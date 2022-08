Vuelta: Pittig begin op Spaanse bodem door Baskenland

De transfer van Nederland naar Spanje, meer bepaald het Baskenland, is gemaakt. Het peloton krijgt vandaag een korte rit van 152 km voor de wielen met nog een redelijk vlakke aanloop, maar dan toch 100 km bergop bergaf met onderweg een col van 2e en 3e categorie. In totaal zijn er 2.300 hoogtemeters, de laatste 800 meter loopt stevig op met bijna 10 procent. Volg de koers hier vanaf de start om 13.50 uur, vanaf 15.50 uur zijn we erbij op Eén en met livestream.