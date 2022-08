LIVE Vuelta: 6 leiders met Jimmy Janssens, controle van Trek en BikeExchange

clock 14:17 14 uur 17. Er worden zowaar enkele scheurtjes gemeld in het peloton, dat nog altijd op 4'06" gesignaleerd wordt. Wellicht koekt alles weldra weer samen. . Er worden zowaar enkele scheurtjes gemeld in het peloton, dat nog altijd op 4'06" gesignaleerd wordt. Wellicht koekt alles weldra weer samen.

clock 14:13 14 uur 13. Voor Quick Step-Alpha Vinyl wordt het dankzij dit scenario een zeer goedkope dag. Fred Wright is de best geplaatste: 21'57". En BikeExchange en Trek-Segafredo voeren het peloton aan. . Voor Quick Step-Alpha Vinyl wordt het dankzij dit scenario een zeer goedkope dag. Fred Wright is de best geplaatste: 21'57". En BikeExchange en Trek-Segafredo voeren het peloton aan.

clock 14:06 14 uur 06. Bij Cofidis kunnen ze in de Vuelta altijd rekenen op de broertjes Herrada. Jesus is nu de veldheer in de spits van de koers. In 2019 won hij een etappe in de Vuelta. . Bij Cofidis kunnen ze in de Vuelta altijd rekenen op de broertjes Herrada. Jesus is nu de veldheer in de spits van de koers. In 2019 won hij een etappe in de Vuelta.

clock 14:01 14 uur 01. Samuele Battistella (23) is de gezant van Astana. De Italiaan zou normaal deelnemen aan de Tour, maar werd in Denemarken uitgeschakeld door het coronavirus. In 2019 werd hij wereldkampioen bij de beloften in Harrogate voor Stefan Bissegger, Tom Pidcock, Sergio Higuita, Andreas Kron en Tobias Foss. . Samuele Battistella (23) is de gezant van Astana. De Italiaan zou normaal deelnemen aan de Tour, maar werd in Denemarken uitgeschakeld door het coronavirus. In 2019 werd hij wereldkampioen bij de beloften in Harrogate voor Stefan Bissegger, Tom Pidcock, Sergio Higuita, Andreas Kron en Tobias Foss.

clock 13:55 13 uur 55.

clock 13:54 13 uur 54. Ik kon de aanval van Remco Evenepoel en Enric Mas niet beantwoorden. Ze waren gewoon te sterk. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe). Ik kon de aanval van Remco Evenepoel en Enric Mas niet beantwoorden. Ze waren gewoon te sterk. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe)

clock 13:50 13 uur 50. Na 51 kilometer blijft het verschil zachtjes oplopen: 4'03". . Na 51 kilometer blijft het verschil zachtjes oplopen: 4'03".

clock 13:48 13 uur 48. Dat Trek-Segafredo instructies uitdeelt in het peloton, hoeft niet te verbazen. Mads Pedersen sprak bij de start klare taal: "Ja, ik wil eindelijk winnen", zegt de Deen, al 3 keer 2e in deze Vuelta. "En de groene trui blijft een doel." Sam Bennett heeft een voorsprong van 9 punten in dat klassement. . Dat Trek-Segafredo instructies uitdeelt in het peloton, hoeft niet te verbazen. Mads Pedersen sprak bij de start klare taal: "Ja, ik wil eindelijk winnen", zegt de Deen, al 3 keer 2e in deze Vuelta. "En de groene trui blijft een doel." Sam Bennett heeft een voorsprong van 9 punten in dat klassement.

clock 13:41 13 uur 41. Het eerste uur is beëindigd met 46,1 kilometer op de teller. De achterstand van het peloton is op deze glooiende wegen toch nog wat opgelopen: 3'37". . Het eerste uur is beëindigd met 46,1 kilometer op de teller. De achterstand van het peloton is op deze glooiende wegen toch nog wat opgelopen: 3'37".

clock 13:34 13 uur 34. Wout Poels: "Mijn toekomst? Ik fiets nog zeker 2 jaar. Bij deze ploeg? Dat zit er wel in, ja". Wout Poels: "Mijn toekomst? Ik fiets nog zeker 2 jaar. Bij deze ploeg? Dat zit er wel in, ja"

clock 13:33 13 uur 33. Ik ben benieuwd of Remco Evenepoel het volhoudt, maar het ziet er wel goed uit. . Wout Poels (Bahrain Victorious). Ik ben benieuwd of Remco Evenepoel het volhoudt, maar het ziet er wel goed uit. Wout Poels (Bahrain Victorious)

clock 13:31 3'07". 3'07", dat moet zowat de maximumvoorsprong zijn. Aan het einde van het eerste uur ligt het scenario nu voor eventjes in steen gebeiteld. . 13 uur 31. time difference 3'07" 3'07", dat moet zowat de maximumvoorsprong zijn. Aan het einde van het eerste uur ligt het scenario nu voor eventjes in steen gebeiteld.

clock 13:28 13 uur 28. Bij Lotto-Soudal hopen ze dat de vlucht het rekt tot aan de finish, want Harry Sweeny (24) heeft in de Ronde van de Ain zijn goeie vorm nog getoond. Hij werd 2e in de afsluitende etappe. Het 24-jarige Australische klimmertje stak in de Tour van vorig jaar zijn hand uit naar ritwinst: hij werd 3e na Nils Politt en Imanol Erviti in Nîmes. . Bij Lotto-Soudal hopen ze dat de vlucht het rekt tot aan de finish, want Harry Sweeny (24) heeft in de Ronde van de Ain zijn goeie vorm nog getoond. Hij werd 2e in de afsluitende etappe. Het 24-jarige Australische klimmertje stak in de Tour van vorig jaar zijn hand uit naar ritwinst: hij werd 3e na Nils Politt en Imanol Erviti in Nîmes.

clock 13:23 13 uur 23. Trek-Segafredo wil Mads Pedersen een extra boost geven en trekt ook naar het front. Dat is ook nodig bij een achterstand van 3'06". . Trek-Segafredo wil Mads Pedersen een extra boost geven en trekt ook naar het front. Dat is ook nodig bij een achterstand van 3'06".

clock 13:21 13 uur 21. Zit de ritwinnaar verborgen in het peloton?

clock 13:16 13 uur 16. Bij een achterstand van 2'40" is het ietwat verrassend BikeExchange dat zich op kop van het peloton nestelt. Gelooft Kaden Groves dat dit terrein binnen zijn capaciteiten past? . Bij een achterstand van 2'40" is het ietwat verrassend BikeExchange dat zich op kop van het peloton nestelt. Gelooft Kaden Groves dat dit terrein binnen zijn capaciteiten past?

clock 13:15 13 uur 15. Fred Wright (23) is ongetwijfeld een van de motoren voorin. De Brit werd 7e in de Ronde van Vlaanderen en charmeerde ook heel hard in de Tour met onder meer een 2e plaats na Mads Pedersen in Saint-Etienne. In deze Vuelta greep hij woensdag met een 3e stek net naast het rood. . Fred Wright (23) is ongetwijfeld een van de motoren voorin. De Brit werd 7e in de Ronde van Vlaanderen en charmeerde ook heel hard in de Tour met onder meer een 2e plaats na Mads Pedersen in Saint-Etienne. In deze Vuelta greep hij woensdag met een 3e stek net naast het rood.

clock 13:12 13 uur 12. Er is nog geen man overboord. Gisteren was een mindere dag, maar we hopen dat we de rollen nog kunnen omdraaien. . Grischa Niermann (ploegleider Jumbo-Visma). Er is nog geen man overboord. Gisteren was een mindere dag, maar we hopen dat we de rollen nog kunnen omdraaien. Grischa Niermann (ploegleider Jumbo-Visma)