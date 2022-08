Aankomst bergop op monster in Vuelta: kijk vanaf 14.05 u. naar leider Evenepoel en co.

Ik pak het aan zoals donderdag: ik zie hoe de koers verloopt. De slotklim is lastiger: een beetje korter, maar toch wel iets steiler. Enric Mas lijkt me de sterkste klimmer. Het is nog lang, er zullen ook bondgenoten gemaakt moeten worden. Ik probeer zo ontspannen mogelijk te rijden naar de slotklim en dan moet alles eruit.

10 uur 39. Ik pak het aan zoals donderdag: ik zie hoe de koers verloopt. De slotklim is lastiger: een beetje korter, maar toch wel iets steiler. Enric Mas lijkt me de sterkste klimmer. Het is nog lang, er zullen ook bondgenoten gemaakt moeten worden. Ik probeer zo ontspannen mogelijk te rijden naar de slotklim en dan moet alles eruit. Remco Evenepoel.

clock 10:00

10 uur . Aankomst op onbekend monster. "Onmenselijk, ongezond", klinkt het in artikels over de 2e slotklim in deze Vuelta. Elk jaar tovert de Vuelta een nieuwe beestachtige klim uit haar hoed. Deze keer valt de Collado Fancuaya die eer te beurt: 9 km klimmen met een gemiddelde stijging van 10%. De steile slotklim oogt in het begin nog lief voor de renners. Maar met pieken tot 17 procent zullen de klassementsmentsmannen in de slotkilometers een eerste echte veldslag uitvechten. .