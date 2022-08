LIVE Vuelta: Niemand kan wegrijden uit het peloton, eerste opgave (Hoole) door corona

clock 14:26 14 uur 26. Na 70 kilometer - op 25 kilometer van de eerste helling - blijkt ook de poging van Mads Pedersen niet levensvatbaar. . Na 70 kilometer - op 25 kilometer van de eerste helling - blijkt ook de poging van Mads Pedersen niet levensvatbaar.

clock 14:21 14 uur 21. Mads Pedersen is de Wout van Aert van deze Vuelta. Zaterdag, zondag en dinsdag eindigde hij 2e. Dat was ook het lot van Wout van Aert op Deense bodem in de Tour. In zijn gele trui nam hij daarna weerwraak in Calais. Is er voor Pedersen eenzelfde scenario weggelegd? . Mads Pedersen is de Wout van Aert van deze Vuelta. Zaterdag, zondag en dinsdag eindigde hij 2e. Dat was ook het lot van Wout van Aert op Deense bodem in de Tour. In zijn gele trui nam hij daarna weerwraak in Calais. Is er voor Pedersen eenzelfde scenario weggelegd?

clock 14:16 14 uur 16.

clock 14:14 14 uur 14. Nog 125 kilometer. Status quo langs de Golf van Biskaje. De kilometers tikken weg, maar niemand is in staat om zich los te rukken. . Nog 125 kilometer Status quo langs de Golf van Biskaje. De kilometers tikken weg, maar niemand is in staat om zich los te rukken.

clock 14:11 14 uur 11. Het is geen must om het rood van a tot z te dragen. Er zijn veel kandidaat-overnemers. . Sepp Kuss (Jumbo-Visma). Het is geen must om het rood van a tot z te dragen. Er zijn veel kandidaat-overnemers. Sepp Kuss (Jumbo-Visma)

clock 14:05 Eerste uur. Het eerste uur staat in de boeken geschreven. Met een uitroepteken: 50,1 kilometer lag er op het bord. . 14 uur 05. average speed Eerste uur Het eerste uur staat in de boeken geschreven. Met een uitroepteken: 50,1 kilometer lag er op het bord.

clock 14:03 14 uur 03. Alto de Vivero. De Alto de Vivero is de scherprechter in deze finale met een dubbele passage. De klim speelde eind juli ook een belangrijke rol in het Circuito de Getxo, of de Memorial Otxoa. Juan Ayuso boekte er zijn eerste profzege voor Andrea Piccolo en Wilco Kelderman. . Alto de Vivero De Alto de Vivero is de scherprechter in deze finale met een dubbele passage. De klim speelde eind juli ook een belangrijke rol in het Circuito de Getxo, of de Memorial Otxoa. Juan Ayuso boekte er zijn eerste profzege voor Andrea Piccolo en Wilco Kelderman.

clock 14:01 14 uur 01. Er wordt vandaag niet alleen in Spanje gekoerst. De WK-koorts zwelt aan en dus krijgen we een veelvoud aan wedstrijden: de Druivenkoers in Overijse, de ultrakorte proloog in de Ronde van Duitsland en de laatste rit voor de rustdag in de Ronde van de Toekomst. . Er wordt vandaag niet alleen in Spanje gekoerst. De WK-koorts zwelt aan en dus krijgen we een veelvoud aan wedstrijden: de Druivenkoers in Overijse, de ultrakorte proloog in de Ronde van Duitsland en de laatste rit voor de rustdag in de Ronde van de Toekomst.

clock 14:00 14 uur . Nog 138 kilometer. Een mechanisch oponthoud voor Samuele Battistella, meer sijpelt er voorlopig niet door vanuit het Baskenland. De lawine aan aanvallen lijkt wat gestopt, want het peloton is echt niet happig om zijn fiat uit te spreken. . Nog 138 kilometer Een mechanisch oponthoud voor Samuele Battistella, meer sijpelt er voorlopig niet door vanuit het Baskenland. De lawine aan aanvallen lijkt wat gestopt, want het peloton is echt niet happig om zijn fiat uit te spreken.

clock 13:54 13 uur 54. Dankzij deze rotvaart zullen we snel de zone met meer uitsteeksels bereiken. Maar moeten we dan echt nog ruim 40 kilometer wachten op een vruchtbaar groepje? . Dankzij deze rotvaart zullen we snel de zone met meer uitsteeksels bereiken. Maar moeten we dan echt nog ruim 40 kilometer wachten op een vruchtbaar groepje?

clock 13:48 13 uur 48. Chris Froome: "Ik heb dit jaar veel progressie gemaakt". Chris Froome: "Ik heb dit jaar veel progressie gemaakt"

clock 13:47 13 uur 47. Ik verdween door corona uit de Tour en die ziekte heeft me hard geraakt, maar ik ben optimistisch voor de komende weken. . Chris Froome (Israel-Premier Tech). Ik verdween door corona uit de Tour en die ziekte heeft me hard geraakt, maar ik ben optimistisch voor de komende weken. Chris Froome (Israel-Premier Tech)

clock 13:44 13 uur 44. Het is verleidelijk voor Jumbo-Visma om vandaag de spaarknop in te drukken en een groepje te laten wegrijden, maar dit pakket - 16 renners - bevat ook niet de juiste ingrediënten. Het gerecht wordt teruggestuurd naar de keuken. In deze regio kun je overigens uitstekend tafelen. . Het is verleidelijk voor Jumbo-Visma om vandaag de spaarknop in te drukken en een groepje te laten wegrijden, maar dit pakket - 16 renners - bevat ook niet de juiste ingrediënten. Het gerecht wordt teruggestuurd naar de keuken. In deze regio kun je overigens uitstekend tafelen.

clock 13:41 13 uur 41. De snelheidsmeter zakt niet of nauwelijks onder de 50 kilometer. We hebben al 34 kilometer achter de kiezen. . De snelheidsmeter zakt niet of nauwelijks onder de 50 kilometer. We hebben al 34 kilometer achter de kiezen.

clock 13:36 De rode trui zit verborgen onder een ijsvest. . 13 uur 36. De rode trui zit verborgen onder een ijsvest.

clock 13:34 13 uur 34. In het bergklassement is Joan Bou na gisteren de koploper met 5 streepjes achter zijn naam. Zijn naam is vandaag nog niet gevallen. Wacht hij nog iets langer voor hij een gooi wil doen naar de maximale buit van 19 punten op dit parcours? . In het bergklassement is Joan Bou na gisteren de koploper met 5 streepjes achter zijn naam. Zijn naam is vandaag nog niet gevallen. Wacht hij nog iets langer voor hij een gooi wil doen naar de maximale buit van 19 punten op dit parcours?

clock 13:31 13 uur 31. Lotto-Soudal mag met deze vrijbuitersploeg een dag zoals vandaag niet rateren. Harry Sweeny stak zonet zijn hand op, maar komt niet uitgebreid aan het woord. . Lotto-Soudal mag met deze vrijbuitersploeg een dag zoals vandaag niet rateren. Harry Sweeny stak zonet zijn hand op, maar komt niet uitgebreid aan het woord.

clock 13:28 13 uur 28. Onder meer Sergio Higuita en Juan Ayuso zagen gisteren stevig af, maar dat kan te maken hebben met de reis vanuit Nederland en de eerste hitte. . Joaquim Rodriguez (ambassadeur Vuelta). Onder meer Sergio Higuita en Juan Ayuso zagen gisteren stevig af, maar dat kan te maken hebben met de reis vanuit Nederland en de eerste hitte. Joaquim Rodriguez (ambassadeur Vuelta)

clock 13:27 13 uur 27. Ethan Hayter heeft het voor de derde keer geprobeerd, maar na 21 kilometer staan we nog geen stap verder. . Ethan Hayter heeft het voor de derde keer geprobeerd, maar na 21 kilometer staan we nog geen stap verder.