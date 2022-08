LIVE Vuelta: Eerste rode dag van Evenepoel, vallen de Belgen mee aan?

Remco Evenepoel is gisteren als rode trui uit de mist getreden. Zijn eerste dag als leider in de Vuelta is een lange tocht door Cantabrië met een eindeloze klim als zwaarste obstakel. Het is een uitnodiging voor de aanvallers of sturen sterke sprinters aan op een spurt? Kijk vanaf 15.50 u naar Eén of op deze pagina met livestream.