LIVE Vuelta: 6 leiders in het Baskenland, livestream vanaf 15.50 u

clock 15:28 15 uur 28. Spaanse droogte. Normaal zou je altijd rekening houden met Alejandro Valverde (42) op deze aankomst, maar is hij nog wel fris en fruitig tijdens zijn "última Bala" op Spaanse bodem? Een Spaanse ritzege zou wel een ferme opsteker zijn voor de thuisrenners. Sinds de ritzege van Ion Izagirre in de Vuelta op 25 oktober 2020 gaapt de grote leegte in de grote rondes. 2 keer de Giro, 2 keer de Tour en 1 keer de Vuelta sindsdien: nada, noppes.

clock 15:22 15 uur 22. Maxim Van Gils: "Ik wil tonen dat ik kan meespelen voor resultaten". Maxim Van Gils: "Ik wil tonen dat ik kan meespelen voor resultaten"

clock 15:21 15 uur 21. Morgen wil ik aanvallen, vandaag wilde ik niet meeschuiven. Want in een sprint van een klein peloton ben ik vrij snel. . Maxim Van Gils (Lotto-Soudal). Morgen wil ik aanvallen, vandaag wilde ik niet meeschuiven. Want in een sprint van een klein peloton ben ik vrij snel. Maxim Van Gils (Lotto-Soudal)

clock 15:21 Puerto de Opakua. Het stond in de sterren geschreven: een Bask verovert de bergpremie en de 5 punten. Joan Bou (Euskaltel) steekt zijn hand uit naar het bergshirt, maar moet de passage over het bergje in de finale nog afwachten om zekerheid te hebben. . 15 uur 21. hill Puerto de Opakua Het stond in de sterren geschreven: een Bask verovert de bergpremie en de 5 punten. Joan Bou (Euskaltel) steekt zijn hand uit naar het bergshirt, maar moet de passage over het bergje in de finale nog afwachten om zekerheid te hebben.

clock 15:18 15 uur 18. Alessandro De Marchi kondigde vanmiddag aan dat er "een reset" nodig was bij zijn ploeg na de opgave van kopman Michael Woods. De Canadees zou - met de punten voor de WorldTour in het achterhoofd - voor een klassement gaan. Chris Froome en Carl Fredrik Hagen kunnen die rol overnemen, maar de focus gaat toch ook naar ritzeges. Dan kun je een huis bouwen op de Italiaanse veteraan. . Alessandro De Marchi kondigde vanmiddag aan dat er "een reset" nodig was bij zijn ploeg na de opgave van kopman Michael Woods. De Canadees zou - met de punten voor de WorldTour in het achterhoofd - voor een klassement gaan. Chris Froome en Carl Fredrik Hagen kunnen die rol overnemen, maar de focus gaat toch ook naar ritzeges. Dan kun je een huis bouwen op de Italiaanse veteraan.

clock 15:16 15 uur 16. De cabeza de carrera last geen adempauze in op het knikje en loopt weer wat verder weg: 2'37". In het peloton knapt Mike Teunissen het vuile werk op, Bora-Hansgrohe zet nog één mannetje bij. In de wachtkamer zitten de ploegmaats van de witte trui: Ethan Hayter wordt door vele collega's en analisten getipt als de te kloppen man. . De cabeza de carrera last geen adempauze in op het knikje en loopt weer wat verder weg: 2'37". In het peloton knapt Mike Teunissen het vuile werk op, Bora-Hansgrohe zet nog één mannetje bij. In de wachtkamer zitten de ploegmaats van de witte trui: Ethan Hayter wordt door vele collega's en analisten getipt als de te kloppen man.

clock 15:12 15 uur 12. Bij de start, intussen anderhalf uur geleden, lieten veel renners hetzelfde scenario doorsijpelen: een sprint met een peloton van zo'n 40 à 50 renners. Dat behoort nog altijd tot de mogelijkheden, maar met de protagonisten van Utrecht en Breda houden we geen rekening. Tenzij Mads Pedersen boven zichzelf uitstijgt. . Bij de start, intussen anderhalf uur geleden, lieten veel renners hetzelfde scenario doorsijpelen: een sprint met een peloton van zo'n 40 à 50 renners. Dat behoort nog altijd tot de mogelijkheden, maar met de protagonisten van Utrecht en Breda houden we geen rekening. Tenzij Mads Pedersen boven zichzelf uitstijgt.

clock 15:08 15 uur 08. De organisatie heeft zijn uiterste best gedaan om vlakke wegen in het Baskenland op te snorren, maar dat verhaal is nu geschreven. Met de Puerto de Opakua (2e categorie, 5,0 km aan 6,9 procent) verandert het decor. . De organisatie heeft zijn uiterste best gedaan om vlakke wegen in het Baskenland op te snorren, maar dat verhaal is nu geschreven. Met de Puerto de Opakua (2e categorie, 5,0 km aan 6,9 procent) verandert het decor.

clock 15:06 15 uur 06. Jan Bakelants: "Ik doe het nog graag en ik denk niet aan uitbollen". Jan Bakelants: "Ik doe het nog graag en ik denk niet aan uitbollen"

clock 15:05 15 uur 05. Mijn aanval zondag was fysiek misschien zwaar, maar in het peloton hadden ze mentaal een zware dag. . Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert). Mijn aanval zondag was fysiek misschien zwaar, maar in het peloton hadden ze mentaal een zware dag. Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert)

clock 15:03 15 uur 03. De dadendrang van Bora-Hansgrohe is wellicht in functie van Sergio Higuita. De 25-jarige Colombiaan heeft al een puik jaar achter de rug en blinkt uit op aankomsten zoals vandaag. Hij won een punchersrit in de Algarve, werd eindwinnaar in Catalonië, was 5e in La Doyenne, verloor de Ronde van Zwitserland pas in de afsluitende tijdrit en won ook een etappe in Polen. . De dadendrang van Bora-Hansgrohe is wellicht in functie van Sergio Higuita. De 25-jarige Colombiaan heeft al een puik jaar achter de rug en blinkt uit op aankomsten zoals vandaag. Hij won een punchersrit in de Algarve, werd eindwinnaar in Catalonië, was 5e in La Doyenne, verloor de Ronde van Zwitserland pas in de afsluitende tijdrit en won ook een etappe in Polen.

clock 15:02 15 uur 02. Remco Evenepoel moest even aan zijn fiets laten sleutelen, maar met de hulp van Ilan Van Wilder neemt hij snel weer zijn positie in het peloton in. . Remco Evenepoel moest even aan zijn fiets laten sleutelen, maar met de hulp van Ilan Van Wilder neemt hij snel weer zijn positie in het peloton in.

clock 15:01 Nog 100 kilometer. Nog 100 kilometer en we hebben in het eerste uur 47,3 kilometer op de teller gezet. Jumbo-Visma en Bora-Hansgrohe hanteren een strak tempo in de grote groep. Dat heeft wellicht te maken met de aanwezigheid van Aleksej Loetsenko voorin. De Kazach is niet meteen een langoustine voor het klassement, maar toch ook geen kleine garnaal. . 15 uur 01. average speed Nog 100 kilometer Nog 100 kilometer en we hebben in het eerste uur 47,3 kilometer op de teller gezet. Jumbo-Visma en Bora-Hansgrohe hanteren een strak tempo in de grote groep. Dat heeft wellicht te maken met de aanwezigheid van Aleksej Loetsenko voorin. De Kazach is niet meteen een langoustine voor het klassement, maar toch ook geen kleine garnaal.

clock 14:56 14 uur 56. 15.50 u. Renaat Schotte en José De Cauwer zijn uw verslaggevers vanaf 15.50 u op Eén. Dat wordt voor het gros van deze Vuelta het vaste afspraakuur. . 15.50 u Renaat Schotte en José De Cauwer zijn uw verslaggevers vanaf 15.50 u op Eén. Dat wordt voor het gros van deze Vuelta het vaste afspraakuur.

clock 14:54 14 uur 54. Eén conclusie kunnen we al trekken: we krijgen aan het einde van deze dag een nieuwe bergkoning. Julius van den Berg heeft het geprobeerd, maar geraakte niet voorin. Zijn ploegmaat James Shaw kan misschien het stokje overnemen. . Eén conclusie kunnen we al trekken: we krijgen aan het einde van deze dag een nieuwe bergkoning. Julius van den Berg heeft het geprobeerd, maar geraakte niet voorin. Zijn ploegmaat James Shaw kan misschien het stokje overnemen.

clock 14:50 Zes renners wagen hun kans in de vlucht van de dag . 14 uur 50. Zes renners wagen hun kans in de vlucht van de dag

clock 14:49 14 uur 49. Over minder dan 20 kilometer duikt het bordje "Comienza Puerto" op: dan beginnen we te klimmen. Misschien nodigt dat enkele tegenaanvallers uit. Met een keurgroepje kan je gezien het verschil van 2'24" op zich wel naar de spits van de koers wippen. . Over minder dan 20 kilometer duikt het bordje "Comienza Puerto" op: dan beginnen we te klimmen. Misschien nodigt dat enkele tegenaanvallers uit. Met een keurgroepje kan je gezien het verschil van 2'24" op zich wel naar de spits van de koers wippen.

clock 14:47 14 uur 47. Alessandro De Marchi (36), een van de vele oudjes bij Israel-Premier Tech, hoef je niet te leren hoe je een ontsnapping moet managen. De Italiaan won al 3 ritten in de Vuelta: in 2014, 2015 en 2018. . Alessandro De Marchi (36), een van de vele oudjes bij Israel-Premier Tech, hoef je niet te leren hoe je een ontsnapping moet managen. De Italiaan won al 3 ritten in de Vuelta: in 2014, 2015 en 2018.

clock 14:43 14 uur 43. Het wordt een open dag, want veel mannen dromen nog van de rode trui. . Thomas De Gendt (Lotto-Soudal). Het wordt een open dag, want veel mannen dromen nog van de rode trui. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal)