Tim Merlier krijgt in Breda een herkansing in de derde Vuelta-rit

09 uur 48. De Vuelta in België, nieuwe kans voor sprinters? De Vuelta doet vandaag een klein stukje België. In het begin van de rit rijdt de karavaan door Baarle-Nassau in de Noorderkempen. Nadien gaat het richting Breda, met onderweg de Rijzendeweg als enige noemanswaardige hindernis. De kaarten liggen dus uitstekend voor een nieuwe massasprint, krijgen we die ook? .