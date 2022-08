LIVE: Bakelants en Meurisse rijden voorop in Vuelta, straks 1e aankomst bergop

clock 13:16

13 uur 16. Bakelants: "Ik voel me goed". Gisteren was Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert) nog teleurgesteld dat hij de vlucht van de dag gemist had. Vandaag is het wel bingo voor onze 36-jarige landgenoot. "Ik voel me goed", zegt Bakelants, die ook al voorop reed in het Nederlandse drieluik. "Dinsdag (toen Roglic won) was ik ook nog mee met de betere renners. Maar ik was toen wel wat gefrustreerd dat ik niet dichter kon eindigen." Bakelants eindigde in die rit 23e. .