Krijgen we klassementsvuurwerk op de Pico Jano, de 1e aankomst bergop?

clock 07:58

07 uur 58. De slotklim gewikt en gewogen. De Pico Jano is zeker niet de lastigste slotklim: 12,6 km en 6,5% gemiddelde stijging. Het is een onregelmatig ding met een stevige aanhef: de eerste 4 kilometer stijgen gemiddeld 8,5%. In het middenstuk vlakt het wat af om in de slotkilometers nog eens te pieken tot 15%. .