussen al dat blauwe geweld, hij zwaait eens naar de camera. . De voltallige ploeg van The Wolfpack zit gegroepeerd op de voorposten van het peloton. Evenepoel voelt zich op zijn gemak tussen al dat blauwe geweld, hij zwaait eens naar de camera.

clock 15:06 15 uur 06. Quick-Step heeft dan misschien geen Tim Declercq in deze Vuelta, maar ze hebben wel Remi Cavagna. En die moet daar zeker niet voor onder doen. José De Cauwer. Quick-Step heeft dan misschien geen Tim Declercq in deze Vuelta, maar ze hebben wel Remi Cavagna. En die moet daar zeker niet voor onder doen. José De Cauwer

clock 15:01 15 uur 01. Santo Emiliano. Na de afdaling van de Mozqueta gaan de renners meteen weer klimmen. De Santo Emiliano (5,4 km aan 5,5%) is de volgende hindernis, een klim van derde categorie. . Santo Emiliano Na de afdaling van de Mozqueta gaan de renners meteen weer klimmen. De Santo Emiliano (5,4 km aan 5,5%) is de volgende hindernis, een klim van derde categorie.

clock 14:58 14 uur 58. Ook Wout Poels heeft een schuivertje gemaakt. Gelukkig zonder al te veel erg. De Nederlander keert terug in het peloton. . Ook Wout Poels heeft een schuivertje gemaakt. Gelukkig zonder al te veel erg. De Nederlander keert terug in het peloton.

clock 14:57 14 uur 57. Langelloti in ziekenwagen. Er is meer nieuws over de onfortuinlijke Langelloti. De Monegask zou gevallen zijn en is intussen weggevoerd met de ziekenwagen. Er wordt gevreesd voor een sleutelbeenbreuk en een hersenschudding. . Langelloti in ziekenwagen Er is meer nieuws over de onfortuinlijke Langelloti. De Monegask zou gevallen zijn en is intussen weggevoerd met de ziekenwagen. Er wordt gevreesd voor een sleutelbeenbreuk en een hersenschudding.

clock 14:54 3'47". Hoewel Cavagna toch redelijk tempo rijdt in de achtervolging, wordt de voorsprong van de kopgroep geleidelijk aan groter. We gaan richting de vier minuten. . 14 uur 54. time difference 3'47" Hoewel Cavagna toch redelijk tempo rijdt in de achtervolging, wordt de voorsprong van de kopgroep geleidelijk aan groter. We gaan richting de vier minuten.

clock 14:53 5 punten extra voor Vine. Op de top van de Mozqueta heeft Vine zoals verwacht de punten opgeraapt. Ook Pinot en Soler graaiden nog een paar punten mee. . 14 uur 53. mountain 5 punten extra voor Vine Op de top van de Mozqueta heeft Vine zoals verwacht de punten opgeraapt. Ook Pinot en Soler graaiden nog een paar punten mee.

clock 14:52 14 uur 52. Een hele sterke kopgroep met veel kwaliteit in. José De Cauwer. Een hele sterke kopgroep met veel kwaliteit in. José De Cauwer

clock 14:48 Als je ze zo op een rijtje ziet staan, valt het toch op dat er heel wat klinkende namen in de kopgroep zitten... Kunnen zij straks strijden voor de ritwinst? 14 uur 48. Als je ze zo op een rijtje ziet staan, valt het toch op dat er heel wat klinkende namen in de kopgroep zitten... Kunnen zij straks strijden voor de ritwinst?

clock 14:44 14 uur 44. Armirail offert zich helemaal op in dienst van zijn kopmannen. Zijn berenwerk zorgt voor een lichte uitbreiding van de voorsprong. Nog een kilometer tot de top van de Mozqueta. . Armirail offert zich helemaal op in dienst van zijn kopmannen. Zijn berenwerk zorgt voor een lichte uitbreiding van de voorsprong. Nog een kilometer tot de top van de Mozqueta.

clock 14:41 Opgave bollentrui. We krijgen met zekerheid een nieuwe leider in het bergklassement. De huidige leider, Victor Langelloti, is zopas uit de koers gestapt. . 14 uur 41. give up Opgave bollentrui We krijgen met zekerheid een nieuwe leider in het bergklassement. De huidige leider, Victor Langelloti, is zopas uit de koers gestapt.

clock 14:41 De kopgroep doet een gooi naar de dagwinst. 14 uur 41. De kopgroep doet een gooi naar de dagwinst

clock 14:36 14 uur 36. U heeft nog de namen te goed van de koplopers: Mads Pedersen, Jay Vine, Marc Soler, Thibaut Pinot, Sebastian Reichenbach, Rein Taaramäe, Lucas Hamilton, Mikel Landa, Bruno Armirail en Aleksej Loetsenko. . U heeft nog de namen te goed van de koplopers: Mads Pedersen, Jay Vine, Marc Soler, Thibaut Pinot, Sebastian Reichenbach, Rein Taaramäe, Lucas Hamilton, Mikel Landa, Bruno Armirail en Aleksej Loetsenko.

clock 14:34 14 uur 34. Alto de la Mozqueta. Ondertussen zijn we toe aan de tweede klim van de dag: de Alto de la Mozqueta (7,2 km aan 6,1%). Op de top kan Jay Vine zijn voorsprong in het bergklassement verder proberen uit te breiden. . Alto de la Mozqueta Ondertussen zijn we toe aan de tweede klim van de dag: de Alto de la Mozqueta (7,2 km aan 6,1%). Op de top kan Jay Vine zijn voorsprong in het bergklassement verder proberen uit te breiden.

clock 14:30 2'45". Het scenario ligt nu wel voor even vast. Cavagna heeft de kopgroep 2'45" gegund, maar nu houdt de Fransman de leiband naar de kopgroep goed vast. Het verschil blijft constant. . 14 uur 30. time difference 2'45" Het scenario ligt nu wel voor even vast. Cavagna heeft de kopgroep 2'45" gegund, maar nu houdt de Fransman de leiband naar de kopgroep goed vast. Het verschil blijft constant.

clock 14:27 14 uur 27. Tien koplopers. Missie volbracht voor Bruno Armirail. Hij is erin geslaagd om zijn twee kopmannen Reichenbach en Pinot af te zetten in de spits van de koers. We tellen nu tien leiders. . Tien koplopers Missie volbracht voor Bruno Armirail. Hij is erin geslaagd om zijn twee kopmannen Reichenbach en Pinot af te zetten in de spits van de koers. We tellen nu tien leiders.

clock 14:26 14 uur 26. Cavagna doet wat hij graag doet: op kop van het peloton rijden zonder al te veel na te denken. . Cavagna doet wat hij graag doet: op kop van het peloton rijden zonder al te veel na te denken.

clock 14:20 14 uur 20. Situatie. Na een uur koers is dit de situatie: Zeven koplopers op 116 kilometer van de streep Pinot, Armirail en Reichenbach op 45" Peloton op 2'16" . Situatie Na een uur koers is dit de situatie: Zeven koplopers op 116 kilometer van de streep Pinot, Armirail en Reichenbach op 45" Peloton op 2'16"

clock 14:18 14 uur 18. Landa "grootste" gevaar. Vooraan is Mikel Landa de best geplaatste renner. Evenepoel hoeft evenwel niet te panikeren, de Spanjaard heeft meer dan 6 minuten achterstand in het klassement. . Landa "grootste" gevaar Vooraan is Mikel Landa de best geplaatste renner. Evenepoel hoeft evenwel niet te panikeren, de Spanjaard heeft meer dan 6 minuten achterstand in het klassement.

clock 14:17 14 uur 17. Pinot en Reichenbach hebben met Armirail nog een extra knecht mee om hen naar de kopgroep te loodsen. . Pinot en Reichenbach hebben met Armirail nog een extra knecht mee om hen naar de kopgroep te loodsen.

clock 14:14 14 uur 14. Renaat en José zijn eraan begonnen. U hoeft niets meer van de koers te missen vandaag. Op Eén zijn Renaat en José aan hun shift begonnen. Geniet van dit explosief ritje! . Renaat en José zijn eraan begonnen U hoeft niets meer van de koers te missen vandaag. Op Eén zijn Renaat en José aan hun shift begonnen. Geniet van dit explosief ritje!

clock 14:08 14 uur 08. Groupama heeft de boot gemist. Pinot en Reichenbach proberen met hun tweetjes alsnog bij de kopgroep te komen. . Groupama heeft de boot gemist. Pinot en Reichenbach proberen met hun tweetjes alsnog bij de kopgroep te komen.

clock 14:06 14 uur 06. Landa mee met kopgroep. Het verschil loopt op. We kijken wie er nog de sprong heeft kunnen maken naar Vine en Soler. Taaramäe, Landa en Pedersen zijn zeker mee. . Landa mee met kopgroep Het verschil loopt op. We kijken wie er nog de sprong heeft kunnen maken naar Vine en Soler. Taaramäe, Landa en Pedersen zijn zeker mee.

clock 14:04 14 uur 04. Devenyns geeft zijn zegen. De kopgroep lijkt vertrokken. Devenyns is tevreden met de renners die zijn kunnen meeglippen, hij legt het peloton lam. . Devenyns geeft zijn zegen De kopgroep lijkt vertrokken. Devenyns is tevreden met de renners die zijn kunnen meeglippen, hij legt het peloton lam.

clock 14:01 14 uur 01. Terwijl Mikel Landa meeschuift met een tegenaanval, haakt Masnada achteraan in het peloton af. De Italiaan van Quick-Step zou in normale doen nochtans lang bij zijn kopman moeten kunnen blijven in een rit als deze. . Terwijl Mikel Landa meeschuift met een tegenaanval, haakt Masnada achteraan in het peloton af. De Italiaan van Quick-Step zou in normale doen nochtans lang bij zijn kopman moeten kunnen blijven in een rit als deze.

clock 13:54 20". Veel ruimte krijgen de twee koplopers nog niet. Hun voorsprong bedraagt zo'n 20". Achter hen is alles terug samengetroept. . 13 uur 54. time difference 20" Veel ruimte krijgen de twee koplopers nog niet. Hun voorsprong bedraagt zo'n 20". Achter hen is alles terug samengetroept.

clock 13:51 13 uur 51. Vine en Soler zetten hun inspanning door en proberen met hun tweetjes weg te rijden van de rest. . Vine en Soler zetten hun inspanning door en proberen met hun tweetjes weg te rijden van de rest.

clock 13:50 Punten voor Vine. Jay Vine lijkt weer goede benen te hebben. Hij pakt de punten op de eerste col van de dag en is daardoor ook virtueel bergkoning. Soler komt als tweede boven. . 13 uur 50. mountain Punten voor Vine Jay Vine lijkt weer goede benen te hebben. Hij pakt de punten op de eerste col van de dag en is daardoor ook virtueel bergkoning. Soler komt als tweede boven.

clock 13:48 13 uur 48. Carapaz laat zich terug uitzakken. Of kan hij gewoon het tempo niet volgen? Alleszins een rare actie van de Ecuadoraan. Evenepoel haalt opgelucht adem. . Carapaz laat zich terug uitzakken. Of kan hij gewoon het tempo niet volgen? Alleszins een rare actie van de Ecuadoraan. Evenepoel haalt opgelucht adem.

clock 13:46 13 uur 46. Alle hens aan dek in het peloton. Quick-Step heeft al heel wat volk moeten opsouperen om de boel te controleren. Evenepoel heeft enkel nog Van Wilder en Alaphilippe in steun. De aanval van Carapaz zorgt toch voor onrust. . Alle hens aan dek in het peloton Quick-Step heeft al heel wat volk moeten opsouperen om de boel te controleren. Evenepoel heeft enkel nog Van Wilder en Alaphilippe in steun. De aanval van Carapaz zorgt toch voor onrust.

clock 13:43 13 uur 43. Het is een typische start van een bergrit. Over heel de col rijden renners verspreid rond. Richard Carapaz probeert ondertussen naar de kopgroep toe te rijden. De olympische kampioen heeft ook Valverde en Dennis meegenomen. . Het is een typische start van een bergrit. Over heel de col rijden renners verspreid rond. Richard Carapaz probeert ondertussen naar de kopgroep toe te rijden. De olympische kampioen heeft ook Valverde en Dennis meegenomen.

clock 13:38 13 uur 38. We hebben een kopgroep van een twaalftal renners. Daarbij zitten enkele mooie namen. We noemden al Vine, Loetsenko en Padun, maar ook Pinot, McNulty en Gesbert zijn mee. . We hebben een kopgroep van een twaalftal renners. Daarbij zitten enkele mooie namen. We noemden al Vine, Loetsenko en Padun, maar ook Pinot, McNulty en Gesbert zijn mee.

clock 13:34 13 uur 34. Gezelschap voor Loetsenko. De Alto de la Collodonna is ook officieel begonnen. Loetsenko heeft ondertussen gezelschap gekregen. We herkennen onder anderen Vine, Stannard en Padun. . Gezelschap voor Loetsenko De Alto de la Collodonna is ook officieel begonnen. Loetsenko heeft ondertussen gezelschap gekregen. We herkennen onder anderen Vine, Stannard en Padun.

clock 13:32 13 uur 32. Loetsenko is de eerste die het probeert. Ook Soler wil graag meeglippen. . Loetsenko is de eerste die het probeert. Ook Soler wil graag meeglippen.

clock 13:30 13 uur 30. Rustige start voorlopig. Niemand voelt zich geroepen om een eerste aanval op poten te zetten. Ze wachten blijkbaar allemaal op de zwaardere stukken van Alto de la Collodonna. . Rustige start voorlopig. Niemand voelt zich geroepen om een eerste aanval op poten te zetten. Ze wachten blijkbaar allemaal op de zwaardere stukken van Alto de la Collodonna.

clock 13:30 13 uur 30. We zijn weg. De neutrale aanloop duurde behoorlijk lang, maar nu is het peloton echt vertrokken voor rit 8 in deze Vuelta. Kan Evenepoel zijn rode leiderstrui behouden? Over 153 kilometer weten we het. . We zijn weg De neutrale aanloop duurde behoorlijk lang, maar nu is het peloton echt vertrokken voor rit 8 in deze Vuelta. Kan Evenepoel zijn rode leiderstrui behouden? Over 153 kilometer weten we het.

clock 13:19 13 uur 19. Bergop van in de start. Wanneer de vlag zwaait, gaan de voorwielen van de renners meteen omhoog. We beginnen er zo dadelijk aan met de Alto de la Collodonna (6,4 km aan 7%), een klim van tweede categorie. Wie in de vroege vlucht wil geraken zal dus over goede klimbenen moeten beschikken. . Bergop van in de start Wanneer de vlag zwaait, gaan de voorwielen van de renners meteen omhoog. We beginnen er zo dadelijk aan met de Alto de la Collodonna (6,4 km aan 7%), een klim van tweede categorie. Wie in de vroege vlucht wil geraken zal dus over goede klimbenen moeten beschikken.

clock 13:12 13 uur 12 match begonnen start time Officieuze start De pedalen draaien, we zijn eraan begonnen in startplaats Pola de Lavaiana. Eerst nog enkele neutrale kilometers vooraleer het klimspektaktel losbarst.

clock 13:01 Jake Stewart is ziek en is de vierde opgever van de dag. 13 uur 01. Jake Stewart is ziek en is de vierde opgever van de dag.

clock 12:37 12 uur 37. Klimmen en klauteren. Ook de aanloop naar de slotcol is behoorlijk pittig. Het peloton moet eerst twee cols over van tweede categorie (Alto de la Collodonna en de Alto de la Mozqueta) en drie van derde (de Santo Emiliano, de Puerto de Tenebredo en de Puerto de Perlavia). In totaal is deze etappe goed voor 153 kilometer en 3751 hoogtemeters. . Klimmen en klauteren Ook de aanloop naar de slotcol is behoorlijk pittig. Het peloton moet eerst twee cols over van tweede categorie (Alto de la Collodonna en de Alto de la Mozqueta) en drie van derde (de Santo Emiliano, de Puerto de Tenebredo en de Puerto de Perlavia). In totaal is deze etappe goed voor 153 kilometer en 3751 hoogtemeters.

clock 12:30 Ook bij Team DSM is covid een spelbreker. 12 uur 30. Ook bij Team DSM is covid een spelbreker.

clock 12:30 Delaplace gaat niet meer van start. 12 uur 30. Delaplace gaat niet meer van start.

clock 12:22 12 uur 22. Bevestigt Evenepoel? De loodzware slotklim zorgt voor een nieuwe belangrijke dag voor de klassementsmannen. Evenepoel liet al weten dat hij graag zijn leiderstrui tot de rustdag wil behouden. De jongeman uit Schepdaal zal dus uit zijn pijp moeten komen vandaag. Roglic, Mas, O'Connor, Yates en Ayuso lijken de belangrijkste uitdagers. . Bevestigt Evenepoel? De loodzware slotklim zorgt voor een nieuwe belangrijke dag voor de klassementsmannen. Evenepoel liet al weten dat hij graag zijn leiderstrui tot de rustdag wil behouden. De jongeman uit Schepdaal zal dus uit zijn pijp moeten komen vandaag. Roglic, Mas, O'Connor, Yates en Ayuso lijken de belangrijkste uitdagers.

clock 10:39 10 uur 39. Ik pak het aan zoals donderdag: ik zie hoe de koers verloopt. De slotklim is lastiger: een beetje korter, maar toch wel iets steiler. Enric Mas lijkt me de sterkste klimmer. Het is nog lang, er zullen ook bondgenoten gemaakt moeten worden. Ik probeer zo ontspannen mogelijk te rijden naar de slotklim en dan moet alles eruit. Remco Evenepoel. Ik pak het aan zoals donderdag: ik zie hoe de koers verloopt. De slotklim is lastiger: een beetje korter, maar toch wel iets steiler. Enric Mas lijkt me de sterkste klimmer. Het is nog lang, er zullen ook bondgenoten gemaakt moeten worden. Ik probeer zo ontspannen mogelijk te rijden naar de slotklim en dan moet alles eruit. Remco Evenepoel

clock 10:00 10 uur . Aankomst op onbekend monster. "Onmenselijk, ongezond", klinkt het in artikels over de 2e slotklim in deze Vuelta. Elk jaar tovert de Vuelta een nieuwe beestachtige klim uit haar hoed. Deze keer valt de Collado Fancuaya die eer te beurt: 9 km klimmen met een gemiddelde stijging van 10%. De steile slotklim oogt in het begin nog lief voor de renners. Maar met pieken tot 17 procent zullen de klassementsmentsmannen in de slotkilometers een eerste echte veldslag uitvechten. . Aankomst op onbekend monster "Onmenselijk, ongezond", klinkt het in artikels over de 2e slotklim in deze Vuelta.



Elk jaar tovert de Vuelta een nieuwe beestachtige klim uit haar hoed. Deze keer valt de Collado Fancuaya die eer te beurt: 9 km klimmen met een gemiddelde stijging van 10%.



De steile slotklim oogt in het begin nog lief voor de renners. Maar met pieken tot 17 procent zullen de klassementsmentsmannen in de slotkilometers een eerste echte veldslag uitvechten.

