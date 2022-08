LIVE Vuelta: Dagje voor de vluchters? Bilbao en de Belgen vormen een goed huwelijk

Bilbao was al 74 keer aankomstplaats in de Ronde van Spanje. De Vuelta hield er in 2019 laatst halt en toen was de zege er voor Philippe Gilbert. De ervaren Belg rekende toen vakkundig af met zijn medevluchters in de 12e rit, goed voor zijn tiende ritzege in een grote ronde.





5 dagen later was Gilbert opnieuw de beste in etappe 17, dit keer na een waar waaierspektakel.