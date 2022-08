LIVE Vuelta: 18 leiders (geen Belgen), staat Roglic het rood af?

Fase per fase

Fase per fase

clock 15:35 15 uur 35.

clock 15:34 15 uur 34. Morgen: eerste aankomst bergop. Bij Jumbo-Visma lonken ze duidelijk al naar morgen. Dan krijgen we de eerste aankomst bergop. De Pico Jano is zeker niet de lastigste slotklim: 12,6 km en 6,5% gemiddelde stijging. Het is een onregelmatig ding met een stevige aanhef: de eerste 4 kilometer stijgen gemiddeld 8,5%. In het middenstuk vlakt het wat af om in de slotkilometers nog eens te pieken tot 15%. . Morgen: eerste aankomst bergop Bij Jumbo-Visma lonken ze duidelijk al naar morgen. Dan krijgen we de eerste aankomst bergop. De Pico Jano is zeker niet de lastigste slotklim: 12,6 km en 6,5% gemiddelde stijging. Het is een onregelmatig ding met een stevige aanhef: de eerste 4 kilometer stijgen gemiddeld 8,5%. In het middenstuk vlakt het wat af om in de slotkilometers nog eens te pieken tot 15%.

clock 15:28 15 uur 28. Nog 73 kilometer en de wedstrijd zit een beetje op slot. De Alto de Morga is over 10 kilometer de laatste opwarmer voor de finale met de dubbele inspanning over de Alto del Vivero. . Nog 73 kilometer en de wedstrijd zit een beetje op slot. De Alto de Morga is over 10 kilometer de laatste opwarmer voor de finale met de dubbele inspanning over de Alto del Vivero.

clock 15:22 15 uur 22. Over een halfuurtje schakelen Renaat en José De Cauwer op Eén in. Zij kunnen de kansen van de 18 leiders dan inschatten. De nieuwe rode trui krijgt nog wat extra seconden: 3'38". . Over een halfuurtje schakelen Renaat en José De Cauwer op Eén in. Zij kunnen de kansen van de 18 leiders dan inschatten. De nieuwe rode trui krijgt nog wat extra seconden: 3'38".

clock 15:17 De Monegask van Burgos-BH is bezig met een strooptocht en pakt ook het tweede bergje. Victor Langellotti heeft zijn zinnen gezet op de bergtrui. . 15 uur 17. De Monegask van Burgos-BH is bezig met een strooptocht en pakt ook het tweede bergje. Victor Langellotti heeft zijn zinnen gezet op de bergtrui.

clock 15:13 3'04". Richting de top van Balcon de Bizkaia, de 2e helling van de dag, gunt Jumbo-Visma de 18 speelkameraadjes nog wat meer ruimte. Van een jacht is geen sprake: de ritwinnaar en de nieuwe rode trui zullen we uit dat 18-koppige lot trekken. . 15 uur 13. time difference 3'04" Richting de top van Balcon de Bizkaia, de 2e helling van de dag, gunt Jumbo-Visma de 18 speelkameraadjes nog wat meer ruimte. Van een jacht is geen sprake: de ritwinnaar en de nieuwe rode trui zullen we uit dat 18-koppige lot trekken.

clock 15:09 15 uur 09. Het plan van Groupama-FDJ wordt al voorzichtig ontvouwd: Jake Stewart laat het tempo niet zakken voor kopman Rudy Molard. Dat belet een terugkeer van Marc Soler evenwel niet. We krijgen dus 18 leiders, 16 ploegen zijn vertegenwoordigd. . Het plan van Groupama-FDJ wordt al voorzichtig ontvouwd: Jake Stewart laat het tempo niet zakken voor kopman Rudy Molard. Dat belet een terugkeer van Marc Soler evenwel niet. We krijgen dus 18 leiders, 16 ploegen zijn vertegenwoordigd.

clock 15:07 15 uur 07. Terwijl Victor Langellotti de eerste bergpunten opeet, belandt Marc Soler tussen de volgwagens. De zwierige Spanjaard gaat zich dus bij de kopgroep voegen. . Terwijl Victor Langellotti de eerste bergpunten opeet, belandt Marc Soler tussen de volgwagens. De zwierige Spanjaard gaat zich dus bij de kopgroep voegen.

clock 15:04 15 uur 04. Voor veel vluchters wordt dit een uitgelezen kans op een eerste ritzege in een grote ronde. Achter de naam van De Marchi, Impey, Masnada, Arndt en Caicedo is de nul evenwel al weggepoetst. . Voor veel vluchters wordt dit een uitgelezen kans op een eerste ritzege in een grote ronde. Achter de naam van De Marchi, Impey, Masnada, Arndt en Caicedo is de nul evenwel al weggepoetst.

clock 15:02 15 uur 02. Mijn achterstand in het klassement is beperkt, maar ik zal niet de enige zijn met die ambitie. . Rudy Molard (Groupama-FDJ) bij de start. Mijn achterstand in het klassement is beperkt, maar ik zal niet de enige zijn met die ambitie. Rudy Molard (Groupama-FDJ) bij de start

clock 15:01 15 uur 01. De wispelturige Marc Soler is stevig aan het kachelen en wordt op 1'11" geklokt. Geraakt hij toch nog helemaal voorin en geeft hij ons lik op stuk? . De wispelturige Marc Soler is stevig aan het kachelen en wordt op 1'11" geklokt. Geraakt hij toch nog helemaal voorin en geeft hij ons lik op stuk?

clock 15:00 15 uur . De beste mannen in het klassement Rudy Molard op 58" Fred Wright op 1'02" Nikias Arndt op 2'05" Jonathan Caicedo op 2'05" . De beste mannen in het klassement Rudy Molard op 58" Fred Wright op 1'02" Nikias Arndt op 2'05" Jonathan Caicedo op 2'05"

clock 14:58 De situatie. 17 leiders (15 ploegen) met de virtuele leider Rudy Molard Marc Soler op 1'35" peloton op 2'13" waar Jumbo-Visma ment . 14 uur 58. time difference De situatie 17 leiders (15 ploegen) met de virtuele leider Rudy Molard Marc Soler op 1'35" peloton op 2'13" waar Jumbo-Visma ment

clock 14:57 14 uur 57. Nog 93 kilometer en op de eerste klim van de dag schiet Marc Soler wakker. De Spanjaard is op tactisch vlak nog altijd een groentje. Met een achterstand van 1'55" heeft dit alles om uit te draaien op een chasse patate. . Nog 93 kilometer en op de eerste klim van de dag schiet Marc Soler wakker. De Spanjaard is op tactisch vlak nog altijd een groentje. Met een achterstand van 1'55" heeft dit alles om uit te draaien op een chasse patate.

clock 14:55 14 uur 55. 17 leiders. Jaakko Hänninen is het kind van de rekening. Een terugkeer zit er niet in voor hem, de aansluiting van de 4 jagers is wel een feit. Fred Wright (Bahrain Victorious) Rudy Molard (Groupama-FDJ) Jake Stewart (Groupama-FDJ) Alessandro De Marchi (Israel-Premier Tech) Daryl Impey (Israel-Premier Tech) Gregor Mühlberger (Movistar) Fausto Masnada (Quick Step-Alpha Vinyl) Lawson Craddock (BikeExchange) Victor Langellotti (Burgos-BH) Roger Adria (Kern Pharma) Julius Johansen (Intermarché-Wanty-Gobert) Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic) Nikias Arndt (DSM) Vadim Pronski (Astana) Jonathan Caicedo (EF-EasyPost) Kamil Malecki (Lotto-Soudal) Ibai Azurmendi (Euskaltel) . 17 leiders Jaakko Hänninen is het kind van de rekening. Een terugkeer zit er niet in voor hem, de aansluiting van de 4 jagers is wel een feit. Fred Wright (Bahrain Victorious) Rudy Molard (Groupama-FDJ) Jake Stewart (Groupama-FDJ) Alessandro De Marchi (Israel-Premier Tech) Daryl Impey (Israel-Premier Tech) Gregor Mühlberger (Movistar) Fausto Masnada (Quick Step-Alpha Vinyl) Lawson Craddock (BikeExchange) Victor Langellotti (Burgos-BH) Roger Adria (Kern Pharma) Julius Johansen (Intermarché-Wanty-Gobert) Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic) Nikias Arndt (DSM) Vadim Pronski (Astana) Jonathan Caicedo (EF-EasyPost) Kamil Malecki (Lotto-Soudal) Ibai Azurmendi (Euskaltel)

clock 14:51 14 uur 51. Voorin moeten we een eerste keer onze rode viltstift gebruiken na een val van Jaakko Hänninen. De Fin van AG2R-Citroën kan misschien aanpikken bij de 4 achtervolgers en zo weer naar het front sluipen. . Voorin moeten we een eerste keer onze rode viltstift gebruiken na een val van Jaakko Hänninen. De Fin van AG2R-Citroën kan misschien aanpikken bij de 4 achtervolgers en zo weer naar het front sluipen.

clock 14:49 14 uur 49. Voor Rudy Molard zou een rood intermezzo geen onbekend gevoel zijn. In de Vuelta van 2018 greep hij ook al op de 5e dag de leiderstrui en die bewaarde hij voor 4 dagen. . Voor Rudy Molard zou een rood intermezzo geen onbekend gevoel zijn. In de Vuelta van 2018 greep hij ook al op de 5e dag de leiderstrui en die bewaarde hij voor 4 dagen.

clock 14:49 14 uur 49. EF-EasyPost, Lotto-Soudal en Euskaltel sturen dus nog een mannetje richting de kopgroep, maar een samensmelting is er nog niet. Jumbo-Visma, Ineos Grenadiers, Bora-Hansgrohe, UAE, Cofidis, Trek-Segafredo en Alpecin-Deceuninck ontbreken op het appel in beide groepjes. . EF-EasyPost, Lotto-Soudal en Euskaltel sturen dus nog een mannetje richting de kopgroep, maar een samensmelting is er nog niet. Jumbo-Visma, Ineos Grenadiers, Bora-Hansgrohe, UAE, Cofidis, Trek-Segafredo en Alpecin-Deceuninck ontbreken op het appel in beide groepjes.

clock 14:45 14 uur 45. Voorlopig beschikt alleen Groupama-FDJ over een koppel in de spits van de koers. Jake Stewart is snel, maar ploegmaat Rudy Molard draagt virtueel het rood. Zij zullen straks dus keuzes moeten maken. Het verschil met de 4 achtervolgers bedraagt 33", de kloof met het peloton zwelt aan tot 1'22". . Voorlopig beschikt alleen Groupama-FDJ over een koppel in de spits van de koers. Jake Stewart is snel, maar ploegmaat Rudy Molard draagt virtueel het rood. Zij zullen straks dus keuzes moeten maken. Het verschil met de 4 achtervolgers bedraagt 33", de kloof met het peloton zwelt aan tot 1'22".