LIVESTREAM: Quick Step ment voor Evenepoel, regen op de slotklim

clock 16:05 16 uur 05. Vervaeke leidt debatten in peloton. Koploper Padoen klimt sneller dan het peloton. Louis Vervaeke rijdt zich daar de ziel uit het lijf. Met Alaphilippe heeft Evenepoel nog een extra pion voor zich uitrijden.

clock 15:59 15 uur 59. De betere klimmers komen boven water in de spits van de koers. Na Padoen rukt Masnada zich los uit het groepje van Bakelants. De sleutel ligt in handen van Quick Step-Alpha Vinyl, dat het tempo hoog blijft houden in het peloton.



clock 15:58 15 uur 58. "Padoen in goede doen kan hele rare dingen doen".

clock 15:57 15 uur 57. Padoen solo. De kopgroep versplintert helemaal op de Collada de Brenes, de voorlaatste klim van de dag. Bakelants en Meurisse overleefden de eerste schifting. Maar wanneer Padoen op zijn gaspedaal staat, kan niemand volgen.



clock 15:56 15 uur 56. Alaphilippe ment voor Evenepoel. Quick Step-Alpha Vinyl heeft een plan. Wereldkampioen Alaphilippe heeft zich op kop van het peloton gezet, Evenepoel volgt in zijn spoor.

clock 15:55 15 uur 55. Noem dit gerust de eerste echte bergrit van deze Vuelta. Renaat Schotte.

clock 15:54 15 uur 54. Kijk nu live. Renaat heeft het woord genomen in onze uitzending, te bekijken op Eén of op deze pagina (met livestream). Veel kijkplezier! . Kijk nu live Renaat heeft het woord genomen in onze uitzending, te bekijken op Eén of op deze pagina (met livestream). Veel kijkplezier!

clock 15:51 15 uur 51. Carl Fredrik Hagen blijft liggen na zware val in peloton.

clock 15:50 Zware val in het peloton. Ook in het peloton gaan ze massaal ten gronde. Mühlberger en Rochas zijn betrokken bij de valpartij. Carl Fredrik Hagen van Israel-Premier Tech is er het ergst aan toe en blijft liggen.



clock 15:49 Cataldo valt in kopgroep. Nog voor het opdraaien van de klim smakt Dario Cataldo (Trek-Segafredo) tegen het asfalt. Op het eerste gezicht lijkt de schade mee te vallen.

clock 15:46 2e van 3 beklimmingen. Voorin snijden Bakelants, Meurisse en co zo dadelijk de Collada de Brenes aan. Een snedige klim van 6,8 km en een gemiddelde stijging van 8,2%. Vooral de afdaling zou er door de regen gevaarlijk kunnen bij liggen.



clock 15:45 15 uur 45. Ineos ment. Het is de jonge Luke Plapp die er nu een snok aan geeft in het peloton. In dienst van olympisch kampioen Richard Carapaz? Of beschikt Pavel Sivakov bij Ineos vandaag over een koppel winnaarsbenen? . Ineos ment Het is de jonge Luke Plapp die er nu een snok aan geeft in het peloton. In dienst van olympisch kampioen Richard Carapaz? Of beschikt Pavel Sivakov bij Ineos vandaag over een koppel winnaarsbenen?

clock 15:44 15 uur 44. Op een aankomst bergop moet ik natuurlijk mee zijn met de besten. Het hoofddoel is de rode trui in Madrid. Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Op een aankomst bergop moet ik natuurlijk mee zijn met de besten. Het hoofddoel is de rode trui in Madrid. Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

clock 15:39 15 uur 39. Nog 50 km. In de kopgroep doen de meesten nog altijd hun duit in het zakje. Volstaat 4'18" om op de slotklim uit de klauwen van het peloton te blijven? . Nog 50 km In de kopgroep doen de meesten nog altijd hun duit in het zakje. Volstaat 4'18" om op de slotklim uit de klauwen van het peloton te blijven?

clock 15:36 15 uur 36. Het tempo gaat omhoog in het peloton. Ineos Grenadiers piloteert Carapaz naar voren. Belgisch kampioen Tim Merlier zit helemaal achterin. . Het tempo gaat omhoog in het peloton. Ineos Grenadiers piloteert Carapaz naar voren. Belgisch kampioen Tim Merlier zit helemaal achterin.

clock 15:35 15 uur 35. Kijk naar samenvatting Druivenkoers. Over een kwartiertje beginnen Renaat en José eraan. Nu kan u op Eén eerst nog kijken naar een samenvatting van de Druivenkoers in Overijse. . Kijk naar samenvatting Druivenkoers Over een kwartiertje beginnen Renaat en José eraan. Nu kan u op Eén eerst nog kijken naar een samenvatting van de Druivenkoers in Overijse.

clock 15:29 15 uur 29. Deze 10 renners rijden al meer dan 100 km in de aanval. - Mikel Azparren (Euskaltel) - Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert) - Marco Brenner (DSM) - Dario Cataldo (Trek-Segafredo) - Ruben Fernandez (Cofidis) - Kaden Groves (BikeExchange) - Fausto Masnada (Quick Step-Alpha Vinyl) - Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck) - Nelson Oliveira (Movistar) - Mark Padoen (EF).

clock 15:27 15 uur 27. We hebben 2 doelen in deze Vuelta: een klassement met Enric Mas en ritten winnen. Carlos Verona (Movistar). We hebben 2 doelen in deze Vuelta: een klassement met Enric Mas en ritten winnen Carlos Verona (Movistar)

clock 15:22 Peloton verliest terrein. Quick Step-Alpha Vinyl houdt zich wat meer gedeisd in het peloton. Daardoor geeft de chrono nu weer 5'10" aan. De kopgroep is nog een twintigtal kilometer verwijderd van de voet van de lastige Collada de Brenes.



clock 15:17 15 uur 17. Feest bij Jumbo-Visma. De regen zorgt voor vertekende gezichten bij de renners, onder meer de teruggekeerde Evenepoel trekt een grimas. 3 posities achter Evenepoel rijdt Primoz Roglic. Zijn team Jumbo-Visma heeft vandaag een feestje georganiseerd, want ex-rodetruidrager Mike Teunissen viert zijn 30e verjaardag.



3 posities achter Evenepoel rijdt Primoz Roglic. Zijn team Jumbo-Visma heeft vandaag een feestje georganiseerd, want ex-rodetruidrager Mike Teunissen viert zijn 30e verjaardag.

clock 15:15 Mechanisch probleem Evenepoel. Even was Remco Evenepoel tussen de volgauto's beland na een technisch euvel. Pieter Serry vervult de rol van taxichauffeur en loodst zijn kopman terug naar de staart van het peloton.

clock 15:04 Regen zal minder goede dalers afschrikken. De wegen in Cantabrië liggen er kletsnat bij. Als het klopt wat Beloki zegt, dan zullen er enkele renners met de daver op het lijf rijden in de technische afdaling van de Collada de Brenes. We denken dan in de eerste plaats aan Enric Mas. De kopman van Movistar sukkelde in de Tour met daalangst nadat hij dit seizoen al 3 keer ten val was gekomen in afdalingen.



clock 15:03 15 uur 03. De afdaling van de volgende klim is heel technisch. Oud-renner Joseba Beloki. De afdaling van de volgende klim is heel technisch Oud-renner Joseba Beloki

clock 15:00 Lekke band Molard. De rode trui krijgt af te rekenen met een lekke band. Molard wordt opgewacht door Jake Stewart, die gisteren ook al de hele dag met hem op pad was in de vlucht.

clock 14:58 14 uur 58. Opvallend dat Quick Step het tempo de hoogte injaagt, want met Fausto Masnada hebben ze een pion in de kopgroep. Al zou het wel kunnen dat Masnada, gisteren ook al in de aanval, zich niet fris genoeg voelt om voor de ritzege te gaan.



clock 14:55 14 uur 55. Broedt Evenepoel op plannetje? Quick Step-Alpha Vinyl heeft Rémi Cavagna naar het front gestuurd in het peloton. Broeden ze daar op een plannetje met Remco Evenepoel? . Broedt Evenepoel op plannetje? Quick Step-Alpha Vinyl heeft Rémi Cavagna naar het front gestuurd in het peloton. Broeden ze daar op een plannetje met Remco Evenepoel?

clock 14:53 14 uur 53. Pelotonnetjes komen weer samen. De valpartij zorgde even voor chaos in het peloton, maar alle groepjes zijn volgens de wedstrijdradio weer samengevloeid. Door die nervositeit is de voorsprong van de 10 leiders teruggeschroefd naar 4'55".



clock 14:50 14 uur 50. Peloton in 3 stukken. Door die valpartij is het peloton in 3 stukken gekapt. Welke klassementsmannen zaten slecht gepositioneerd en hinken nu achterop? . Peloton in 3 stukken Door die valpartij is het peloton in 3 stukken gekapt. Welke klassementsmannen zaten slecht gepositioneerd en hinken nu achterop?

clock 14:48 Val in het peloton. In de afdaling van de Puerto de Alisas gaan 3 Spanjaarden onderuit: Jesus Herrada (Cofidis), Lluis Mas Bonet (Movistar) en Ander Okamika (Burgos-BH). . 14 uur 48. fall Val in het peloton In de afdaling van de Puerto de Alisas gaan 3 Spanjaarden onderuit: Jesus Herrada (Cofidis), Lluis Mas Bonet (Movistar) en Ander Okamika (Burgos-BH).

clock 14:45 14 uur 45. "Superman" Lopez heeft er zin in. Hoe zou het nog gaan met Astana-kopman Miguel Angel Lopez? De Colombiaan die voor de Vuelta nog in verband werd gebracht met een Spaanse dopingarts, wil zich tonen op de 1e aankomst bergop. "Ik denk dat we allemaal hebben uitgekeken naar een etappe zoals vandaag. Ik ben hier voor het klassement, ondersteund door een fantastische Vincenzo Nibali." Lopez staat 32e in het klassement.



"Ik denk dat we allemaal hebben uitgekeken naar een etappe zoals vandaag. Ik ben hier voor het klassement, ondersteund door een fantastische Vincenzo Nibali."



clock 14:40 14 uur 40. Livestream om 15.50 uur. Nog een dik uur en dan begint de uitzending op Eén. De etappe is vanaf dan ook op deze pagina te bekijken met onze livestream. . Livestream om 15.50 uur Nog een dik uur en dan begint de uitzending op Eén. De etappe is vanaf dan ook op deze pagina te bekijken met onze livestream.

clock 14:35 Fernandez sprokkelt punten. De Puerto de Alisas was spek voor de bek van Ruben Fernandez. De Spanjaard van Cofidis kwam er als 1e boven, goed voor 5 punten en 230 euro. Dario Cataldo (3 punten) kwam als 2e over de bergstreep, Azparren nam het laatste puntje voor zijn rekening.



clock 14:33 14 uur 33. Bakelants jaagt op een contract voor volgend seizoen. Een ritzege in de Vuelta zou in dat verhaal van goudwaarde kunnen zijn. Een maand geleden won Bakelants in de Ronde van Wallonië zijn 1e koers in 6 jaar. Verzilvert de voormalige geletruidrager zijn goede vorm vandaag met ritwinst in de Vuelta?



Een maand geleden won Bakelants in de Ronde van Wallonië zijn 1e koers in 6 jaar. Verzilvert de voormalige geletruidrager zijn goede vorm vandaag met ritwinst in de Vuelta?

clock 14:27 14 uur 27. Het zou geniaal zijn als we de rode leiderstrui tot volgende week dinsdag kunnen behouden. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) voor de rit. Het zou geniaal zijn als we de rode leiderstrui tot volgende week dinsdag kunnen behouden Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) voor de rit

clock 14:25 Bakelants steviger in het rood (virtueel). Op de gezichten van de Groupama-FDJ-renners verschijnen nog geen zorgenrimpels. Al zien ze de 10 vluchters wel uitlopen tot 5'50". Bakelants heeft nu in het virtuele klassement 48 seconden bonus op eerste achtervolger Molard.



clock 14:19 Cataldo leidt de kopgroep, Meurisse rijdt in 3e positie, Bakelants is de 4e man. 14 uur 19. Cataldo leidt de kopgroep, Meurisse rijdt in 3e positie, Bakelants is de 4e man

clock 14:14 1e van 3 beklimmingen. De kopgroep met Bakelants en Meurisse zet zijn tanden in de Puerto de Alisas, de 1e klauterpartij van de dag. 11 jaar geleden kwam Nico Sijmens hier als 1e boven. Het jaar daarvoor won diezelfde Sijmens een Vuelta-rit in Lagos de Covadonga, nadat Carlos Barredo als ritwinnaar was geschrapt.



11 jaar geleden kwam Nico Sijmens hier als 1e boven. Het jaar daarvoor won diezelfde Sijmens een Vuelta-rit in Lagos de Covadonga, nadat Carlos Barredo als ritwinnaar was geschrapt.

clock 14:10 14 uur 10. Bakelants is virtueel leider. Het is gebeurd. De kopgroep smeert het peloton 5'15" achterstand. Dat betekent dat Jan Bakelants nu virtueel Rudy Molard van de rode leiderstroon duwt. Bakelants stond vanmorgen op 5'02" in de stand.



clock 14:06 14 uur 06. Bergtrui. Voordat we de slotklim Pico Jano aansnijden, doemen er nog 2 stevige hindernissen op. Eentje van 2e en eentje van 1e categorie. In de kopgroep telt enkel Masnada in het bergklassement al 1 punt. We verwachten straks op de beklimmingen een vurige strijd voor de bergtrui.



clock 14:02 14 uur 02. BEKIJK: Christophe Vandegoor, onze man in de Vuelta, verkende de slotklim. BEKIJK: Christophe Vandegoor, onze man in de Vuelta, verkende de slotklim

clock 13:56 13 uur 56. Bakelants ruikt het rood. Nog 20 seconden extra pakken en Jan Bakelants is virtueel leider in deze Vuelta. Al is de kans natuurlijk klein dat Bakelants het rode kleinood ook na de etappe om zijn schouders zal krijgen. Groupama-FDJ is nog niet op het gaspedaal gaan staan.



Al is de kans natuurlijk klein dat Bakelants het rode kleinood ook na de etappe om zijn schouders zal krijgen. Groupama-FDJ is nog niet op het gaspedaal gaan staan.

clock 13:52 13 uur 52. Pogacar 3 jaar geleden. De kop van de koers heeft het Baskenland nu definitief achter zich gelaten. De rest van de etappe rijden we op grondgebied Cantabrië. 3 jaar geleden won een zekere Tadej Pogacar in zijn 1e Vuelta een aankomst bergop in Cantabrië voor Roglic. Dat was in Los Machucos.



De rest van de etappe rijden we op grondgebied Cantabrië. 3 jaar geleden won een zekere Tadej Pogacar in zijn 1e Vuelta een aankomst bergop in Cantabrië voor Roglic. Dat was in Los Machucos.

clock 13:46 13 uur 46. Nog eens de samenstelling van de kopgroep: - Mikel Azparren (Euskaltel) - Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert) - Marco Brenner (DSM) - Dario Cataldo (Trek-Segafredo) - Ruben Fernandez (Cofidis) - Kaden Groves (BikeExchange) - Fausto Masnada (Quick Step-Alpha Vinyl) - Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck) - Nelson Oliveira (Movistar) - Mark Padoen (EF).

clock 13:44 Quick Step-Alpha Vinyl heeft net als gisteren Fausto Masnada in de vuurlinie. 13 uur 44. Quick Step-Alpha Vinyl heeft net als gisteren Fausto Masnada in de vuurlinie

clock 13:42 42,3 km. Na 1 uur koers staat er 42,3 kilometer op de teller van de vluchters. Geen razend snel openingsuur, dat heeft vooral te maken met het glooiende wegdek. . 13 uur 42. average speed 42,3 km Na 1 uur koers staat er 42,3 kilometer op de teller van de vluchters. Geen razend snel openingsuur, dat heeft vooral te maken met het glooiende wegdek.

clock 13:38 13 uur 38. Duitse tiener. Voorin zullen Meurisse en Bakelants zeker al het jonge snoetje van Marco Brenner (Team DSM) tegengekomen zijn. De piepjonge Duitser viert overmorgen zijn 20e verjaardag. In deze Vuelta is enkel het Spaanse toptalent Juan Ayuso jonger dan Brenner.



De piepjonge Duitser viert overmorgen zijn 20e verjaardag. In deze Vuelta is enkel het Spaanse toptalent Juan Ayuso jonger dan Brenner.

clock 13:27 Meer dan 4 minuten. In het peloton zijn ze wat aan het genieten van een siësta, de voorsprong klimt tot 4'10". Dat betekent dat Jan Bakelants in het virtuele klassement nog een minuutje verwijderd is van de rode trui van Molard.



Dat betekent dat Jan Bakelants in het virtuele klassement nog een minuutje verwijderd is van de rode trui van Molard.

clock 13:23 13 uur 23. Meurisse doet het een dag later. Ook Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck) is vandaag geslaagd in zijn herexamen. Net als Bakelants was Meurisse gisteren al aangeduid om mee te glippen in de vlucht van de dag, maar hij slaagde niet in die missie. "Het wordt tijd om te proberen een rit te winnen in een grote ronde", zei Meurisse gisteren. "Maar dan moet alles samenvallen vanuit een ontsnapping."



"Het wordt tijd om te proberen een rit te winnen in een grote ronde", zei Meurisse gisteren. "Maar dan moet alles samenvallen vanuit een ontsnapping."

clock 13:16 13 uur 16. Bakelants: "Ik voel me goed". Gisteren was Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert) nog teleurgesteld dat hij de vlucht van de dag gemist had. Vandaag is het wel bingo voor onze 36-jarige landgenoot. "Ik voel me goed", zegt Bakelants, die ook al voorop reed in het Nederlandse drieluik. "Dinsdag (toen Roglic won) was ik ook nog mee met de betere renners. Maar ik was toen wel wat gefrustreerd dat ik niet dichter kon eindigen." Bakelants eindigde in die rit 23e.



"Ik voel me goed", zegt Bakelants, die ook al voorop reed in het Nederlandse drieluik.



"Dinsdag (toen Roglic won) was ik ook nog mee met de betere renners. Maar ik was toen wel wat gefrustreerd dat ik niet dichter kon eindigen." Bakelants eindigde in die rit 23e.

clock 13:10 13 uur 10. Terwijl Groupama-FDJ enkele speurhonden op kop van het peloton zet, schommelt de voorsprong rond de 3 minuten. Het wegdek loopt nu al een tijdje op. Nog 40 kilometer tot de 1e klim die vandaag meetelt voor het bergklassement.



Het wegdek loopt nu al een tijdje op. Nog 40 kilometer tot de 1e klim die vandaag meetelt voor het bergklassement.

clock 13:07 13 uur 07. Ik heb de slotklim niet verkend en ik vrees die beklimming ook niet. Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl). Ik heb de slotklim niet verkend en ik vrees die beklimming ook niet Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl)

clock 13:04 13 uur 04. Live beelden. Net zoals de voorbije dagen draaien Renaat en José de livestream op gang om 15.50 uur. Voor de uitzending kan u op Eén kijken naar een samenvatting van de Druivenkoers in Overijse. . Live beelden Net zoals de voorbije dagen draaien Renaat en José de livestream op gang om 15.50 uur.



Voor de uitzending kan u op Eén kijken naar een samenvatting van de Druivenkoers in Overijse.

clock 12:58 12 uur 58. Bakelants best geplaatste. Mag Jan Bakelants stilletjes dromen van de rode trui? Als het peloton de koplopers een reuzenvoorsprong cadeau geeft, dan kan Bakelants de rode trui vandaag overnemen. Onze landgenoot is de best geplaatste in de kopgroep, op 5'02" van rode trui Molard. Medevluchter Padoen staat een minuutje verder. . Bakelants best geplaatste Mag Jan Bakelants stilletjes dromen van de rode trui? Als het peloton de koplopers een reuzenvoorsprong cadeau geeft, dan kan Bakelants de rode trui vandaag overnemen.



Onze landgenoot is de best geplaatste in de kopgroep, op 5'02" van rode trui Molard. Medevluchter Padoen staat een minuutje verder.

clock 12:56 12 uur 56. Vlucht lijkt vertrokken. Met z'n tienen draait de ketting voorin goed rond. Het peloton lijkt de strijdbijl te begraven, want het verschil loopt op richting de minuut. . Vlucht lijkt vertrokken Met z'n tienen draait de ketting voorin goed rond. Het peloton lijkt de strijdbijl te begraven, want het verschil loopt op richting de minuut.

clock 12:53 12 uur 53. Bakelants en Meurisse zijn mee. Samenstelling van de kopgroep: - Mikel Azparren (Euskaltel) - Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert) - Marco Brenner (DSM) - Dario Cataldo (Trek-Segafredo) - Ruben Fernandez (Cofidis) - Kaden Groves (BikeExchange) - Fausto Masnada (Quick Step-Alpha Vinyl) - Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck) - Nelson Oliveira (Movistar) - Mark Padoen (EF) . Bakelants en Meurisse zijn mee Samenstelling van de kopgroep: - Mikel Azparren (Euskaltel) - Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert) - Marco Brenner (DSM) - Dario Cataldo (Trek-Segafredo) - Ruben Fernandez (Cofidis) - Kaden Groves (BikeExchange) - Fausto Masnada (Quick Step-Alpha Vinyl)

clock 12:49 12 uur 49. Tiental renners voorop. Het peloton jaagt op een groepje van zo'n 10 vluchters. Ze moeten knokken voor elke seconde. Hun voorsprong: 15 seconden. . Tiental renners voorop Het peloton jaagt op een groepje van zo'n 10 vluchters. Ze moeten knokken voor elke seconde. Hun voorsprong: 15 seconden.

clock 12:47 12 uur 47. Ik ben niet de pure klimmer, maar ik zal de rode leiderstrui toch zolang mogelijk proberen te houden. Rode trui Rudy Molard (Groupama-FDJ). Ik ben niet de pure klimmer, maar ik zal de rode leiderstrui toch zolang mogelijk proberen te houden Rode trui Rudy Molard (Groupama-FDJ)

clock 12:43 12 uur 43. Peloton fluit Iturria terug. Het avontuur van Iturria was van korte duur. Het sein voor een klad renners om er opnieuw de beuk in te gooien. . Peloton fluit Iturria terug Het avontuur van Iturria was van korte duur. Het sein voor een klad renners om er opnieuw de beuk in te gooien.

clock 12:40 12 uur 40. Eenzame Bask. De start in Bilbao inspireert Mikel Iturria (Euskaltel) om er op kousenvoeten vandoor te gaan. De 30-jarige Bask won 3 jaar geleden nog een Vuelta-rit in het Baskenland. . Eenzame Bask De start in Bilbao inspireert Mikel Iturria (Euskaltel) om er op kousenvoeten vandoor te gaan. De 30-jarige Bask won 3 jaar geleden nog een Vuelta-rit in het Baskenland.

clock 12:37 12 uur 37 match begonnen start time START! Het vlagje wappert, de strijd om de vlucht van de dag kan beginnen. Is er een Belg tuk op een plekje in de kopgroep?

clock 12:18 12 uur 18. Wielerwereld rouwt. Herman Vanspringel is overleden na een slepende ziekte. De zevenvoudige winnaar van Bordeaux-Parijs was 79. Ook in Spanje zullen ze stilstaan bij het overleden van Vanspringel, die in 1970 op het eindpodium stond als 3e. Die Vuelta werd toen gewonnen door thuisrenner Luis Ocaña. . Wielerwereld rouwt Herman Vanspringel is overleden na een slepende ziekte. De zevenvoudige winnaar van Bordeaux-Parijs was 79.



Ook in Spanje zullen ze stilstaan bij het overleden van Vanspringel, die in 1970 op het eindpodium stond als 3e. Die Vuelta werd toen gewonnen door thuisrenner Luis Ocaña.

clock 12:10 12 uur 10. wielrennen Wielerwereld rouwt om "Monsieur Bordeaux-Paris" Herman Vanspringel

clock 12:02 Intermarché-Wanty-Gobert ziet klimmer Jan Hirt uitvallen door corona. 12 uur 02. Intermarché-Wanty-Gobert ziet klimmer Jan Hirt uitvallen door corona