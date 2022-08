LIVE Vuelta: Spaanse entree in het Baskenland, lastige finish voor punchers

clock 14:11 1'15". Het kopduo zal het kwartet zo meteen verwelkomen. Het gaat om James Shaw (EF), Jarrad Drizners (Lotto-Soudal), Joan Bou (Euskaltel) en Ander Okamika (Burgos). . 14 uur 11. time difference 1'15" Het kopduo zal het kwartet zo meteen verwelkomen. Het gaat om James Shaw (EF), Jarrad Drizners (Lotto-Soudal), Joan Bou (Euskaltel) en Ander Okamika (Burgos).

clock 14:08 14 uur 08. Routiniers Alessandro De Marchi en Aleksej Loetsenko geven niet op. Het peloton mildert, 4 tegenaanvallers proberen nog de oversteek te maken. . Routiniers Alessandro De Marchi en Aleksej Loetsenko geven niet op. Het peloton mildert, 4 tegenaanvallers proberen nog de oversteek te maken.

clock 14:07 De wereldkampioen won dit voorjaar in de Ronde van het Baskenland. . 14 uur 07. De wereldkampioen won dit voorjaar in de Ronde van het Baskenland.

clock 14:04 14 uur 04. Bergkoning Julius van den Berg toonde met Jetse Bol en Xabier Azparren interesse, maar zij worden al teruggefloten. . Bergkoning Julius van den Berg toonde met Jetse Bol en Xabier Azparren interesse, maar zij worden al teruggefloten.

clock 14:00 14 uur . Aleksej Loetsenko (Astana) en Alessandro De Marchi (Israel-Premier Tech) zijn vroege vogels, maar het peloton stemt nog niet in. . Aleksej Loetsenko (Astana) en Alessandro De Marchi (Israel-Premier Tech) zijn vroege vogels, maar het peloton stemt nog niet in.

clock 13:56 13 uur 56. Na de rentree van 2 vermisten in de staart van het peloton is de koers op gang gevlagd. De eerste 60 kilometer zijn een pak minder gunstig om een kopgroep te boetseren dan het vervolg van deze etappe. . Na de rentree van 2 vermisten in de staart van het peloton is de koers op gang gevlagd. De eerste 60 kilometer zijn een pak minder gunstig om een kopgroep te boetseren dan het vervolg van deze etappe.

clock 13:52 13 uur 52. Met rode trui Edoardo Affini op de eerste rij trekken we richting kilometerpaal 0. Het was al van Fabio Aru in 2015 geleden dat een Italiaan nog eens de leiderstrui in de Vuelta mocht aantrekken. . Met rode trui Edoardo Affini op de eerste rij trekken we richting kilometerpaal 0. Het was al van Fabio Aru in 2015 geleden dat een Italiaan nog eens de leiderstrui in de Vuelta mocht aantrekken.

clock 13:49 13 uur 49. Afgelopen weekend konden enkele Nederlanders een thuismatch spelen, voor de Basken zijn dit hun hoogdagen. Het peloton telt 6 deelnemers uit deze regio: Ander Okamika (Burgos-BH), Mikel Landa (Bahrain Victorious), Mikel Bizkarra, Gotzon Martin, Xabier Mikel Azparren en Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi). . Afgelopen weekend konden enkele Nederlanders een thuismatch spelen, voor de Basken zijn dit hun hoogdagen. Het peloton telt 6 deelnemers uit deze regio: Ander Okamika (Burgos-BH), Mikel Landa (Bahrain Victorious), Mikel Bizkarra, Gotzon Martin, Xabier Mikel Azparren en Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi).

clock 13:46 13 uur 46.

clock 13:42 13 uur 42. Het Vuelta-peloton telt nog 180 rakkers. 2 pechvogels hebben hun rugnummer al ingeleverd in Nederland: Steff Cras (Lotto-Soudal) en Michael Woods (Israel-Premier Tech). . Het Vuelta-peloton telt nog 180 rakkers. 2 pechvogels hebben hun rugnummer al ingeleverd in Nederland: Steff Cras (Lotto-Soudal) en Michael Woods (Israel-Premier Tech).

clock 13:40 13 uur 40. We gaan er stilaan aan beginnen, al staat de renners eerst nog een parade van 6 kilometer te wachten tot het officiële startschot. . We gaan er stilaan aan beginnen, al staat de renners eerst nog een parade van 6 kilometer te wachten tot het officiële startschot.

clock 13:39 13 uur 39 match begonnen start time Start



clock 13:27 13 uur 27. Of ik de volgende leider wil worden? Dat hoeft echt niet. Zo'n leiderstrui levert veel extra gedoe op. Ik stap liever meteen de bus op na de finish. . Sepp Kuss (Jumbo-Visma). Of ik de volgende leider wil worden? Dat hoeft echt niet. Zo'n leiderstrui levert veel extra gedoe op. Ik stap liever meteen de bus op na de finish. Sepp Kuss (Jumbo-Visma)

clock 13:15 13 uur 15. Het bergklassement telt voorlopig 3 inschrijvingen: Julius van den Berg voert met 3 punten de stand aan, Thomas De Gendt (2) en Thibault Guernalec (1) volgen op korte afstand. Vandaag kunnen we verschuivingen krijgen in dat nevenklassement: de Puerto de Opakua is een klim van 2e categorie (5-3-1), de Puerto de Herrera is er eentje van 3e categorie (3-2-1). . Het bergklassement telt voorlopig 3 inschrijvingen: Julius van den Berg voert met 3 punten de stand aan, Thomas De Gendt (2) en Thibault Guernalec (1) volgen op korte afstand. Vandaag kunnen we verschuivingen krijgen in dat nevenklassement: de Puerto de Opakua is een klim van 2e categorie (5-3-1), de Puerto de Herrera is er eentje van 3e categorie (3-2-1).

clock 13:13 13 uur 13. De truidragers. rood: Edoardo Affini groen: Sam Bennett bollen: Julius van den Berg wit: Ethan Hayter . De truidragers rood: Edoardo Affini groen: Sam Bennett bollen: Julius van den Berg wit: Ethan Hayter

clock 13:09 13 uur 09. De renners moeten vandaag niet alleen rekening houden met de 2.300 hoogtemeters en de Baskische bulten, ook de afdalingen vormen een belangrijke factor. Die zijn in het Baskenland altijd bijzonder technisch. De favorieten kunnen elkaar na de top van de laatste helling dus ook bergaf bestoken. . De renners moeten vandaag niet alleen rekening houden met de 2.300 hoogtemeters en de Baskische bulten, ook de afdalingen vormen een belangrijke factor. Die zijn in het Baskenland altijd bijzonder technisch. De favorieten kunnen elkaar na de top van de laatste helling dus ook bergaf bestoken.

clock 12:53 12 uur 53. Het profiel van de 4e etappe.

clock 12:50 12 uur 50. Vitoria-Gasteiz. Nog 50 minuten tot de start in Vitoria-Gasteiz, de hoofdstad van het Baskenland. De dubbele naam is een Spaans-Baskisch compromis. Volgend jaar komen we hier ook langs met de Tour de France. Vitoria-Gasteiz is op dag 2 dan de startplaats voor de rit naar San Sebastian. De openingsdag van die Tour wordt ingevuld door Bilbao, waar we morgen finishen. . Vitoria-Gasteiz Nog 50 minuten tot de start in Vitoria-Gasteiz, de hoofdstad van het Baskenland. De dubbele naam is een Spaans-Baskisch compromis. Volgend jaar komen we hier ook langs met de Tour de France. Vitoria-Gasteiz is op dag 2 dan de startplaats voor de rit naar San Sebastian. De openingsdag van die Tour wordt ingevuld door Bilbao, waar we morgen finishen.

clock 12:37 12 uur 37. De sleutel van Quick Step-Alpha Vinyl. Op papier is dit een speeltuin die Julian Alaphilippe uitgetekend zou kunnen hebben. De Fransman zal veel favorietenlijstjes toppen, maar wat wordt zijn plan en dat van zijn werkgever? Het vormpeil van de wereldkampioen is twijfelachtig en er is de interne tweespalt door het plan rond Remco Evenepoel. Wellicht zal Quick Step-Alpha Vinyl niet te veel krachten willen verspillen vandaag en het zou dan ook niet verbazen mocht de Fransman zelf aanvallen en willen meeschuiven in de goeie vlucht. . De sleutel van Quick Step-Alpha Vinyl Op papier is dit een speeltuin die Julian Alaphilippe uitgetekend zou kunnen hebben. De Fransman zal veel favorietenlijstjes toppen, maar wat wordt zijn plan en dat van zijn werkgever? Het vormpeil van de wereldkampioen is twijfelachtig en er is de interne tweespalt door het plan rond Remco Evenepoel. Wellicht zal Quick Step-Alpha Vinyl niet te veel krachten willen verspillen vandaag en het zou dan ook niet verbazen mocht de Fransman zelf aanvallen en willen meeschuiven in de goeie vlucht.